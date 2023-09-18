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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:0
Первый тайм: 17'
Портленд Тимберс
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Портленд Тимберс
2.00
4.20
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
33
Вольфф
Оуэн
6
Даниэль
Перейра
7
Ригони
Эмилиано
9
Зардес
Гьяси
10
Дриусси
Себастьян
1
Бингэм
Дэвид
15
Миллер
Эрик
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
20
Феррейра
Эвандер
30
Santiago
Moreno
23
Чара
Йимми
27
Асприлья
Дайрон
9
Мора
Фелипе
Остин
4-3-3
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Портленд Тимберс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
3:0
М
3:1
М
4:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Среднее время на гол

33
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 8 (2) 0.29
Зардес Гьяси 6 0.21
Галлахер Джон 5 0.18
Финлей Итан 4 0.14
Ригони Эмилиано 4 0.14
Касканте Хулио 2 0.07
Брюин Уилл 2 0.07
Фагундес Диего 2 0.07
Лима Ник 1 0.04
Гэвин Вулфф 1 0.04
Редес Родни 1 0.04
Ринг Александр 1 0.04
Урути Максимилиано 1 0.04
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 7 (1) 0.24
Боли Франк 6 0.21
Асприлья Дайрон 5 0.17
Москера Хуан 2 0.07
Браво Клаудио III 2 0.07
Мора Фелипе 2 0.07
Santiago Moreno 1 0.03
Чара Йимми 1 0.03
Nathan Fogaca 1 0.03
Бланко Себастьян 1 0.03
Жупарич Дарио 1 0.03
Паредес Кристиан 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мабьяла Ларрис 1 0.03
Незгода Ярослав 1 0.03
Tega Ikoba 1 0.03
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 1
Касканте Хулио 4 0
Лима Ник 4 0
Редес Родни 2 1
Ринг Александр 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Валенсия Йохан 3 0
Галлахер Джон 3 0
Финлей Итан 2 0
Урути Максимилиано 2 0
Зардес Гьяси 2 0
Лундквист Адам 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 9 0
Чара Диего 7 0
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Асприлья Дайрон 5 0
Феррейра Эвандер 5 0
Боли Франк 4 0
Паредес Кристиан 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Лориа Марвин 3 0
Santiago Moreno 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Миллер Эрик 1 0
Бингэм Дэвид 1 0
Араухо Мигель 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Остин
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Портленд Тимберс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
11
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Портленд Тимберс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
8

Упущенные победы

13
20
Остин
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Портленд Тимберс
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
4% (1)
46% (13)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
1
5%
1
8%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
2
11%
5
38%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
4
15%
1-15
3
23%
3
12%
16-30
1
8%
6
23%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
1
8%
6
23%
61-75
6
46%
4
15%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
1
5%
4
17%
1-15
2
11%
6
25%
16-30
4
21%
3
13%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
26%
5
21%
76-90

Пропущено

30
15
9 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
1
3%
2
13%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
4
13%
3
20%
31-45
7
23%
4
27%
46-60
6
20%
2
13%
61-75
8
27%
4
27%
76-90

Забито

38
37
17 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
2
5%
5
14%
1-15
7
18%
6
16%
16-30
8
21%
4
11%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
4
11%
8
22%
61-75
10
26%
9
24%
76-90

Пропущено

43
41
14 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
2
5%
6
15%
1-15
7
16%
3
7%
16-30
5
12%
9
22%
31-45
8
19%
7
17%
46-60
7
16%
8
20%
61-75
14
33%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Остин 6:3
Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1

Результаты матчей

Остин
Портленд Тимберс

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
4:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Остин
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
7
7
2
11
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
20
8
12
15
1.5
10
18
4
23
2.5
3
25
1
26
3.5
1
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 15 4 10 56 - 38 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 12 7 9 44 - 34 43
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 11 9 9 35 - 30 42
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 11 7 10 37 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 11 7 10 39 - 41 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Даллас
 Заявка 27 9 8 10 30 - 31 35
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 9 8 12 39 - 40 35
11.
Остин
 0:0 Заявка 28 9 7 12 38 - 43 34
12.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 29 8 10 11 34 - 44 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 4 10 13 18 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 28 17 7 4 46 - 32 58
2.
Орландо Сити
 Заявка 28 14 8 6 45 - 34 50
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 27 14 5 8 49 - 33 47
5.
Коламбус Крю
 Заявка 28 13 6 9 57 - 41 45
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 29 12 9 8 56 - 45 45
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 Заявка 28 11 3 14 28 - 40 36
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 29 9 8 12 37 - 38 35
10.
Чикаго Файр
 Заявка 28 8 9 11 32 - 42 33
11.
Шарлотт
 Заявка 27 7 11 9 34 - 43 32
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 29 6 13 10 28 - 36 31
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 28 7 9 12 24 - 33 30
14.
Интер Майами
 Заявка 27 8 4 15 32 - 44 28
15.
Торонто
 Заявка 28 4 10 14 24 - 41 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 9 3 2 27 - 9 30
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 0:0 Заявка 14 6 4 4 19 - 13 22
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 7 4 9 - 11 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
3.
Коламбус Крю
 Заявка 14 10 3 1 35 - 12 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 14 9 1 4 20 - 9 28
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 4 4 17 - 15 22
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 5 6 3 17 - 16 21
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 5 5 4 25 - 17 20
13.
Шарлотт
 Заявка 14 4 7 3 18 - 19 19
14.
Интер Майами
 Заявка 13 5 3 5 18 - 17 18
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 0:0 Заявка 14 3 3 8 19 - 30 12
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
11.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
13.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 28 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 21 - 18 25
2.
Цинциннати
 Заявка 14 5 6 3 19 - 23 21
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 14 3 6 5 19 - 26 15
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
7.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 14 3 3 8 12 - 25 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 13 0 4 9 7 - 24 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Спортинг Канзас-Сити Пулидо Алан 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Портленд Тимберс
2.00
4.20
4.10
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Где смотреть матч Остин 0:0 Портленд Тимберс онлайн

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