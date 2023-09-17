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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Стабек
0:1
Конец матча
Бранн
0'
0:1
12' Гол
Финне Бор
45' Желтая карточка
Крогстад Фредрик
76' Желтая карточка
Геэльмуйден Херман
77' Желтая карточка
Сери Яфет
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Финне Бор
(Хорн Майер)
19'
 
Матисен Ульрик
Кастро Никлас
27'
Андресен Александр
Вальстад Николас
 
45'
Крогстад Фредрик
 
46'
Keegan Jelacic
Крогстад Фредрик
 
46'
Костадинов Калоян
Кабран Кевин
 
61'
Бакенга Мушага
Luca Kjerrumgaard
 
72'
Геэльмуйден Херман
Rasmus Eggen Vinge
 
74'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Картум Сандер Эрик
75'
 
Кроне Свенн
Солтведт Йоахим
76'
Геэльмуйден Херман
 
77'
 
Сери Яфет
90'
 
Симба Мунга
Матисен Ульрик

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 12 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
8
Эдвардс
Кертис
18
Хеберг-Ветти
Геуте
14
Крогстад
Фредрик
17
Rasmus
Eggen
Vinge
16
Luca
Kjerrumgaard
19
Кабран
Кевин
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
10
Бёстринг
Фредерик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Стабек
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Бранн

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед

29 матчей

24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

Э
4:1
К
0:2
ПД
1:2
ПД
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:4
Э
1:2
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.06
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.25

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.45
1.14

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

62
79

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.25
Бакенга Мушага 5 (1) 0.25
Кабран Кевин 2 0.1
Педерсен Каспер 1 0.05
Вангберг Симен 1 0.05
Костадинов Калоян 1 0.05
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 13 (1) 0.62
Нильсен Сиверт 7 (5) 0.33
Кастро Никлас 4 0.19
Бёстринг Фредерик 2 0.1
Хорн Майер 2 0.1
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.1
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.1
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Матисен Ульрик 1 0.05
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.05
Jonas Torsvik 1 0.05
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Крогстад Фредрик 2 1
Сковгор Андреас 3 0
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Сери Яфет 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Бёстринг Фредерик 2 0
Хорн Майер 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Финне Бор 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Стабек
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Бранн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Бранн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

2
25
Стабек
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Бранн
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (6)
19% (4)
52% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
3

Упущенные победы

4
29

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
3
43%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
5
50%
4
25%
76-90

Забито

8
25
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
25%
3
12%
1-15
2
25%
4
16%
16-30
1
13%
5
20%
31-45
1
13%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
25%
5
20%
76-90

Пропущено

26
8
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
2
25%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
4
15%
1
13%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
7
27%
2
25%
76-90

Забито

15
37
9 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
5
33%
5
14%
1-15
2
13%
7
19%
16-30
2
13%
7
19%
31-45
1
7%
6
16%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
4
27%
9
24%
76-90

Пропущено

36
24
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
6
17%
2
8%
1-15
8
22%
3
13%
16-30
4
11%
5
21%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
2
6%
6
25%
61-75
12
33%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1
Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1
Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1

Результаты матчей

Стабек
Бранн

Точный счет

0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

4:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Стабек
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
7
1.5
7
4
1
9
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
17
4
5
15
1.5
11
10
2
18
2.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
2.
Будё-Глимт
 21 14 4 3 53 - 27 46
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 21 10 3 8 38 - 34 33
7.
Сарпсборг-08
 22 10 3 9 40 - 35 33
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 22 8 5 9 29 - 32 29
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 21 7 2 12 30 - 45 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 0:0 21 4 7 10 25 - 33 19
15.
Стабек
 20 4 4 12 18 - 33 16
16.
Олесунн
 0:0 22 3 3 16 14 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
7.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 0:0 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 0:0 11 1 3 7 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 0:0 10 3 4 3 12 - 11 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 0:0 11 0 1 10 5 - 31 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
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Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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    • 12'
      Хорн Майер сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Финне Бор бьет в цель!
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