Тур: 22. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Сагги Рохит
1:1
Перерыв
0'
0:1
7' ГолГулликсен Тобиас
21' Желтая карточкаСэтер Оле Кристиан
24' Желтая карточкаНипан Сверре Халсет
1:1
45' ПенальтиСэтер Оле Кристиан
Ход матча
7'
0:1
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
16
Ростен
Хокон
10
Сельнес
Оле
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Magnus Holte
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Русенборг
Будё-Глимт
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
24.1%
48.3%
27.6%
7 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
2.29
1.27
Среднее время на гол
39
71
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Среднее время на гол
51
84
Всего голов
58
34
Голов в среднем за матч
2
1.17
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
45
76
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|4 (1)
|0.18
|Хольсе Карло
|3
|0.14
|Нипан Сверре Халсет
|3
|0.14
|Бьёрло Мортен
|2
|0.09
|Нельсон Джейден
|2
|0.09
|Скарсем Олаус
|2
|0.09
|Йенссен Ульрик
|2
|0.09
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Перейра Адриан
|1
|0.05
|Ага Оскар
|1
|0.05
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.05
|Корник Лео
|1
|0.05
|Торвальдссон Исак
|1
|0.05
|Ростен Хокон
|1
|0.05
|Magnus Holte
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.05
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Фредериксен Эмиль
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|18 (2)
|0.86
|Мумбанья Фарис
|13
|0.62
|Грёнбек Альберт
|8
|0.38
|Берг Патрик
|3
|0.14
|Ветлесен Уго
|3
|0.14
|Мугиша Джоэл
|3
|0.14
|Салтнес Ульрик
|2
|0.1
|Сёрли Сондре
|2
|0.1
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Торвальдссон Исак
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Вяянянен Сантери
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Берг Патрик
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Будё-Глимт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
3
7
Русенборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Будё-Глимт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
5
23
Русенборг
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Будё-Глимт
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
8
30
Голы по времени матча
Забито
18
30
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
11%
6
20%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
6
33%
7
23%
46-60
4
22%
7
23%
61-75
3
17%
2
7%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
4
27%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
9
23
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
11%
3
13%
1-15
2
22%
3
13%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
1
11%
5
22%
46-60
3
33%
3
13%
61-75
2
22%
8
35%
76-90
Пропущено
18
10
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
7
39%
3
30%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
17%
1
10%
76-90
Забито
27
53
8 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 32
7 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
3
11%
9
17%
1-15
4
15%
7
13%
16-30
1
4%
5
9%
31-45
7
26%
12
23%
46-60
7
26%
10
19%
61-75
5
19%
10
19%
76-90
Пропущено
32
25
19 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
9
28%
7
28%
1-15
4
13%
4
16%
16-30
6
19%
3
12%
31-45
5
16%
4
16%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
6
19%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1
Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3 Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3
Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Богемианс-1905 - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Будё-Глимт - Богемианс-1905 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3
Результаты матчей
Русенборг
Будё-Глимт
Точный счет
4:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
4 раза 36%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
3
6 раз 30%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
81
47
81
38
45
29
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
37
101
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
182
714
182
318
1010
219
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|21
|15
|3
|3
|53 - 26
|48
|2.
|21
|15
|3
|3
|46 - 26
|48
|3.
|2:0
|21
|14
|3
|4
|32 - 20
|45
|4.
|21
|12
|4
|5
|47 - 23
|40
|5.
|1:0
|21
|12
|3
|6
|37 - 24
|39
|6.
|0:1
|21
|10
|3
|8
|37 - 32
|33
|7.
|1:0
|22
|10
|3
|9
|38 - 34
|33
|8.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|9.
|0:1
|22
|8
|4
|10
|28 - 32
|28
|10.
|21
|8
|2
|11
|25 - 28
|26
|11.
|0:2
|21
|7
|2
|12
|29 - 45
|23
|12.
|21
|5
|6
|10
|31 - 39
|21
|13.
|22
|5
|5
|12
|19 - 33
|20
|14.
|20
|4
|6
|10
|25 - 33
|18
|15.
|0:1
|20
|4
|4
|12
|18 - 33
|16
|16.
|21
|3
|2
|16
|14 - 48
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|3.
|2:0
|12
|8
|2
|2
|20 - 10
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|1:0
|11
|6
|1
|4
|22 - 14
|19
|7.
|0:1
|12
|6
|1
|5
|18 - 15
|19
|8.
|0:1
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|10.
|0:2
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|0:1
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|16.
|10
|1
|2
|7
|13 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|1
|2
|30 - 16
|28
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|2:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 15
|17
|5.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|6.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|1:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|0:2
|10
|2
|0
|8
|12 - 29
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|11 - 28
|5
|15.
|0:1
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|16.
|10
|0
|0
|10
|5 - 31
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (6)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4