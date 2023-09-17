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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: .
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 16'
Кальмар
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Кальмар
6.70
5.14
7.50
Все Коэффициенты
31
Роннинг
Тим
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
15
Хедлунд
Симон
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
Эльфсборг
4-3-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Кальмар

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

39 матчей

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:4
А
0:2
А
1:0
А
0:3
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
2:2
ТМК
2:1
А
1:5
А
1:1
ТМК
3:2
А
3:2
К
0:1
А
0:3
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
1:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
ТМС
2:1
А
0:0
А
2:1
А
4:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
3:1
А
1:1
ТМС
2:0
А
2:1
ШК
2:4
А
1:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.55
1.74

Среднее время на гол

58
51

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Среднее время на гол

65
85

Всего голов

57
54

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 9 (1) 0.39
Ондрейка Якоб 7 0.3
Гудьонсен Свейнн 7 0.3
Бернхардссон Александер 5 0.22
Ларссон Йохан 3 0.13
Michael Baidoo 3 0.13
Фрик Пер 2 0.09
Лагербильке Густав 2 0.09
Касем Ахмед 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Лав Джек Купер 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.3
Хуммет Денис 6 0.26
Скрабб Симон 5 (1) 0.22
Шамун Ноа 3 0.13
Саетра Ларс 2 0.09
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.04
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Хульт Никлас 4 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Jalal Abdulai 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Кальмар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
6
Эльфсборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Кальмар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

16
12
Эльфсборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Кальмар
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

18
18

Голы по времени матча

Забито

26
13
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
12%
4
31%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
15%
3
23%
31-45
10
38%
1
8%
46-60
5
19%
3
23%
61-75
2
8%
1
8%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
29%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
43%
3
20%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
18%
4
29%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
6
43%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
5
38%
2
17%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Забито

43
27
18 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
6
14%
8
30%
30%
1-15
7
16%
2
7%
16-30
5
12%
6
22%
31-45
13
30%
1
4%
46-60
8
19%
3
11%
61-75
4
9%
7
26%
76-90

Пропущено

20
27
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
0
0%
3
11%
1-15
4
20%
5
19%
16-30
6
30%
4
15%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
4
20%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0
Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Кальмар

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
5
6
4
7
2.5
2
9
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
2
9
3
8
2.5
2
9
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
15
7
13
9
1.5
7
15
7
15
2.5
2
20
5
17
3.5
2
20
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 4 4 49 - 20 49
2.
Эльфсборг
 0:0 23 15 4 4 46 - 18 49
3.
Хеккен
 0:0 23 14 3 6 52 - 27 45
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
8.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
9.
Кальмар
 0:0 23 8 7 8 24 - 31 31
10.
Хальмстад
 0:0 23 8 6 9 21 - 35 30
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 12 10 1 1 36 - 13 31
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 0:0 12 8 3 1 26 - 7 27
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 0:0 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 0:0 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
15.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 11 7 1 3 19 - 10 22
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Хальмстад
 0:0 12 4 3 5 11 - 20 15
7.
Хеккен
 0:0 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
9.
Кальмар
 0:0 12 3 4 5 11 - 17 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Кальмар.
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Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Кальмар
6.70
5.14
7.50
Все Коэффициенты
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