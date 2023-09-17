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Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Сарпсборг-08
3:1
Конец матча
Лиллестрём
0'
26' Желтая карточка
Гарнас Эспен
1:0
32' Гол
Сандер Кристиансен
2:0
40' Гол
Сандер Кристиансен
2:1
63' Гол
Ольсен Томас
73' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен
3:1
75' Гол
Мартинссон-Нгуали Серж
88' Желтая карточка
Кьетил Хауг
90'+5
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
Тебо
Франклин
72
Сандер
Кристиансен
29
Торп
Виктор
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
14
Бергет
Йо
Инге
25
Майгор
Миккел
98
Зехнини
Рафик
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
5
Роджерс
Сэмюэль
25
Эд
Эскил
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
19
Тённесен
Кристоффер
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Лиллестрём

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:2
Э
1:0
ТМК
2:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
ТМК
0:3
К
3:2
Э
3:3
Э
1:2
ТМК
4:0
Э
3:0
Э
4:0
ТМК
2:0
Э
3:1
Э
1:3
ТМС
1:3
ТМК
1:3
Э
3:2
КН
0:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.7
1.29

Среднее время на гол

52
69

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.59
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.33

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
67

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Упсет Кристиан 7 0.32
Майгор Миккел 6 0.27
Торп Виктор 6 0.27
Солтведт Йоахим 4 0.18
Утвик Бьорн 4 0.18
Лундквист Рамон-Паскаль 3 0.14
Вишне Эйрик 2 0.09
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.09
Сандер Кристиансен 2 0.09
Сандберг Никлас 1 0.05
Henrik Meister 1 0.05
Баа Кристофер 1 0.05
Сколевик Стеффен 1 0.05
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Зехнини Рафик 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.71
Ольсен Томас 10 0.48
Осен Йермунд 3 0.14
Ибрахимай Илльдрен 2 0.1
Тённесен Кристоффер 2 0.1
Гарнас Эспен 2 0.1
Драгснес Ветле 1 0.05
Vetle Skjaervik 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.05
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Андерсен Йеппе 2 1
Скиппер Антон 2 1
Майгор Миккел 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Баа Кристофер 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Торп Виктор 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 7 0
Рангер Ларс 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Эд Эскил 3 0
Ибрахимай Илльдрен 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
5
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

12
22
Сарпсборг-08
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Лиллестрём
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

16
27

Голы по времени матча

Забито

25
14
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
16%
1
7%
1-15
6
24%
2
14%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
5
20%
5
36%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
29%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
11%
4
16%
1-15
4
22%
5
20%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
28%
9
36%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Забито

43
39
23 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
14%
5
13%
1-15
10
23%
7
18%
16-30
7
16%
6
15%
31-45
7
16%
4
10%
46-60
3
7%
3
8%
61-75
10
23%
14
36%
76-90

Пропущено

32
33
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
7
22%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
2
6%
7
21%
46-60
6
19%
7
21%
61-75
9
28%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Лиллестрём

Точный счет

3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
3:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
7
4
1.5
6
4
4
7
2.5
5
5
2
9
3.5
3
7
1
10
4.5
1
9
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
4
7
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
17
4
12
10
1.5
10
11
6
16
2.5
6
15
2
20
3.5
4
17
1
21
4.5
1
20
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
2.
Будё-Глимт
 21 14 4 3 53 - 27 46
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 21 10 3 8 38 - 34 33
7.
Сарпсборг-08
 22 10 3 9 40 - 35 33
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 22 8 5 9 29 - 32 29
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 21 7 2 12 30 - 45 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 0:0 21 4 7 10 25 - 33 19
15.
Стабек
 20 4 4 12 18 - 33 16
16.
Олесунн
 0:0 22 3 3 16 14 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
7.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 0:0 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 0:0 11 1 3 7 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 0:0 10 3 4 3 12 - 11 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 0:0 11 0 1 10 5 - 31 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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    • 46'
      Гарнас Эспен уходит с поля. Kosi Thompson выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 3:1 Лиллестрём онлайн

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