Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Вайле

89' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

87' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Г О О О О Л - Бундгаард Филип забивает с левой ноги!

85' Педерсен Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Удар от ворот произведет Раннерс

80' Эззатоллахи Саид не смог попасть в створ ударом издали

78' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

76' Эззатоллахи Саид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Раннерс

72' Бусуладжич Азер пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

69' Удар от ворот произведет Раннерс

69' Нгбакото Йени решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Матч возобновлен

66' Альбентоса Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Кулибали Лассо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Marius Elvius из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Онугха Герман нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

57' ШТАНГА! Так было близко к голу - Kristian Kirkegaard нанес удар в каркас ворот!

57' О, нет. Из многообещающей позиции Онугха Герман из команды Вайле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

57' Альборнос Миико из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Удар от ворот произведет Вайле

55' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Велков Стефан получил желтую карточку от судьи

52' Г О О О О Л - Барри Хамза из команды Вайле правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

52' Kristian Kirkegaard создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Вайле

51' Бьёркенгрен Йон не смог попасть в створ ударом издали

51' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Эйджийри Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Оооо... вот это был удар! Кулибали Лассо должен был забить с этой позиции.

50' Хорошую попытку сделал Кулибали Лассо . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Г О О О О Л - Копплин Бьорн забивает с левой ноги!

47' Одей Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника