Тур: 22.
1:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолСильверхолт Тейлор
1:1
50' ГолOusmane Diawara
1:2
59' ГолДзабич Робин
90' Желтая карточкаFlamur Dzelili
90' Желтая карточкаOusmane Diawara
90' Желтая карточкаМоенза Малкольм
90'+6
Ход матча
12'
1:0
50'
1:1
59'
1:2
90'
90'
90'
31
David
Celic
10
Бук
Робин
23
Карим
Садат
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
-
31 David CelicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Карим СадатНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вейга УнайПолузащитник
-
-
28 Sam Hegdal
-
23 Max Nilsson
-
22 Rasmus Wendt
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Йёнчёпинг
Ландскруна
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
20 матчей
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
2.11
1.55
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|8 (2)
|0.36
|Pashang Abdulla
|8
|0.36
|Сильверхолт Тейлор
|6
|0.27
|Николич Марко
|2
|0.09
|August Karlin
|2
|0.09
|Моенза Малкольм
|1
|0.05
|Flamur Dzelili
|1
|0.05
|Торссон Антон
|1
|0.05
|Маннс Йеспер
|1
|0.05
|Sadmir Zekovic
|1
|0.05
|Страндсатер Даниэль
|1
|0.05
|Arvid Eriksson
|1
|0.05
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Делаверис Филип
|0
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|7
|0.32
|Kofi Fosuhene Asare
|5 (1)
|0.23
|Дзабич Робин
|2
|0.09
|Camil Jebara
|2
|0.09
|Эдвардссон Давид
|2
|0.09
|Jesper Strid
|2
|0.09
|Melker Widell
|1
|0.05
|Эгнелль Адам
|1 (1)
|0.05
|Рапп Йохан
|1
|0.05
|Frederik Ihler
|1
|0.05
|Йонссон Мелкер
|1
|0.05
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.05
|Erik Hedenquist
|1
|0.05
|Rasmus Wendt
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|5
|1
|Flamur Dzelili
|6
|0
|August Karlin
|3
|1
|Arvid Eriksson
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Нильссон Александр
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Сильверхолт Тейлор
|2
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Торссон Антон
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Нордстрем Элиас
|1
|0
|Albin Sjoestrand Bjurnemark
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|6
|0
|Дзабич Робин
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эдвардссон Давид
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Йонссон Мелкер
|3
|0
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Ландскруна
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
3
Йёнчёпинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Ландскруна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
12
14
Йёнчёпинг
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
36% (8)
18% (4)
Ландскруна
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (6)
23% (5)
50% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
22
17
Голы по времени матча
Забито
22
11
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
18%
3
27%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
7
32%
2
18%
61-75
2
9%
2
18%
76-90
Пропущено
13
14
2 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
15%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
6
46%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Забито
15
16
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
5
33%
5
31%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
13%
2
15%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
5
21%
4
31%
31-45
2
8%
4
31%
46-60
5
21%
2
15%
61-75
6
25%
0
0%
76-90
Забито
37
27
18 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
16%
4
15%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
19%
5
19%
31-45
6
16%
7
26%
46-60
9
24%
6
22%
61-75
4
11%
4
15%
76-90
Пропущено
37
27
13 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 15
5
14%
5
19%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
5
14%
6
22%
31-45
8
22%
6
22%
46-60
6
16%
5
19%
61-75
10
27%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Юнайтед ИК - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2
Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Йёнчёпинг - Браге 4:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2
Ландскруна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0
Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0 ГАИС - Ландскруна 2:0
Результаты матчей
Йёнчёпинг
Ландскруна
Точный счет
2:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Йёнчёпинг
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
74
56
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
56
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
184
1210
814
418
319
121
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|8 (6)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7