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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 22.
Йёнчёпинг
1:2
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
12' Гол
Сильверхолт Тейлор
1:1
50' Гол
Ousmane Diawara
1:2
59' Гол
Дзабич Робин
90' Желтая карточка
Flamur Dzelili
90' Желтая карточка
Ousmane Diawara
90' Желтая карточка
Моенза Малкольм
90'+6
31
David
Celic
19
Ламин
Адам
Бен
3
Бернтссон
Александер
4
Маннс
Йеспер
7
Моенза
Малкольм
24
Николич
Марко
8
Адриан
Самуэль
10
Бук
Робин
2
Ben
Engdahl
9
Сильверхолт
Тейлор
23
Карим
Садат
1
Каддура
Амр
4
Gustaf
Bruzelius
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
14
Эдвардссон
Давид
10
Эгнелль
Адам
24
Линдман
Эмиль
8
Дзабич
Робин
9
Frederik
Ihler
11
Ousmane
Diawara
Йёнчёпинг
4-3-3
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Йёнчёпинг
Ландскруна

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

20 матчей

45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:2
С
0:2
С
0:3
С
6:2
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:2
С
4:1
С
0:3
С
2:4
С
0:2
С
1:3
С
1:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.11
1.55

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

30
35

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 8 (2) 0.36
Pashang Abdulla 8 0.36
Сильверхолт Тейлор 6 0.27
Николич Марко 2 0.09
August Karlin 2 0.09
Моенза Малкольм 1 0.05
Flamur Dzelili 1 0.05
Торссон Антон 1 0.05
Маннс Йеспер 1 0.05
Sadmir Zekovic 1 0.05
Страндсатер Даниэль 1 0.05
Arvid Eriksson 1 0.05
Адриан Самуэль 0 0
Делаверис Филип 0 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 7 0.32
Kofi Fosuhene Asare 5 (1) 0.23
Дзабич Робин 2 0.09
Camil Jebara 2 0.09
Эдвардссон Давид 2 0.09
Jesper Strid 2 0.09
Melker Widell 1 0.05
Эгнелль Адам 1 (1) 0.05
Рапп Йохан 1 0.05
Frederik Ihler 1 0.05
Йонссон Мелкер 1 0.05
Gustaf Bruzelius 1 0.05
Erik Hedenquist 1 0.05
Rasmus Wendt 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 5 1
Flamur Dzelili 6 0
August Karlin 3 1
Arvid Eriksson 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Бук Робин 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Нильссон Александр 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Сильверхолт Тейлор 2 0
Бернтссон Александер 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Николич Марко 1 0
Торссон Антон 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Нордстрем Элиас 1 0
Albin Sjoestrand Bjurnemark 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 6 0
Дзабич Робин 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Эдвардссон Давид 4 0
Camil Jebara 2 1
Edvin Dahlqvist 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Йонссон Мелкер 3 0
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Каддура Амр 1 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
3
Йёнчёпинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ландскруна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

12
14
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Ландскруна
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

22
17

Голы по времени матча

Забито

22
11
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
18%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
7
32%
2
18%
61-75
2
9%
2
18%
76-90

Пропущено

13
14
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
15%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
46%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90

Забито

15
16
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
13%
2
15%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
4
31%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Забито

37
27
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
16%
4
15%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
19%
5
19%
31-45
6
16%
7
26%
46-60
9
24%
6
22%
61-75
4
11%
4
15%
76-90

Пропущено

37
27
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 15
5
14%
5
19%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
5
14%
6
22%
31-45
8
22%
6
22%
46-60
6
16%
5
19%
61-75
10
27%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2
Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2
Ландскруна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0
Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0

Результаты матчей

Йёнчёпинг
Ландскруна

Точный счет

2:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Йёнчёпинг
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
7
4
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
18
4
12
10
1.5
8
14
4
18
2.5
3
19
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
2.
Вестерос
 22 13 6 3 35 - 18 45
3.
Эстер
 23 13 4 6 47 - 30 43
4.
ГАИС
 22 11 6 5 39 - 18 39
5.
Ландскруна
 22 10 3 9 29 - 31 33
6.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
7.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
8.
Эребру
 22 6 10 6 29 - 27 28
9.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
10.
Браге
 22 7 5 10 24 - 33 26
11.
Сундсвалль
 23 7 5 11 31 - 44 26
12.
Йёнчёпинг
 22 6 7 9 34 - 40 25
13.
Сирианска Эскильстуна
 22 6 7 9 20 - 30 25
14.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 22 5 6 11 24 - 33 21
16.
Сковде АИК
 22 4 4 14 21 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
5.
Браге
 11 6 2 3 18 - 13 20
6.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
7.
Эстер
 11 6 1 4 22 - 12 19
8.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
9.
Йёнчёпинг
 11 5 2 4 19 - 16 17
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
14.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
15.
Хельсинборг
 11 3 2 6 12 - 16 11
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Ландскруна
 11 4 1 6 12 - 19 13
7.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
8.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
9.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Эребру
 10 2 3 5 13 - 19 9
12.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 11 2 3 6 8 - 20 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 8 (6)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Бук Робин сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Сильверхолт Тейлор бьет в цель!
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