Тур: 22. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0'
0:1
12' ГолФинне Бор
45' Желтая карточкаКрогстад Фредрик
76' Желтая карточкаГеэльмуйден Херман
77' Желтая карточкаСери Яфет
90'+5
Ход матча
12'
0:1
45'
77'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
12 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
19
Кабран
Кевин
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Стабек
Бранн
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
63.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 13 побед
29 матчей
24.1%
31%
44.9%
7 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.06
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.25
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.45
1.14
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
62
79
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.25
|Бакенга Мушага
|5 (1)
|0.25
|Кабран Кевин
|2
|0.1
|Педерсен Каспер
|1
|0.05
|Вангберг Симен
|1
|0.05
|Костадинов Калоян
|1
|0.05
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|13 (1)
|0.62
|Нильсен Сиверт
|7 (5)
|0.33
|Кастро Никлас
|4
|0.19
|Бёстринг Фредерик
|2
|0.1
|Хорн Майер
|2
|0.1
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.1
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.1
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.05
|Jonas Torsvik
|1
|0.05
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|1
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кнудсен Фредрик
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Бёстринг Фредерик
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Бранн
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Стабек
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Бранн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
2
25
Стабек
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Бранн
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (6)
19% (4)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
24% (5)
57% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
3
Упущенные победы
4
29
Голы по времени матча
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
3
43%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
5
50%
4
25%
76-90
Забито
8
25
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
2
25%
3
12%
1-15
2
25%
4
16%
16-30
1
13%
5
20%
31-45
1
13%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
2
25%
5
20%
76-90
Пропущено
26
8
14 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
5
19%
0
0%
1-15
5
19%
2
25%
16-30
4
15%
1
13%
31-45
4
15%
1
13%
46-60
1
4%
2
25%
61-75
7
27%
2
25%
76-90
Забито
15
37
9 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 13
10 Не забивали 5
5
33%
5
14%
1-15
2
13%
7
19%
16-30
2
13%
7
19%
31-45
1
7%
6
16%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
4
27%
9
24%
76-90
Пропущено
36
24
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
6
17%
2
8%
1-15
8
22%
3
13%
16-30
4
11%
5
21%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
2
6%
6
25%
61-75
12
33%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1
Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0
Бранн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1
Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1 Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1
Результаты матчей
Стабек
Бранн
Точный счет
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
4:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Стабек
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
92
37
74
19
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
28
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
174
515
1110
218
615
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|46 - 26
|48
|2.
|21
|14
|4
|3
|53 - 27
|46
|3.
|21
|14
|3
|4
|32 - 21
|45
|4.
|21
|12
|4
|5
|47 - 23
|40
|5.
|21
|12
|3
|6
|37 - 24
|39
|6.
|21
|10
|3
|8
|38 - 34
|33
|7.
|22
|10
|3
|9
|40 - 35
|33
|8.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|9.
|22
|8
|5
|9
|29 - 32
|29
|10.
|21
|8
|2
|11
|25 - 28
|26
|11.
|21
|7
|2
|12
|30 - 45
|23
|12.
|21
|5
|6
|10
|31 - 39
|21
|13.
|22
|5
|5
|12
|19 - 33
|20
|14.
|0:0
|21
|4
|7
|10
|25 - 33
|19
|15.
|20
|4
|4
|12
|18 - 33
|16
|16.
|0:0
|22
|3
|3
|16
|14 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|8.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|10.
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|16.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|13 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|11 - 28
|5
|15.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|16.
|0:0
|11
|0
|1
|10
|5 - 31
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (6)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4