  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Jan Morten Tennoey
Тромсё
2:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
33' Гол
Опсал Сакариас
2:0
38' Гол
Йенсен Рубен
2:1
53' Гол
Кьяергор Оливер
90' Желтая карточка
Halvor Roedoelen Opsahl
90'+5

Ход матча

33'
Опсал Сакариас
(Гундерсен Йостейн)
1:0
38'
Йенсен Рубен
(Опсал Сакариас)
2:0
53'
2:1
Кьяергор Оливер
(Киркеволд Пол)
62'
Vegard Oestraat Erlien
Jakob Napoleon Romsaas
 
74'
 
Tore Andre Soeraas
Бьярнасон Бриньяр Инги
74'
 
Halvor Roedoelen Opsahl
Kristian Loenstad Onsrud
74'
 
Бьёрло Мортен
Куртович Виллиам
75'
Траоре Маи
Нордас Лассе
 
75'
 
Удаль Хенрик
Кьяергор Оливер
77'
 
Aleksander Melgalvis
Конгсро Вегар
86'
Malick Diouf
Yaw Paintsil
 
90'
 
Halvor Roedoelen Opsahl

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Yaw
Paintsil
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
18
Нордас
Лассе
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
8
Кьяергор
Оливер
16
Киркеволд
Пол
Тромсё
3-5-2
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Тромсё
Хам-Кам

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

90%
10%
9 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:2
ТМК
1:0
Э
1:2
К
0:0
Э
2:1
ТМК
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
1:4
ПД
1:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.1
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
75

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 9 (3) 0.43
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.24
Yaw Paintsil 4 0.19
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.14
Йенсен Рубен 2 0.1
Гундерсен Йостейн 2 0.1
Траоре Маи 2 0.1
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Опсал Сакариас 1 0.05
Енссен Андерс 1 0.05
Басси Даниэль 1 0.05
Malick Diouf 1 0.05
Винтер Феликс 0 0
Нордас Лассе 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киркеволд Пол 6 0.29
Удаль Хенрик 6 (2) 0.29
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.19
John Olav Norheim 2 0.1
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.1
Конгсро Вегар 2 0.1
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.1
Кьяергор Оливер 1 0.05
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.05
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.05
Бьёрло Мортен 0 0
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонсен Кент-Аре 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvor Roedoelen Opsahl 3 0
Шельстад Фредрик 1 1
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Тромсё
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
8
Тромсё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Хам-Кам
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

11
15
Тромсё
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Хам-Кам
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

14
23

Голы по времени матча

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
4
19%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Пропущено

10
29
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
6
21%
16-30
1
10%
6
21%
31-45
2
20%
5
17%
46-60
2
20%
6
21%
61-75
1
10%
6
21%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
0
0%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
2
17%
3
18%
31-45
3
25%
1
6%
46-60
4
33%
5
29%
29%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
4
25%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
4
40%
3
19%
76-90

Забито

33
30
12 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
4
12%
3
10%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
5
15%
7
23%
31-45
7
21%
3
10%
46-60
8
24%
6
20%
61-75
6
18%
8
27%
76-90

Пропущено

20
45
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 29
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
15%
1
2%
1-15
3
15%
8
18%
16-30
3
15%
7
16%
31-45
3
15%
9
20%
46-60
3
15%
11
24%
61-75
5
25%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1
Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2
Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2

Результаты матчей

Тромсё
Хам-Кам

Точный счет

3:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
7:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 19%
0:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
7:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
5
1.5
6
5
3
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
4
6
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
14
7
11
10
1.5
10
11
4
17
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
2.
Будё-Глимт
 21 14 4 3 53 - 27 46
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 21 10 3 8 38 - 34 33
7.
Сарпсборг-08
 22 10 3 9 40 - 35 33
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 22 8 5 9 29 - 32 29
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 21 7 2 12 30 - 45 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 0:0 21 4 7 10 25 - 33 19
15.
Стабек
 20 4 4 12 18 - 33 16
16.
Олесунн
 0:0 22 3 3 16 14 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
7.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 0:0 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 0:0 11 1 3 7 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 0:0 10 3 4 3 12 - 11 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 0:0 11 0 1 10 5 - 31 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Опсал Сакариас сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Тромсё 2:1 Хам-Кам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     