  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Стабек
0:1
Первый тайм: 45+'
Бранн
0'
0:1
12' Гол
Финне Бор

Ход матча

12'
0:1
Финне Бор
(Хорн Майер)
19'
 
Матисен Ульрик
Кастро Никлас
27'
Андресен Александр
Вальстад Николас
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Бранн
9.30
5.00
4.15
Все Коэффициенты
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
8
Эдвардс
Кертис
18
Хеберг-Ветти
Геуте
14
Крогстад
Фредрик
17
Rasmus
Eggen
Vinge
16
Luca
Kjerrumgaard
19
Кабран
Кевин
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Бёстринг
Фредерик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Стабек
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Бранн

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед

29 матчей

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

Э
4:1
К
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:4
Э
1:2
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.25

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.45
1.14

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

62
79

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.25
Бакенга Мушага 5 (1) 0.25
Кабран Кевин 2 0.1
Педерсен Каспер 1 0.05
Вангберг Симен 1 0.05
Костадинов Калоян 1 0.05
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 13 (1) 0.62
Нильсен Сиверт 7 (5) 0.33
Кастро Никлас 4 0.19
Бёстринг Фредерик 2 0.1
Хорн Майер 2 0.1
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.1
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.1
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.05
Jonas Torsvik 1 0.05
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Бёстринг Фредерик 2 0
Хорн Майер 2 0
Сери Яфет 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Финне Бор 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Бранн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Бранн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

2
25
Стабек
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Бранн
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
20% (4)
60% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

25
3

Упущенные победы

4
29

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
3
43%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
5
56%
4
25%
76-90

Забито

8
25
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 11
2
25%
3
12%
1-15
2
25%
4
16%
16-30
1
13%
5
20%
31-45
1
13%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
25%
5
20%
76-90

Пропущено

26
8
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
2
25%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
4
15%
1
13%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
7
27%
2
25%
76-90

Забито

15
36
9 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
5
33%
4
11%
1-15
2
13%
7
19%
16-30
2
13%
7
19%
31-45
1
7%
6
17%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
4
27%
9
25%
76-90

Пропущено

35
24
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
14%
2
8%
1-15
8
23%
3
13%
16-30
4
11%
5
21%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
2
6%
6
25%
61-75
12
34%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1
Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1
Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1

Результаты матчей

Стабек
Бранн

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

4:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Стабек
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
6
1.5
7
4
1
8
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
8
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
16
4
5
14
1.5
11
9
2
17
2.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 21 15 3 3 53 - 26 48
2.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
3.
Тромсё
 2:0 21 14 3 4 32 - 20 45
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 1:0 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 0:1 21 10 3 8 37 - 32 33
7.
Сарпсборг-08
 1:0 22 10 3 9 38 - 34 33
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 0:1 22 8 4 10 28 - 32 28
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 0:2 21 7 2 12 29 - 45 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
15.
Стабек
 0:1 20 4 4 12 18 - 33 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 2:0 12 8 2 2 20 - 10 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 1:0 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Сарпсборг-08
 1:0 11 6 1 4 22 - 14 19
7.
Русенборг
 0:1 12 6 1 5 18 - 15 19
8.
Лиллестрём
 0:1 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Хам-Кам
 0:2 11 5 2 4 17 - 16 17
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 0:1 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 12 9 1 2 30 - 16 28
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 2:0 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 0:1 11 4 3 4 13 - 15 15
6.
Сарпсборг-08
 1:0 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Бранн
 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 0:2 10 2 0 8 12 - 29 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 0:1 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Бранн
9.30
5.00
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 0:1 Бранн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Стабек
Бранн
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 