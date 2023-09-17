Тур: 22. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Jan Morten Tennoey
0'
1:0
33' ГолОпсал Сакариас
2:0
38' ГолЙенсен Рубен
2:1
53' ГолКьяергор Оливер
90' Желтая карточкаHalvor Roedoelen Opsahl
90'+5
Ход матча
33'
38'
2:0
53'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
18
Нордас
Лассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
-
26 Malick Diouf
-
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Тромсё
Хам-Кам
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.1
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
75
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|9 (3)
|0.43
|Jakob Napoleon Romsaas
|5
|0.24
|Yaw Paintsil
|4
|0.19
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.14
|Йенсен Рубен
|2
|0.1
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.1
|Траоре Маи
|2
|0.1
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Опсал Сакариас
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|1
|0.05
|Басси Даниэль
|1
|0.05
|Malick Diouf
|1
|0.05
|Винтер Феликс
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киркеволд Пол
|6
|0.29
|Удаль Хенрик
|6 (2)
|0.29
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.19
|John Olav Norheim
|2
|0.1
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.1
|Конгсро Вегар
|2
|0.1
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.1
|Кьяергор Оливер
|1
|0.05
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Бьёрло Мортен
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvor Roedoelen Opsahl
|3
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
8
Тромсё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Хам-Кам
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
11
15
Тромсё
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Хам-Кам
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
14
23
Голы по времени матча
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
4
19%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Пропущено
10
29
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
6
21%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
2
20%
5
17%
46-60
2
20%
6
21%
61-75
1
10%
6
21%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
4
33%
5
29%
29%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
4
40%
3
19%
76-90
Забито
33
30
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
4
12%
3
10%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
7
21%
3
10%
46-60
8
24%
6
20%
61-75
6
18%
8
27%
76-90
Пропущено
20
45
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
15%
1
2%
1-15
3
15%
8
18%
16-30
3
15%
7
16%
31-45
3
15%
9
20%
46-60
3
15%
11
24%
61-75
5
25%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2
Результаты матчей
Тромсё
Хам-Кам
Точный счет
3:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
75
65
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
46
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
147
1110
1011
417
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|15
|3
|3
|46 - 26
|48
|2.
|21
|14
|4
|3
|53 - 27
|46
|3.
|21
|14
|3
|4
|32 - 21
|45
|4.
|21
|12
|4
|5
|47 - 23
|40
|5.
|21
|12
|3
|6
|37 - 24
|39
|6.
|21
|10
|3
|8
|38 - 34
|33
|7.
|22
|10
|3
|9
|40 - 35
|33
|8.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|9.
|22
|8
|5
|9
|29 - 32
|29
|10.
|21
|8
|2
|11
|25 - 28
|26
|11.
|21
|7
|2
|12
|30 - 45
|23
|12.
|21
|5
|6
|10
|31 - 39
|21
|13.
|22
|5
|5
|12
|19 - 33
|20
|14.
|0:0
|21
|4
|7
|10
|25 - 33
|19
|15.
|20
|4
|4
|12
|18 - 33
|16
|16.
|0:0
|22
|3
|3
|16
|14 - 48
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|24 - 9
|26
|2.
|11
|8
|2
|1
|29 - 15
|26
|3.
|12
|8
|2
|2
|20 - 11
|26
|4.
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|5.
|9
|6
|2
|1
|23 - 10
|20
|6.
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|24 - 15
|19
|8.
|10
|6
|0
|4
|24 - 17
|18
|9.
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|10.
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|11.
|10
|4
|4
|2
|20 - 11
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|14 - 12
|15
|13.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 8
|12
|15.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|16.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|13 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|30 - 17
|26
|2.
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|12 - 10
|19
|4.
|11
|5
|2
|4
|21 - 15
|17
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|6.
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|8.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|9.
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|11.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|12.
|10
|2
|0
|8
|13 - 29
|6
|13.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
|14.
|11
|1
|2
|8
|11 - 28
|5
|15.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|16.
|0:0
|11
|0
|1
|10
|5 - 31
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (6)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4