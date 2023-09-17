  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 4184
Хеккен
3:2
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
15' Гол
Рюгор Миккель
26' Желтая карточка
Карлссон Каспер
1:1
50' Гол
Лав Джек Купер
1:2
53' Гол
Карлссон Каспер
74' Желтая карточка
Рюгор Миккель
2:2
79' Гол
Сонко Момоду
3:2
90' Гол
Ховланд Эвен
90'+8
26
Абрахамссон
Петер
13
Сандберг
Симон
4
Оусоу
Айхам
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
23
Сонко
Момоду
30
Юханссон
Марко
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
7
Карлссон
Каспер
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
2
Боаки
Томас
13
Лав
Джек
Купер
18
Naeem
Mohammed
Хеккен
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Хеккен
Хальмстад

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

68.2%
4.5%
27.3%
15 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

А
1:0
ТМК
2:0
А
2:3
ТМК
0:2
А
1:0
ТМК
0:2
А
0:3
А
2:1
К
1:0
А
4:1
А
0:2
А
1:4
А
3:0
А
1:3
А
0:2
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
0:4
А
2:2

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

4
15

Голов в среднем за матч

0.44
1.15

Среднее время на гол

202
78

Всего голов

27
33

Голов в среднем за матч

1.23
1.5

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

73
60

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 12 (4) 0.52
Рюгор Миккель 7 0.3
Ховланд Эвен 6 0.26
Ларсен Ларс Олден 5 0.22
Садик Ибраим 5 0.22
Лаюни Амор 4 (1) 0.17
Ромео Аман 3 0.13
Сонко Момоду 3 0.13
Дабо Понтус 2 0.09
Юссеф Али 2 0.09
Густафссон Самуэль 1 0.04
Тотлэнд Томас 1 0.04
Удденес Оскар 1 0.04
Сана Тобиас 1 0.04
Сандберг Симон 1 0.04
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Густафссон Симон 0 0
Камара Ола 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.26
Naeem Mohammed 4 0.17
Ахльстранд Эрик 3 0.13
Карлссон Каспер 2 0.09
Офосу-Айе Фил 1 0.04
Аль-Аммари Амир 1 0.04
Йоханссон Александр II 1 0.04
Боаки Томас 1 0.04
Gabriel Wallentin 1 0.04
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 2 1
Ромео Аман 3 0
Садик Ибраим 1 1
Ховланд Эвен 2 0
Рюгор Миккель 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Сандберг Симон 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Густафссон Симон 1 0
Ходжич Кадир 1 0
Дабо Понтус 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Карлссон Каспер 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Юханссон Андреас 3 0
Баффо Джозеф 3 0
Алланссон Йоэль 3 0
Ахльстранд Эрик 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Лав Джек Купер 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Хеккен
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Хальмстад
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

1
5
Хеккен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Хальмстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

15
8
Хеккен
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Хальмстад
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

39
12
17 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
6
15%
0
0%
1-15
3
8%
1
8%
16-30
8
21%
3
25%
31-45
10
26%
4
33%
46-60
4
10%
1
8%
61-75
8
21%
3
25%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
20%
4
17%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
27%
8
33%
76-90

Забито

17
9
4 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
2
12%
2
22%
31-45
5
29%
29%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
15%
5
31%
16-30
4
31%
4
25%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Забито

56
21
21 В 1-м тайме 10
35 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
7
13%
0
0%
1-15
4
7%
5
24%
16-30
10
18%
5
24%
31-45
15
27%
5
24%
46-60
9
16%
2
10%
61-75
11
20%
4
19%
76-90

Пропущено

28
40
13 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
3
11%
5
13%
1-15
4
14%
9
23%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
6
21%
6
15%
46-60
3
11%
4
10%
61-75
6
21%
12
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2
Хеккен - Сириус 3:2 Хеккен - Жальгирис 5:0 Хеккен - Варберг БоИС 2:0 Жальгирис - Хеккен 1:3 Хеккен - Клаксвик 3:3 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Клаксвик - Хеккен 0:0 Вернаму - Хеккен 1:0 ТНС - Хеккен 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:2 Хеккен - ТНС 3:1 АИК - Хеккен 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 Хеккен - Юргорден 0:1 Хеккен - Мьельбю 3:0 Варберг БоИС - Хеккен 0:2
Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Сириус 2:1 Вернаму - Хальмстад 0:0 ИФК Хесслехольм - Хальмстад 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 3:1
Хальмстад - ИФК Норрчепинг 1:3 Мальмё - Хальмстад 3:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:5 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1

Результаты матчей

Хеккен
Хальмстад

Точный счет

3:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
6 раз 50%
4
3 раза 25%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
4
1 раз 9%
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 30%
3
6 раз 26%
0
4 раза 17%
4
4 раза 17%
1
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
9 раз 39%
2
9 раз 39%
1
5 раз 22%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
1.5
Больше Меньше
4
7
10
2
2.5
4
8
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
7
4
1.5
5
7
1
10
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
14
9
18
5
1.5
9
14
11
12
2.5
5
18
3.5
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 4 4 49 - 20 49
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 23 15 2 6 55 - 29 47
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 22 10 4 8 36 - 29 34
7.
Кальмар
 23 9 6 8 27 - 31 33
8.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
9.
Мьельбю
 22 9 4 9 22 - 24 31
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
Дегерфорс
 22 7 2 13 22 - 47 23
14.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
15.
АИК
 22 5 7 10 24 - 30 22
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
12.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
13.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
14.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
15.
АИК
 10 2 5 3 12 - 12 11
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 11 7 1 3 19 - 10 22
3.
Мьельбю
 11 6 1 4 12 - 12 19
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 10 2 0 8 7 - 30 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Карлссон Каспер получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Ромео Аман сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Рюгор Миккель бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Хеккен 3:2 Хальмстад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     