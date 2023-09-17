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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: .
Хеккен
1:0
Первый тайм: 17'
Хальмстад
0'
1:0
15' Гол
Рюгор Миккель

Ход матча

15'
Рюгор Миккель
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 81 Владение мячом, % 19
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Хальмстад
1.36
6.30
8.93
Все Коэффициенты
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
4
Оусоу
Айхам
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
23
Сонко
Момоду
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
7
Карлссон
Каспер
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
2
Боаки
Томас
13
Лав
Джек
Купер
18
Naeem
Mohammed
Хеккен
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Хеккен
Хальмстад

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

68.2%
4.5%
27.3%
15 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:0
ТМК
2:0
А
2:3
ТМК
0:2
А
1:0
ТМК
0:2
А
0:3
А
2:1
К
1:0
А
4:1
А
0:2
А
1:4
А
3:0
А
1:3
А
0:2
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
0:4
А
2:2

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

4
15

Голов в среднем за матч

0.44
1.15

Среднее время на гол

202
78

Всего голов

27
33

Голов в среднем за матч

1.23
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

73
60

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.52
Рюгор Миккель 6 0.26
Ларсен Ларс Олден 5 0.22
Ховланд Эвен 5 0.22
Садик Ибраим 5 0.22
Лаюни Амор 4 (1) 0.17
Ромео Аман 3 0.13
Сонко Момоду 2 0.09
Дабо Понтус 2 0.09
Юссеф Али 2 0.09
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Камара Ола 0 0
Густафссон Симон 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.26
Naeem Mohammed 4 0.17
Ахльстранд Эрик 3 0.13
Офосу-Айе Фил 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Йоханссон Александр II 1 0.04
Карлссон Каспер 1 0.04
Боаки Томас 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Ромео Аман 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Дабо Понтус 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Gabriel Wallentin 2 1
Юханссон Андреас 3 0
Баффо Джозеф 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Карлссон Каспер 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Хеккен
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Хальмстад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

1
3
Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

15
8
Хеккен
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Хальмстад
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
15

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

36
10
16 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
5
14%
0
0%
1-15
3
8%
1
10%
16-30
8
22%
3
30%
31-45
10
28%
2
20%
46-60
4
11%
1
10%
61-75
6
17%
3
30%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
23%
3
14%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
4
31%
6
29%
76-90

Забито

17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
5
29%
29%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
5
31%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Забито

53
19
20 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
6
11%
0
0%
1-15
4
8%
5
26%
16-30
10
19%
5
26%
31-45
15
28%
3
16%
46-60
9
17%
2
11%
61-75
9
17%
4
21%
76-90

Пропущено

26
37
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
3
12%
4
11%
1-15
4
15%
9
24%
16-30
6
23%
4
11%
31-45
4
15%
6
16%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
6
23%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2
Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1

Результаты матчей

Хеккен
Хальмстад

Точный счет

3:1
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
4 раза 18%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 41%
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
4
7
9
2
2.5
4
7
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
13
9
17
5
1.5
8
14
10
12
2.5
5
17
3.5
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 4 4 49 - 20 49
2.
Эльфсборг
 0:0 23 15 4 4 46 - 18 49
3.
Хеккен
 0:0 23 14 3 6 52 - 27 45
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
8.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
9.
Кальмар
 0:0 23 8 7 8 24 - 31 31
10.
Хальмстад
 0:0 23 8 6 9 21 - 35 30
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 0:0 12 10 1 1 36 - 13 31
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 0:0 12 8 3 1 26 - 7 27
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 0:0 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 0:0 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
15.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 11 7 1 3 19 - 10 22
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Хальмстад
 0:0 12 4 3 5 11 - 20 15
7.
Хеккен
 0:0 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
9.
Кальмар
 0:0 12 3 4 5 11 - 17 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Г О О О О Л - Рюгор Миккель бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Хеккен.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Хальмстад
1.36
6.30
8.93
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