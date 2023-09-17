Тур: 22. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Хагенес Кристоффер
3:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаГарнас Эспен
1:0
32' ГолСандер Кристиансен
2:0
40' ГолСандер Кристиансен
2:1
63' ГолОльсен Томас
73' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
3:1
75' ГолМартинссон-Нгуали Серж
88' Желтая карточкаКьетил Хауг
90'+5
Ход матча
26'
32'
40'
63'
2:1
75'
76'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
25
Эд
Эскил
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Anders Hiim
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
История личных встреч
Сарпсборг-08
Лиллестрём
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
27 матчей
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.7
1.29
Среднее время на гол
52
69
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.59
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
44
36
Голов в среднем за матч
1.63
1.33
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
67
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|7
|0.32
|Майгор Миккел
|6
|0.27
|Торп Виктор
|6
|0.27
|Солтведт Йоахим
|4
|0.18
|Утвик Бьорн
|4
|0.18
|Лундквист Рамон-Паскаль
|3
|0.14
|Вишне Эйрик
|2
|0.09
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.09
|Сандер Кристиансен
|2
|0.09
|Сандберг Никлас
|1
|0.05
|Henrik Meister
|1
|0.05
|Баа Кристофер
|1
|0.05
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Зехнини Рафик
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.71
|Ольсен Томас
|10
|0.48
|Осен Йермунд
|3
|0.14
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.1
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.1
|Гарнас Эспен
|2
|0.1
|Драгснес Ветле
|1
|0.05
|Vetle Skjaervik
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.05
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|1
|Скиппер Антон
|2
|1
|Майгор Миккел
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|7
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Эд Эскил
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лиллестрём
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
5
Сарпсборг-08
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Лиллестрём
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
12
22
Сарпсборг-08
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Лиллестрём
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
16
27
Голы по времени матча
Забито
25
14
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
4
16%
1
7%
1-15
6
24%
2
14%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
3
12%
2
14%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
5
20%
5
36%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
29%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
2
14%
4
24%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Забито
18
25
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
11%
4
16%
1-15
4
22%
5
20%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
5
28%
9
36%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
6
33%
2
13%
76-90
Забито
43
39
23 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
6
14%
5
13%
1-15
10
23%
7
18%
16-30
7
16%
6
15%
31-45
7
16%
4
10%
46-60
3
7%
3
8%
61-75
10
23%
14
36%
76-90
Пропущено
32
33
15 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 19
7
22%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
6
19%
6
18%
31-45
2
6%
7
21%
46-60
6
19%
7
21%
61-75
9
28%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2
Лиллестрём
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Лиллестрём
Точный счет
3:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 19%
3:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
4 раза 18%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
4
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
74
64
47
55
29
37
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
174
1210
1011
616
615
220
417
121
120
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|46 - 26
|48
|2.
|21
|14
|4
|3
|53 - 27
|46
|3.
|21
|14
|3
|4
|32 - 21
|45
|4.
|21
|12
|4
|5
|47 - 23
|40
|5.
|21
|12
|3
|6
|37 - 24
|39
|6.
|21
|10
|3
|8
|38 - 34
|33
|7.
|22
|10
|3
|9
|40 - 35
|33
|8.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|9.
|22
|8
|5
|9
|29 - 32
|29
|10.
|21
|8
|2
|11
|25 - 28
|26
|11.
|21
|7
|2
|12
|30 - 45
|23
|12.
|21
|5
|6
|10
|31 - 39
|21
|13.
|22
|5
|5
|12
|19 - 33
|20
|14.
|0:0
|21
|4
|7
|10
|25 - 33
|19
|15.
|20
|4
|4
|12
|18 - 33
|16
|16.
|0:0
|22
|3
|3
|16
|14 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|8.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|10.
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|16.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|13 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|11 - 28
|5
|15.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|16.
|0:0
|11
|0
|1
|10
|5 - 31
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (6)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4