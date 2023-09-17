Тур: 23. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 4184
0'
1:0
15' ГолРюгор Миккель
26' Желтая карточкаКарлссон Каспер
1:1
50' ГолЛав Джек Купер
1:2
53' ГолКарлссон Каспер
74' Желтая карточкаРюгор Миккель
2:2
79' ГолСонко Момоду
3:2
90' ГолХовланд Эвен
90'+8
Ход матча
15'
1:0
26'
50'
53'
74'
79'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
23
Сонко
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
23 Сонко МомодуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
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-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Хеккен
Хальмстад
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
68.2%
4.5%
27.3%
15 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
4
15
Голов в среднем за матч
0.44
1.15
Среднее время на гол
202
78
Всего голов
27
33
Голов в среднем за матч
1.23
1.5
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
73
60
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|12 (4)
|0.52
|Рюгор Миккель
|7
|0.3
|Ховланд Эвен
|6
|0.26
|Ларсен Ларс Олден
|5
|0.22
|Садик Ибраим
|5
|0.22
|Лаюни Амор
|4 (1)
|0.17
|Ромео Аман
|3
|0.13
|Сонко Момоду
|3
|0.13
|Дабо Понтус
|2
|0.09
|Юссеф Али
|2
|0.09
|Густафссон Самуэль
|1
|0.04
|Тотлэнд Томас
|1
|0.04
|Удденес Оскар
|1
|0.04
|Сана Тобиас
|1
|0.04
|Сандберг Симон
|1
|0.04
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Камара Ола
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.26
|Naeem Mohammed
|4
|0.17
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.13
|Карлссон Каспер
|2
|0.09
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.04
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.04
|Йоханссон Александр II
|1
|0.04
|Боаки Томас
|1
|0.04
|Gabriel Wallentin
|1
|0.04
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|2
|1
|Ромео Аман
|3
|0
|Садик Ибраим
|1
|1
|Ховланд Эвен
|2
|0
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Сандберг Симон
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Ходжич Кадир
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Карлссон Каспер
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Юханссон Андреас
|3
|0
|Баффо Джозеф
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Ахльстранд Эрик
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Лав Джек Купер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Хальмстад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
1
5
Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Хальмстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
15
8
Хеккен
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Хальмстад
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
39
12
17 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
6
15%
0
0%
1-15
3
8%
1
8%
16-30
8
21%
3
25%
31-45
10
26%
4
33%
46-60
4
10%
1
8%
61-75
8
21%
3
25%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
20%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
27%
8
33%
76-90
Забито
17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
5
29%
29%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
5
31%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
25%
76-90
Забито
56
21
21 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
7
13%
0
0%
1-15
4
7%
5
24%
16-30
10
18%
5
24%
31-45
15
27%
5
24%
46-60
9
16%
2
10%
61-75
11
20%
4
19%
76-90
Пропущено
28
40
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
3
11%
5
13%
1-15
4
14%
9
23%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
6
21%
6
15%
46-60
3
11%
4
10%
61-75
6
21%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2
Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1
Результаты матчей
Хеккен
Хальмстад
Точный счет
3:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
3
6 раз 50%
4
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 30%
3
6 раз 26%
0
4 раза 17%
4
4 раза 17%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
9 раз 39%
1
5 раз 22%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
47
102
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
74
57
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
149
185
914
1112
518
122
122
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|7