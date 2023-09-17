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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Волеренга
0:0
Первый тайм: 8'
Олесунн
0'
7' Желтая карточка
Мелланд Хенрик

Ход матча

7'
 
Мелланд Хенрик

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Олесунн
7.40
4.90
7.00
Все Коэффициенты
1
Стуревик
Якоб
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
33
Битри
Энео
4
Страндберг
Стефан
2
Борхгревинк
Кристиан
8
Бьёрдаль
Хенрик
15
Хаген
Элиас
24
Странд
Петтер
20
Риснаес
Магнус
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
33
Харам
Симен
25
Кителано
Йон
37
Мелланд
Хенрик
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
19
Атанга
Исаак
Волеренга
3-5-2
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Олесунн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
41.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:1

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.17
0.87

Среднее время на гол

41
103

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.47
0.75

Среднее время на гол

61
120

Всего голов

48
22

Голов в среднем за матч

1.78
0.81

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
110

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.24
Хоканс Даниэль 4 0.19
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.14
Офкир Мохамед 2 0.1
Странд Петтер 2 0.1
Страндберг Стефан 2 (2) 0.1
Риснаес Магнус 1 0.05
Борхгревинк Кристиан 1 0.05
Битри Энео 1 0.05
Jones El-Abdellaoui 1 0.05
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Хаген Элиас 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 5 0.23
Карлсбакк Маркус 3 0.14
Кристенсен Бьорн Мартин 3 0.14
Эбийе Мозес 2 (1) 0.09
Сегберг Эрленд 1 0.05
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Юклеред Симен 1 1
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 1
Андерсен Александр 2 0
Кителано Йон 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Волеренга
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
5
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Олесунн
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

10
6
Волеренга
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
Олесунн
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
10% (2)
62% (13)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

19
11

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
13 Не забивали 16
1
8%
1
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

23
31
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
3
13%
2
6%
1-15
3
13%
6
19%
16-30
3
13%
5
16%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
5
22%
5
16%
61-75
5
22%
9
29%
29%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
4
36%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 10
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
5
21%
4
29%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90

Пропущено

34
48
14 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
7
21%
4
8%
1-15
3
9%
7
15%
16-30
4
12%
7
15%
31-45
6
18%
9
19%
46-60
7
21%
8
17%
61-75
7
21%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0

Результаты матчей

Волеренга
Олесунн

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
5:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

1:3
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
3:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
5:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
2 раза 10%
0
10 раз 48%
1
9 раз 43%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
5
4
6
1.5
2
9
2
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
11
10
6
14
1.5
2
19
4
16
2.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
2.
Будё-Глимт
 21 14 4 3 53 - 27 46
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 21 10 3 8 38 - 34 33
7.
Сарпсборг-08
 22 10 3 9 40 - 35 33
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 22 8 5 9 29 - 32 29
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 21 7 2 12 30 - 45 23
12.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
13.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
14.
Волеренга
 0:0 21 4 7 10 25 - 33 19
15.
Стабек
 20 4 4 12 18 - 33 16
16.
Олесунн
 0:0 22 3 3 16 14 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
7.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 0:0 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 0:0 11 1 3 7 13 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 0:0 10 3 4 3 12 - 11 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 0:0 11 0 1 10 5 - 31 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Мелланд Хенрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Олесунн
7.40
4.90
7.00
Все Коэффициенты
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