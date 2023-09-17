Тур: 23. Стадион: Бравида Арена.
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
81 Владение мячом, % 19
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Хеккен
Хальмстад
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
68.2%
4.5%
27.3%
15 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
4
15
Голов в среднем за матч
0.44
1.15
Среднее время на гол
202
78
Всего голов
27
33
Голов в среднем за матч
1.23
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
73
60
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.52
|Рюгор Миккель
|6
|0.26
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.22
|Ховланд Эвен
|5
|0.22
|Садик Ибраим
|5
|0.22
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.17
|Ромео Аман
|3
|0.13
|Сонко Момоду
|2
|0.09
|Дабо Понтус
|2
|0.09
|Юссеф Али
|2
|0.09
|Густафссон Самуэль
|1
|0.04
|Тотлэнд Томас
|1
|0.04
|Удденес Оскар
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.26
|Naeem Mohammed
|4
|0.17
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.13
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Йоханссон Александр II
|1
|0.04
|Карлссон Каспер
|1
|0.04
|Боаки Томас
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Ромео Аман
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Баффо Джозеф
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Хальмстад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
1
3
Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Хальмстад
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
15
8
Хеккен
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Хальмстад
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
15
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
36
10
16 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
5
14%
0
0%
1-15
3
8%
1
10%
16-30
8
22%
3
30%
31-45
10
28%
2
20%
46-60
4
11%
1
10%
61-75
6
17%
3
30%
76-90
Пропущено
13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
23%
3
14%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
4
31%
6
29%
76-90
Забито
17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
5
29%
29%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
5
31%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
25%
76-90
Забито
53
19
20 В 1-м тайме 10
33 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
6
11%
0
0%
1-15
4
8%
5
26%
16-30
10
19%
5
26%
31-45
15
28%
3
16%
46-60
9
17%
2
11%
61-75
9
17%
4
21%
76-90
Пропущено
26
37
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
3
12%
4
11%
1-15
4
15%
9
24%
16-30
6
23%
4
11%
31-45
4
15%
6
16%
46-60
3
12%
4
11%
61-75
6
23%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2
Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1
Результаты матчей
Хеккен
Хальмстад
Точный счет
3:1
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
4
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
3:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 32%
3
5 раз 23%
0
4 раза 18%
4
4 раза 18%
1
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
9 раз 41%
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
92
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
74
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
139
175
814
1012
517
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|4
|4
|49 - 20
|49
|2.
|0:0
|23
|15
|4
|4
|46 - 18
|49
|3.
|0:0
|23
|14
|3
|6
|52 - 27
|45
|4.
|23
|12
|4
|7
|34 - 27
|40
|5.
|23
|10
|5
|8
|33 - 32
|35
|6.
|22
|10
|4
|8
|36 - 29
|34
|7.
|23
|10
|2
|11
|25 - 25
|32
|8.
|22
|9
|4
|9
|22 - 24
|31
|9.
|0:0
|23
|8
|7
|8
|24 - 31
|31
|10.
|0:0
|23
|8
|6
|9
|21 - 35
|30
|11.
|23
|8
|2
|13
|30 - 39
|26
|12.
|23
|6
|8
|9
|26 - 28
|26
|13.
|22
|7
|2
|13
|22 - 47
|23
|14.
|23
|6
|5
|12
|35 - 36
|23
|15.
|22
|5
|7
|10
|24 - 30
|22
|16.
|23
|3
|5
|15
|20 - 51
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|12
|9
|1
|2
|22 - 11
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|30 - 10
|27
|4.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|26 - 7
|27
|5.
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|7.
|12
|5
|3
|4
|18 - 10
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|9.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|10.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 15
|15
|11.
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|12.
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|13.
|12
|4
|1
|7
|23 - 19
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|10 - 12
|12
|15.
|10
|2
|5
|3
|12 - 12
|11
|16.
|11
|1
|3
|7
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|2.
|11
|7
|1
|3
|19 - 10
|22
|3.
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|4.
|12
|6
|1
|5
|17 - 15
|19
|5.
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|11 - 20
|15
|7.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 14
|14
|8.
|12
|4
|1
|7
|17 - 24
|13
|9.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|13.
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|14.
|11
|1
|5
|5
|8 - 18
|8
|15.
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|16.
|10
|2
|0
|8
|7 - 30
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|7