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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Вайле
0:0
Первый тайм: 26'
Раннерс
0'
24' Желтая карточка
Альбентоса Рауль

Ход матча

24'
Альбентоса Рауль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Раннерс
3.30
3.46
3.55
Все Коэффициенты
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
5
Барри
Хамза
15
Офори
Эбенезер
60
Эззатоллахи
Саид
3
Альборнос
Миико
9
Онугха
Герман
77
Ассехнун
Джасин-Амин
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
21
Эйджийри
Эрнест
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Кулибали
Лассо
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
Вайле
3-5-2
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Вайле
Раннерс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

СД
4:1
СД
0:2
К
3:1
К
0:0
СД
3:1
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМК
2:0
СД
2:0
СД
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:0
ПД
3:0
ПД
4:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
0.82

Среднее время на гол

101
110

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.36
1.44

Среднее время на гол

38
62

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.38
Альбентоса Рауль 1 0.13
Леуритсен Тобиас 1 0.13
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.13
Ювара Муса 0 0
Барри Хамза 0 0
Kristian Kirkegaard 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 0.13
Бундгаард Филип 1 (1) 0.13
Хег Даниэль 1 0.13
Даммерс Вессель 1 0.13
Нордли Симен Болькан 1 0.13
Hugo Andersson2 1 0.13
Эгхо Марвин 0 0
Эйджийри Эрнест 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 5 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Колингер Денис 2 0
Эззатоллахи Саид 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Альборнос Миико 1 0
Бусуладжич Азер 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 3 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Вайле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Раннерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
3
Вайле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Раннерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1
Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0
Раннерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5
Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Норшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1

Результаты матчей

Вайле
Раннерс

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Вайле
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Брондбю
 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
7.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
8.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
9.
Люнгбю
 7 2 2 3 9 - 10 8
10.
Раннерс
 0:0 8 1 3 4 6 - 17 6
11.
Вайле
 0:0 8 1 1 6 7 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 2 5 3 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 0:0 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Вайле
 0:0 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Видовре
 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
8.
Вайле
 0:0 4 1 0 3 4 - 6 3
9.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Видовре
 4 0 2 2 2 - 4 2
11.
Раннерс
 0:0 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Люнгбю
 3 0 1 2 2 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Весь список
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    Вайле
    Ничья
    Раннерс
    3.30
    3.46
    3.55
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