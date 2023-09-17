Тур: 22. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Стеен Кай
0'
7' Желтая карточкаМелланд Хенрик
0:1
13' ГолРамсланн Мартин
1:1
17' ГолИлич Андрей
2:1
50' ГолХаген Элиас
3:1
54' ГолИлич Андрей
87' Желтая карточкаСегберг Эрленд
90'+7
Ход матча
13'
0:1
17'
1:1
50'
2:1
54'
3:1
87'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
33
Битри
Энео
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
33
Харам
Симен
25
Кителано
Йон
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
33 Харам СименЗащитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
-
40 Колве Эйвинд
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Волеренга
Олесунн
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
41.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед
27 матчей
37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.17
0.87
Среднее время на гол
41
103
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.47
0.75
Среднее время на гол
61
120
Всего голов
48
22
Голов в среднем за матч
1.78
0.81
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
50
110
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятта Сиди
|5
|0.24
|Хоканс Даниэль
|4
|0.19
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.14
|Офкир Мохамед
|2
|0.1
|Странд Петтер
|2
|0.1
|Илич Андрей
|2
|0.1
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.1
|Риснаес Магнус
|1
|0.05
|Хаген Элиас
|1
|0.05
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.05
|Битри Энео
|1
|0.05
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.05
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|5
|0.23
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.14
|Кристенсен Бьорн Мартин
|3
|0.14
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.09
|Сегберг Эрленд
|1
|0.05
|Рамсланн Мартин
|1
|0.05
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Ятта Сиди
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|1
|Андерсен Александр
|2
|0
|Сегберг Эрленд
|2
|0
|Кителано Йон
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
6
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Олесунн
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
10
6
Волеренга
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Олесунн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
9% (2)
64% (14)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
19
12
Голы по времени матча
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
7%
2
33%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
24
34
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
17%
2
6%
1-15
3
13%
7
21%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
5
21%
5
15%
61-75
5
21%
9
26%
76-90
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
4
36%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90
Забито
27
15
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
1
4%
2
13%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
7
26%
2
13%
76-90
Пропущено
35
51
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
8
23%
4
8%
1-15
3
9%
8
16%
16-30
4
11%
7
14%
31-45
6
17%
11
22%
46-60
7
20%
8
16%
61-75
7
20%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0
Результаты матчей
Волеренга
Олесунн
Точный счет
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%
Точный счет
1:3
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
2 раза 10%
0
10 раз 45%
1
10 раз 45%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
56
29
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
1210
714
220
516
121
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|18 (8)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|13 (4)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|13 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|11 (6)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|7
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 4