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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 9422
Эльфсборг
0:3
Конец матча
Кальмар
0'
0:1
23' Гол
Нетабай Нахом Гирмай
0:2
27' Гол
Саетра Ларс
0:3
30' Гол в свои ворота
Buhari Ibrahim
70' Желтая карточка
Хальберг Мелькер
90' Желтая карточка
Мотарархебжафарпур Араш
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Нетабай Нахом Гирмай
(Скрабб Симон)
27'
0:2
Саетра Ларс
(Хальберг Мелькер)
30'
0:3
Buhari Ibrahim
46'
Emmanuel Boateng2
Седерберг Ноа
 
46'
Фрик Пер
Гудьонсен Свейнн
 
46'
Касем Ахмед
Оккельс Йеппе
 
46'
Мауду
Buhari Ibrahim
 
65'
Gottfrid Rapp
Бальдюрссон Андри-Фаннар
 
70'
 
Хальберг Мелькер
70'
 
Ромариньо Перейра
Тренсков Якоб
90'
 
Мотарархебжафарпур Араш
Хальберг Мелькер
90'
 
Мотарархебжафарпур Араш

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
31
Роннинг
Тим
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
15
Хедлунд
Симон
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
5
Хальберг
Мелькер
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
21
Хуммет
Денис
20
Тренсков
Якоб
Эльфсборг
4-3-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Эльфсборг
Кальмар

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

39 матчей

41%
25.6%
33.4%
16 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

41%
28.2%
30.8%
16 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

А
0:4
А
0:2
А
1:0
А
0:3
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
2:2
ТМК
2:1
А
1:5
А
1:1
ТМК
3:2
А
3:2
К
0:1
А
0:3
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
1:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
ТМС
2:1
А
0:0
А
2:1
А
4:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
3:1
А
1:1
ТМС
2:0
А
2:1
ШК
2:4
А
1:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.55
1.74

Среднее время на гол

58
51

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Среднее время на гол

65
85

Всего голов

57
54

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
23
Больше 59%
Меньше 41%
16
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 9 (1) 0.39
Ондрейка Якоб 7 0.3
Гудьонсен Свейнн 7 0.3
Бернхардссон Александер 5 0.22
Ларссон Йохан 3 0.13
Michael Baidoo 3 0.13
Фрик Пер 2 0.09
Лагербильке Густав 2 0.09
Касем Ахмед 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Лав Джек Купер 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Emmanuel Boateng2 0 0
Besfort Zeneli 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 7 0.3
Хуммет Денис 6 0.26
Скрабб Симон 5 (1) 0.22
Шамун Ноа 3 0.13
Саетра Ларс 3 0.13
Нетабай Нахом Гирмай 2 0.09
Ромариньо Перейра 0 0
Йенсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Хальберг Мелькер 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 5 0
Хульт Никлас 4 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Хольмен Себастьян 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Фрик Пер 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Касем Ахмед 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0
Jalal Abdulai 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Гояни Роберт 3 1
Саетра Ларс 4 0
Ромариньо Перейра 3 0
Хуммет Денис 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Шамун Ноа 3 0
Скрабб Симон 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Хальберг Мелькер 1 0
Йенсен Кевин 1 0
Райович Милета 1 0
Янссон Рони 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Кальмар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
6
Эльфсборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Кальмар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

16
12
Эльфсборг
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Кальмар
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

19
18

Голы по времени матча

Забито

27
15
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
3
11%
4
27%
1-15
3
11%
3
20%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
10
37%
1
7%
46-60
5
19%
3
20%
61-75
2
7%
1
7%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
4
44%
4
25%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
33%
3
19%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
18%
4
29%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
6
43%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
5
38%
2
17%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Забито

44
29
19 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
6
14%
8
28%
1-15
8
18%
4
14%
16-30
5
11%
6
21%
31-45
13
30%
30%
1
3%
46-60
8
18%
3
10%
61-75
4
9%
7
24%
76-90

Пропущено

22
28
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 17
0
0%
3
11%
1-15
6
27%
6
21%
16-30
6
27%
4
14%
31-45
3
14%
7
25%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
18%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0
Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1
Кальмар
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кальмар - Мьельбю 0:2 Броммапойкарна - Кальмар 2:3 Твоокер - Кальмар 1:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0
Сириус - Кальмар 3:0 Кальмар - АИК 1:1 Пюник - Кальмар 2:1 Гётеборг - Кальмар 2:0 Кальмар - Пюник 1:2 Кальмар - Варберг БоИС 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3 Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Кальмар

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:4
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
5
1.5
5
6
4
8
2.5
2
10
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
5
1.5
3
9
3
8
2.5
3
9
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
16
7
13
10
1.5
8
15
7
16
2.5
3
20
5
18
3.5
2
21
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 4 4 49 - 20 49
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 23 15 2 6 55 - 29 47
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Кальмар
 23 9 6 8 27 - 31 33
8.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
9.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
15.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 11 7 1 3 19 - 10 22
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Г О О О О Л - Ibrahim Buhari уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 27'
    Хальберг Мелькер сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Саетра Ларс бьет в цель!
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