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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Русенборг
1:1
Перерыв
Будё-Глимт
0'
0:1
7' Гол
Гулликсен Тобиас
21' Желтая карточка
Сэтер Оле Кристиан
24' Желтая карточка
Нипан Сверре Халсет
1:1
45' Пенальти
Сэтер Оле Кристиан

Ход матча

7'
0:1
Гулликсен Тобиас
21'
Сэтер Оле Кристиан
 
24'
Нипан Сверре Халсет
 
45'
Сэтер Оле Кристиан
1:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Будё-Глимт
4.30
6.00
2.06
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
25
Андерссон
Адам
16
Ростен
Хокон
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
5
Шелбред
Пер-Сильян
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
14
Фредериксен
Эмиль
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
25
Гулликсен
Тобиас
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Русенборг
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Будё-Глимт

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
2:1
К
2:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Э
3:1
Э
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:3
Э
1:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

2.29
1.27

Среднее время на гол

39
71

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

58
34

Голов в среднем за матч

2
1.17

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

45
76

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 4 (1) 0.18
Хольсе Карло 3 0.14
Нипан Сверре Халсет 3 0.14
Бьёрло Мортен 2 0.09
Нельсон Джейден 2 0.09
Скарсем Олаус 2 0.09
Йенссен Ульрик 2 0.09
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Перейра Адриан 1 0.05
Ага Оскар 1 0.05
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.05
Корник Лео 1 0.05
Торвальдссон Исак 1 0.05
Ростен Хокон 1 0.05
Magnus Holte 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.05
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Фредериксен Эмиль 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 18 (2) 0.86
Мумбанья Фарис 13 0.62
Грёнбек Альберт 8 0.38
Берг Патрик 3 0.14
Ветлесен Уго 3 0.14
Мугиша Джоэл 3 0.14
Салтнес Ульрик 2 0.1
Сёрли Сондре 2 0.1
Сёренсен Адам 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Бьоркан Фредерик 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 5 0
Торвальдссон Исак 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Вяянянен Сантери 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Берг Патрик 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Мо Бреде 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Фет Сондре 1 0

Результаты матчей

Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
7
Русенборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Будё-Глимт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

5
23
Русенборг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Будё-Глимт
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

8
30

Голы по времени матча

Забито

18
30
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
11%
6
20%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
6
33%
7
23%
46-60
4
22%
7
23%
61-75
3
17%
2
7%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
4
27%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

9
23
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
11%
3
13%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
3
33%
3
13%
61-75
2
22%
8
35%
76-90

Пропущено

18
10
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
7
39%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
17%
1
10%
76-90

Забито

27
53
8 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
3
11%
9
17%
1-15
4
15%
7
13%
16-30
1
4%
5
9%
31-45
7
26%
12
23%
46-60
7
26%
10
19%
61-75
5
19%
10
19%
76-90

Пропущено

32
25
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
9
28%
7
28%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
5
16%
4
16%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
6
19%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1
Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3
Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3

Результаты матчей

Русенборг
Будё-Глимт

Точный счет

4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
3
6 раз 30%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
7
1.5
8
1
3
8
2.5
4
5
2
9
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
3
7
1.5
10
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
18
2
7
14
1.5
18
2
3
18
2.5
10
10
2
19
3.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 21 15 3 3 53 - 26 48
2.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
3.
Тромсё
 2:0 21 14 3 4 32 - 20 45
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 1:0 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 0:1 21 10 3 8 37 - 32 33
7.
Сарпсборг-08
 1:0 22 10 3 9 38 - 34 33
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 0:1 22 8 4 10 28 - 32 28
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 0:2 21 7 2 12 29 - 45 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
15.
Стабек
 0:1 20 4 4 12 18 - 33 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 2:0 12 8 2 2 20 - 10 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 1:0 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Сарпсборг-08
 1:0 11 6 1 4 22 - 14 19
7.
Русенборг
 0:1 12 6 1 5 18 - 15 19
8.
Лиллестрём
 0:1 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Хам-Кам
 0:2 11 5 2 4 17 - 16 17
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 0:1 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 12 9 1 2 30 - 16 28
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 2:0 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 0:1 11 4 3 4 13 - 15 15
6.
Сарпсборг-08
 1:0 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Бранн
 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 0:2 10 2 0 8 12 - 29 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 0:1 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Будё-Глимт
4.30
6.00
2.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Русенборг 1:1 Будё-Глимт онлайн

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