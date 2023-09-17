Тур: 8. Стадион: Вейле. Главный судья: Jens Grabski Maae
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Lasse Floe
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Раннерс
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
20 матчей
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
0.82
Среднее время на гол
101
110
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.36
1.44
Среднее время на гол
38
62
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.7
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.38
|Альбентоса Рауль
|1
|0.13
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.13
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.13
|Ювара Муса
|0
|0
|Барри Хамза
|0
|0
|Kristian Kirkegaard
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одей Стивен
|1
|0.13
|Бундгаард Филип
|1 (1)
|0.13
|Хег Даниэль
|1
|0.13
|Даммерс Вессель
|1
|0.13
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.13
|Hugo Andersson2
|1
|0.13
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Эйджийри Эрнест
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|5
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|1
|Колингер Денис
|2
|0
|Эззатоллахи Саид
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Oliver Provstgaard
|2
|0
|Альборнос Миико
|1
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Офори Эбенезер
|1
|0
|Онугха Герман
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|3
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Вайле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Раннерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
3
Вайле
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Раннерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
43%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1
Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0
Раннерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5
Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Норшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1
Результаты матчей
Вайле
Раннерс
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Вайле
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 9
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|7.
|8
|2
|3
|3
|9 - 13
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|13 - 11
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|10.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 17
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|7 - 12
|4
|12.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|11.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|11.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|5
|Брондбю
|Валлис Николай
|5
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|4 (2)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|4 (2)
|Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|3
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|3
|Оденсе
|Манне Аласана
|3