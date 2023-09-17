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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Вайле
1:2
Конец матча
Раннерс
0'
24' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
32' Желтая карточка
Кулибали Лассо
34' Желтая карточка
Marius Elvius
0:1
47' Гол
Копплин Бьорн
1:1
52' Гол
Барри Хамза
53' Желтая карточка
Велков Стефан
1:2
85' Гол
Бундгаард Филип
90'+7

Ход матча

24'
Альбентоса Рауль
 
32'
 
Кулибали Лассо
34'
Marius Elvius
 
46'
Kristian Kirkegaard
Ассехнун Джасин-Амин
 
47'
0:1
Копплин Бьорн
(Одей Стивен)
52'
Барри Хамза
(Kristian Kirkegaard)
1:1
53'
Велков Стефан
 
62'
Леуритсен Тобиас
Marius Elvius
 
62'
Бусуладжич Азер
Офори Эбенезер
 
65'
 
Бабаян Эдгар
Эйджийри Эрнест
68'
Нгбакото Йени
Онугха Герман
 
74'
 
Бундгаард Филип
Эгхо Марвин
74'
 
Mustapha Isah
Кулибали Лассо
82'
 
Педерсен Миккель
Бьёркенгрен Йон
82'
 
Альбек Мадс
Одей Стивен
85'
1:2
Бундгаард Филип
(Педерсен Миккель)
87'
Ювара Муса
Эззатоллахи Саид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 5
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 359 Количество передач 453
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Тротт
Натан
13
Велков
Стефан
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
59
Marius
Elvius
5
Барри
Хамза
15
Офори
Эбенезер
60
Эззатоллахи
Саид
3
Альборнос
Миико
9
Онугха
Герман
77
Ассехнун
Джасин-Амин
1
Карлгрен
Патрик
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
15
Копплин
Бьорн
21
Эйджийри
Эрнест
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Кулибали
Лассо
45
Эгхо
Марвин
90
Одей
Стивен
Вайле
3-5-2
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Вайле
Раннерс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
80%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

20 матчей

10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 побед

История матчей

СД
4:1
СД
0:2
К
3:1
К
0:0
СД
3:1
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМК
2:0
СД
2:0
СД
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ТМК
1:0
ПД
3:0
ПД
4:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
0.82

Среднее время на гол

101
110

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.36
1.44

Среднее время на гол

38
62

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.7
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.38
Барри Хамза 1 0.13
Альбентоса Рауль 1 0.13
Леуритсен Тобиас 1 0.13
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.13
Kristian Kirkegaard 0 0
Ювара Муса 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 2 (1) 0.25
Одей Стивен 1 0.13
Хег Даниэль 1 0.13
Копплин Бьорн 1 0.13
Даммерс Вессель 1 0.13
Нордли Симен Болькан 1 0.13
Hugo Andersson2 1 0.13
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Эйджийри Эрнест 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 5 0
Леуритсен Тобиас 1 1
Колингер Денис 2 0
Эззатоллахи Саид 2 0
Ювара Муса 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Oliver Provstgaard 2 0
Альборнос Миико 1 0
Бусуладжич Азер 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Велков Стефан 1 0
Онугха Герман 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Marius Elvius 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 3 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Энггаард Мэдс 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Раннерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Вайле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Раннерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
3
Вайле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Раннерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
4
36%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
4
44%
1
9%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
1
11%
1
9%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
3
33%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

15
17
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сённерйюск - Вайле 0:1 Оденсе - Вайле 1:2 Вайле - Брондбю 0:1 Виборг - Вайле 2:1
Вайле - Мидтьюлланн 1:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Вайле - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Вайле 1:0 Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0 Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0
Раннерс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5
Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Норшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Норшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1

Результаты матчей

Вайле
Раннерс

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Вайле
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 8 6 1 1 18 - 9 19
2.
Норшелланн
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Брондбю
 7 5 0 2 12 - 7 15
4.
Силькеборг
 7 4 1 2 11 - 8 13
5.
АГФ Орхус
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Мидтьюлланн
 8 3 2 3 9 - 12 11
7.
Люнгбю
 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
8.
Виборг
 8 2 3 3 9 - 13 9
9.
Оденсе
 7 2 2 3 13 - 11 8
10.
Раннерс
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Вайле
 8 1 0 7 8 - 14 3
12.
Видовре
 0:0 8 0 3 5 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 4 3 1 0 12 - 4 10
2.
Копенгаген
 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Люнгбю
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Мидтьюлланн
 4 2 1 1 4 - 2 7
6.
АГФ Орхус
 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Брондбю
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Виборг
 4 1 3 0 6 - 5 6
9.
Раннерс
 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Оденсе
 4 0 2 2 5 - 7 2
11.
Видовре
 0:0 4 0 1 3 1 - 9 1
12.
Вайле
 4 0 0 4 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 4 3 1 0 9 - 5 10
2.
Брондбю
 4 3 0 1 5 - 4 9
3.
Норшелланн
 4 2 1 1 9 - 4 7
4.
Оденсе
 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
АГФ Орхус
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Силькеборг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Мидтьюлланн
 4 1 1 2 5 - 10 4
8.
Раннерс
 5 1 1 3 5 - 11 4
9.
Вайле
 4 1 0 3 4 - 6 3
10.
Виборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
11.
Видовре
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
12.
Люнгбю
 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 5
Брондбю Валлис Николай 5
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 4 (2)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 4 (2)
Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
АГФ Орхус Поульсен Николай 3
АГФ Орхус Беихмо Феликс 3
Оденсе Манне Аласана 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Бабаян Эдгар из команды Раннерс разыграл угловой с левого угла.
    • 91'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле опасно и грубо сыграл. Даммерс Вессель пострадал.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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