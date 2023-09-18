Тур: 23. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 21053
0'
29' Желтая карточкаБузаине Элиас
29' Желтая карточкаЦелина Берсант
1:0
32' ГолМилошевич Александер
35' Желтая карточкаГравиус Христос
2:0
71' Гол в свои воротаОльссон Себастьян
90' Желтая карточкаТюкосен Мадс
90'+10
Ход матча
29'
29'
32'
35'
71'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
17
Тюкосен
Мадс
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Болин УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
АИК
Дегерфорс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|6
|0.26
|Тюкосен Мадс
|3
|0.13
|Питтас Яннис
|3 (1)
|0.13
|Фараж Омар
|3 (1)
|0.13
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.09
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.09
|Хуссейн Билаль
|1
|0.04
|Оума Эрик
|1
|0.04
|Милошевич Александер
|1
|0.04
|Гвидетти Йон
|1
|0.04
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.04
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Целина Берсант
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|4 (1)
|0.17
|Вукоевич Диян
|3
|0.13
|Эрквист Расмус
|3
|0.13
|Бузаине Элиас
|2
|0.09
|Гранат Густав
|2
|0.09
|Гравиус Христос
|1
|0.04
|Салмон Джастин
|1
|0.04
|Мартенссон Йохан
|1
|0.04
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0.04
|Линделль Эрик
|1
|0.04
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.04
|Павлович Дамьян
|1
|0.04
|Линдгрен Густав
|1
|0.04
|Россбах Сондре
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|7
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Милошевич Александер
|4
|0
|Оума Эрик
|2
|1
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Халити Йетмир
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Модесто Руй
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Дурмаз Джимми
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|5
|1
|Эрквист Расмус
|5
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Гранат Густав
|3
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Линдгрен Густав
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Pashang Abdulla
|2
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Болин Уго
|1
|0
Результаты матчей
АИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Дегерфорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
5
АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Дегерфорс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
6
14
АИК
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
4% (1)
65% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
13
19
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Пропущено
13
31
7 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
3
23%
6
19%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
1
8%
8
26%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
3
23%
7
23%
61-75
1
8%
2
6%
76-90
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Забито
25
24
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
8
32%
1
4%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
6
24%
6
25%
76-90
Пропущено
31
47
16 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 19
7
23%
7
15%
1-15
6
19%
8
17%
16-30
3
10%
12
26%
31-45
5
16%
7
15%
46-60
6
19%
9
19%
61-75
4
13%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3
АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2
Результаты матчей
АИК
Дегерфорс
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
АИК
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
56
57
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
158
815
617
122
122
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|13 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|9 (6)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (6)
|Хаммарбю
|Джуканович Виктор
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|8
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|7