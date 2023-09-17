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  4. Элитсериен 2023

Норвегия: Элитсериен
2023

Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Волеренга
3:1
Конец матча
Олесунн
0'
7' Желтая карточка
Мелланд Хенрик
0:1
13' Гол
Рамсланн Мартин
1:1
17' Гол
Илич Андрей
2:1
50' Гол
Хаген Элиас
3:1
54' Гол
Илич Андрей
87' Желтая карточка
Сегберг Эрленд
90'+7

Ход матча

7'
 
Мелланд Хенрик
13'
0:1
Рамсланн Мартин
(Атанга Исаак)
17'
Илич Андрей
(Офкир Мохамед)
1:1
46'
Кройцриглер Мартин
Aleksander Hammer Kjelsen
 
46'
 
Фельман Давид
Харам Симен
50'
Хаген Элиас
(Риснаес Магнус)
2:1
54'
Илич Андрей
(Риснаес Магнус)
3:1
58'
 
Диоп Моктар
Атанга Исаак
58'
 
Nikolai Soeyset Hopland
Мелланд Хенрик
80'
 
Колве Эйвинд
Рамсланн Мартин
82'
Борвен Торгейр
Офкир Мохамед
 
82'
Юклеред Симен
Бьёрдаль Хенрик
 
87'
 
Сегберг Эрленд
90'
Jacob Eng
Илич Андрей
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Стуревик
Якоб
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
33
Битри
Энео
4
Страндберг
Стефан
2
Борхгревинк
Кристиан
8
Бьёрдаль
Хенрик
15
Хаген
Элиас
24
Странд
Петтер
20
Риснаес
Магнус
10
Офкир
Мохамед
19
Илич
Андрей
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
33
Харам
Симен
25
Кителано
Йон
37
Мелланд
Хенрик
6
Сегберг
Эрленд
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
18
Рамсланн
Мартин
19
Атанга
Исаак
Волеренга
3-5-2
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Олесунн

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
41.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 5 побед

27 матчей

37%
29.6%
33.4%
10 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
ТМС
1:1
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:1

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.17
0.87

Среднее время на гол

41
103

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.47
0.75

Среднее время на гол

61
120

Всего голов

48
22

Голов в среднем за матч

1.78
0.81

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

50
110

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятта Сиди 5 0.24
Хоканс Даниэль 4 0.19
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.14
Офкир Мохамед 2 0.1
Странд Петтер 2 0.1
Илич Андрей 2 0.1
Страндберг Стефан 2 (2) 0.1
Риснаес Магнус 1 0.05
Хаген Элиас 1 0.05
Борхгревинк Кристиан 1 0.05
Битри Энео 1 0.05
Jones El-Abdellaoui 1 0.05
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 5 0.23
Карлсбакк Маркус 3 0.14
Кристенсен Бьорн Мартин 3 0.14
Эбийе Мозес 2 (1) 0.09
Сегберг Эрленд 1 0.05
Рамсланн Мартин 1 0.05
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Юклеред Симен 1 1
Ятта Сиди 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Борхгревинк Кристиан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 1
Андерсен Александр 2 0
Сегберг Эрленд 2 0
Кителано Йон 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Волеренга
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Олесунн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
6
Волеренга
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Олесунн
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

10
6
Волеренга
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Олесунн
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
9% (2)
64% (14)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
7%
2
33%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

24
34
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
17%
2
6%
1-15
3
13%
7
21%
16-30
3
13%
5
15%
31-45
4
17%
6
18%
46-60
5
21%
5
15%
61-75
5
21%
9
26%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
4
36%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
2
18%
5
29%
29%
46-60
2
18%
3
18%
61-75
2
18%
4
24%
76-90

Забито

27
15
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
1
4%
2
13%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
4
27%
31-45
5
19%
4
27%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
7
26%
2
13%
76-90

Пропущено

35
51
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
8
23%
4
8%
1-15
3
9%
8
16%
16-30
4
11%
7
14%
31-45
6
17%
11
22%
46-60
7
20%
8
16%
61-75
7
20%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1
Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2 Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0

Результаты матчей

Волеренга
Олесунн

Точный счет

0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
5:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 55%
0
5 раз 45%

Точный счет

1:3
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:1
4 раза 18%
1:0
4 раза 18%
0:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
5:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
2 раза 10%
0
10 раз 45%
1
10 раз 45%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
5
2
8
1.5
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
12
10
7
14
1.5
2
20
5
16
2.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 21 15 3 3 46 - 26 48
2.
Будё-Глимт
 21 14 4 3 53 - 27 46
3.
Тромсё
 21 14 3 4 32 - 21 45
4.
Молде
 21 12 4 5 47 - 23 40
5.
Бранн
 21 12 3 6 37 - 24 39
6.
Лиллестрём
 21 10 3 8 38 - 34 33
7.
Сарпсборг-08
 22 10 3 9 40 - 35 33
8.
Одд
 22 8 5 9 27 - 30 29
9.
Русенборг
 22 8 5 9 29 - 32 29
10.
Стрёмсгодсет
 21 8 2 11 25 - 28 26
11.
Хам-Кам
 21 7 2 12 30 - 45 23
12.
Волеренга
 21 5 6 10 28 - 34 21
13.
Саннефьёрд
 21 5 6 10 31 - 39 21
14.
Хёугесунн
 22 5 5 12 19 - 33 20
15.
Стабек
 20 4 4 12 18 - 33 16
16.
Олесунн
 22 3 2 17 15 - 51 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 11 8 2 1 24 - 9 26
2.
Викинг
 11 8 2 1 29 - 15 26
3.
Тромсё
 12 8 2 2 20 - 11 26
4.
Молде
 10 7 2 1 26 - 8 23
5.
Будё-Глимт
 9 6 2 1 23 - 10 20
6.
Русенборг
 12 6 2 4 19 - 15 20
7.
Сарпсборг-08
 11 6 1 4 24 - 15 19
8.
Лиллестрём
 10 6 0 4 24 - 17 18
9.
Одд
 10 5 2 3 13 - 10 17
10.
Хам-Кам
 11 5 2 4 17 - 16 17
11.
Саннефьёрд
 10 4 4 2 20 - 11 16
12.
Стрёмсгодсет
 10 5 0 5 14 - 12 15
13.
Хёугесунн
 11 4 2 5 14 - 17 14
14.
Стабек
 10 3 3 4 9 - 8 12
15.
Олесунн
 11 3 2 6 9 - 17 11
16.
Волеренга
 11 2 2 7 16 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 8 2 2 30 - 17 26
2.
Викинг
 10 7 1 2 17 - 11 22
3.
Тромсё
 9 6 1 2 12 - 10 19
4.
Молде
 11 5 2 4 21 - 15 17
5.
Лиллестрём
 11 4 3 4 14 - 17 15
6.
Сарпсборг-08
 11 4 2 5 16 - 20 14
7.
Бранн
 10 4 1 5 13 - 15 13
8.
Волеренга
 10 3 4 3 12 - 11 13
9.
Одд
 12 3 3 6 14 - 20 12
10.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 11 - 16 11
11.
Русенборг
 10 2 3 5 10 - 17 9
12.
Хам-Кам
 10 2 0 8 13 - 29 6
13.
Хёугесунн
 11 1 3 7 5 - 16 6
14.
Саннефьёрд
 11 1 2 8 11 - 28 5
15.
Стабек
 10 1 1 8 9 - 25 4
16.
Олесунн
 11 0 0 11 6 - 34 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 18 (8)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 13 (4)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 13 (1)
Викинг Трипич Златко 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 7
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 4
Весь список
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