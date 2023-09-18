Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
24
Лима
Ник
15
Вяйсянен
Лео
33
Вольфф
Оуэн
15
Миллер
Эрик
18
Макгро
Зак
23
Чара
Йимми
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
19 CJ Fodrey
-
12 Damian Las
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
- Защитник
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
Главный тренер: Miles Joseph
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Остин
Портленд Тимберс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Среднее время на гол
33
135
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|8 (2)
|0.29
|Зардес Гьяси
|6
|0.21
|Галлахер Джон
|5
|0.18
|Финлей Итан
|4
|0.14
|Ригони Эмилиано
|4
|0.14
|Касканте Хулио
|2
|0.07
|Брюин Уилл
|2
|0.07
|Фагундес Диего
|2
|0.07
|Лима Ник
|1
|0.04
|Гэвин Вулфф
|1
|0.04
|Редес Родни
|1
|0.04
|Ринг Александр
|1
|0.04
|Урути Максимилиано
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|7 (1)
|0.24
|Боли Франк
|6
|0.21
|Асприлья Дайрон
|5
|0.17
|Москера Хуан
|2
|0.07
|Браво Клаудио III
|2
|0.07
|Мора Фелипе
|2
|0.07
|Santiago Moreno
|1
|0.03
|Чара Йимми
|1
|0.03
|Nathan Fogaca
|1
|0.03
|Бланко Себастьян
|1
|0.03
|Жупарич Дарио
|1
|0.03
|Паредес Кристиан
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.03
|Незгода Ярослав
|1
|0.03
|Tega Ikoba
|1
|0.03
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|1
|Касканте Хулио
|4
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Финлей Итан
|2
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|9
|0
|Чара Диего
|7
|0
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Боли Франк
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Остин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Портленд Тимберс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
11
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Портленд Тимберс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
8
Упущенные победы
13
20
Остин
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Портленд Тимберс
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
4% (1)
46% (13)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
1
5%
1
8%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
5
38%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Пропущено
13
26
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
1
8%
6
23%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
6
23%
61-75
6
46%
4
15%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
5%
4
17%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
26%
5
21%
76-90
Пропущено
30
15
9 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
3%
2
13%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
7
23%
4
27%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
8
27%
4
27%
76-90
Забито
38
37
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
2
5%
5
14%
1-15
7
18%
6
16%
16-30
8
21%
4
11%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
4
11%
8
22%
61-75
10
26%
9
24%
76-90
Пропущено
43
41
14 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
2
5%
6
15%
1-15
7
16%
3
7%
16-30
5
12%
9
22%
31-45
8
19%
7
17%
46-60
7
16%
8
20%
61-75
14
33%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3
Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Результаты матчей
Остин
Портленд Тимберс
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Остин
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
67
77
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
68
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
208
1215
1018
423
325
126
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 34
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|10.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|11.
|0:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|38 - 43
|34
|12.
|0:0 Заявка
|29
|8
|10
|11
|34 - 44
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 11
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|11.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|12.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|13.
|0:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8