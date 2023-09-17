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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jan Morten Tennoey
Тромсё
2:0
Первый тайм: 45+'
Хам-Кам
0'
1:0
33' Гол
Опсал Сакариас
2:0
38' Гол
Йенсен Рубен

Ход матча

33'
Опсал Сакариас
(Гундерсен Йостейн)
1:0
38'
Йенсен Рубен
(Опсал Сакариас)
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Хам-Кам
7.00
7.30
6.90
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
18
Нордас
Лассе
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
Тромсё
3-5-2
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Тромсё
Хам-Кам

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
1:0
Э
1:2
К
0:0
Э
2:1
ТМК
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
1:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 9 (3) 0.43
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.24
Yaw Paintsil 4 0.19
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.14
Траоре Маи 2 0.1
Гундерсен Йостейн 2 0.1
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Йенсен Рубен 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Басси Даниэль 1 0.05
Malick Diouf 1 0.05
Опсал Сакариас 0 0
Винтер Феликс 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 6 (2) 0.29
Киркеволд Пол 6 0.29
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.19
John Olav Norheim 2 0.1
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.1
Конгсро Вегар 2 0.1
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.1
Кьяергор Оливер 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.05
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.05
Бьёрло Мортен 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Шельстад Фредрик 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 1 1
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Тромсё
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
7
Тромсё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Хам-Кам
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

11
15
Тромсё
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Хам-Кам
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

14
22

Голы по времени матча

Забито

19
12
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
4
21%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
4
33%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
4
21%
1
8%
61-75
5
26%
4
33%
76-90

Пропущено

9
27
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
6
22%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
1
11%
5
19%
46-60
2
22%
6
22%
61-75
1
11%
6
22%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
0
0%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
4
33%
5
29%
29%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
4
40%
3
19%
76-90

Забито

31
29
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
3
10%
16-30
3
10%
7
24%
31-45
7
23%
2
7%
46-60
8
26%
6
21%
61-75
6
19%
8
28%
76-90

Пропущено

19
43
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
16%
1
2%
1-15
3
16%
8
19%
16-30
3
16%
5
12%
31-45
2
11%
9
21%
46-60
3
16%
11
26%
61-75
5
26%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2

Результаты матчей

Тромсё
Хам-Кам

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:0
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
13
7
10
10
1.5
10
10
4
16
2.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 21 15 3 3 53 - 26 48
2.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
3.
Тромсё
 2:0 21 14 3 4 32 - 20 45
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 1:0 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 0:1 21 10 3 8 37 - 32 33
7.
Сарпсборг-08
 1:0 22 10 3 9 38 - 34 33
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 0:1 22 8 4 10 28 - 32 28
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 0:2 21 7 2 12 29 - 45 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 20 4 6 10 25 - 33 18
15.
Стабек
 0:1 20 4 4 12 18 - 33 16
16.
Олесунн
 21 3 2 16 14 - 48 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 1:0 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 2:0 12 8 2 2 20 - 10 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 1:0 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Сарпсборг-08
 1:0 11 6 1 4 22 - 14 19
7.
Русенборг
 0:1 12 6 1 5 18 - 15 19
8.
Лиллестрём
 0:1 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Хам-Кам
 0:2 11 5 2 4 17 - 16 17
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 0:1 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 10 1 2 7 13 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 12 9 1 2 30 - 16 28
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 2:0 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 0:1 11 4 3 4 13 - 15 15
6.
Сарпсборг-08
 1:0 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Бранн
 1:0 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 0:1 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 0:2 10 2 0 8 12 - 29 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 0:1 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 10 0 0 10 5 - 31 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Хам-Кам
7.00
7.30
6.90
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