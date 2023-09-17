Тур: 23. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 9422
0'
0:1
23' ГолНетабай Нахом Гирмай
0:2
27' ГолСаетра Ларс
0:3
30' Гол в свои воротаBuhari Ibrahim
70' Желтая карточкаХальберг Мелькер
90' Желтая карточкаМотарархебжафарпур Араш
90'+5
Ход матча
23'
27'
0:2
30'
0:3
46'
70'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
8 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
31
Роннинг
Тим
23
Хульт
Никлас
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 МаудуЗащитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Эльфсборг
Кальмар
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
39 матчей
41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.55
1.74
Среднее время на гол
58
51
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Среднее время на гол
65
85
Всего голов
57
54
Голов в среднем за матч
1.46
1.38
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
61
65
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|9 (1)
|0.39
|Ондрейка Якоб
|7
|0.3
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.3
|Бернхардссон Александер
|5
|0.22
|Ларссон Йохан
|3
|0.13
|Michael Baidoo
|3
|0.13
|Фрик Пер
|2
|0.09
|Лагербильке Густав
|2
|0.09
|Касем Ахмед
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Лав Джек Купер
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|7
|0.3
|Хуммет Денис
|6
|0.26
|Скрабб Симон
|5 (1)
|0.22
|Шамун Ноа
|3
|0.13
|Саетра Ларс
|3
|0.13
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0.09
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Йенсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Хальберг Мелькер
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|5
|0
|Хульт Никлас
|4
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
|Jalal Abdulai
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|2
|Гояни Роберт
|3
|1
|Саетра Ларс
|4
|0
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Хуммет Денис
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Шамун Ноа
|3
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Йенсен Кевин
|1
|0
|Райович Милета
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Кальмар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
6
Эльфсборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Кальмар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
16
12
Эльфсборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Кальмар
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
27
15
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
11%
4
27%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
10
37%
1
7%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
2
7%
1
7%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
4
44%
4
25%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
18%
4
29%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
6
43%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
5
38%
2
17%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Забито
44
29
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
6
14%
8
28%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
5
11%
6
21%
31-45
13
30%
30%
1
3%
46-60
8
18%
3
10%
61-75
4
9%
7
24%
76-90
Пропущено
22
28
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 17
0
0%
3
11%
1-15
6
27%
6
21%
16-30
6
27%
4
14%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
18%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0
Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Кальмар
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
83
75
56
48
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
65
39
38
39
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
167
1310
815
716
320
518
221
122
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|7