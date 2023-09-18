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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 23. Стадион: . Зрители: 21053
АИК
2:0
Конец матча
Дегерфорс
0'
29' Желтая карточка
Бузаине Элиас
29' Желтая карточка
Целина Берсант
1:0
32' Гол
Милошевич Александер
35' Желтая карточка
Гравиус Христос
2:0
71' Гол в свои ворота
Ольссон Себастьян
90' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
90'+10

Ход матча

29'
 
Бузаине Элиас
29'
Целина Берсант
 
32'
Милошевич Александер
(Салетрос Антон)
1:0
35'
 
Гравиус Христос
70'
Беширович Дино
Фараж Омар
 
70'
 
Гваргис Питер
Мартенссон Йохан
70'
 
Шауш Абделькарим Маммар
Гайаю Джозеф-Клод
71'
Ольссон Себастьян
2:0
82'
Кейта Абубакар
Abdihakin Ali
 
84'
 
Pashang Abdulla
Кампос Диего
84'
 
Салмон Джастин
Гравиус Христос
90'
Тюкосен Мадс
 
90'
Хансен Беньямин
Тюкосен Мадс
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
32
Модесто
Руй
18
Abdihakin
Ali
7
Салетрос
Антон
8
Целина
Берсант
9
Фараж
Омар
28
Питтас
Яннис
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
4
Мартенссон
Йохан
11
Гравиус
Христос
14
Болин
Уго
8
Кампос
Диего
АИК
4-4-2
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

АИК
Дегерфорс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
2:1
А
1:1
А
1:1
ТМК
3:2
А
2:1
А
2:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 6 0.26
Тюкосен Мадс 3 0.13
Питтас Яннис 3 (1) 0.13
Фараж Омар 3 (1) 0.13
Магаши Абдуссалам 2 0.09
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.09
Хуссейн Билаль 1 0.04
Оума Эрик 1 0.04
Милошевич Александер 1 0.04
Гвидетти Йон 1 0.04
Папаяннопулос Сотирис 1 0.04
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Целина Берсант 0 0
Victor Andersson 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 4 (1) 0.17
Вукоевич Диян 3 0.13
Эрквист Расмус 3 0.13
Бузаине Элиас 2 0.09
Гранат Густав 2 0.09
Гравиус Христос 1 0.04
Салмон Джастин 1 0.04
Мартенссон Йохан 1 0.04
Гайаю Джозеф-Клод 1 0.04
Линделль Эрик 1 0.04
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.04
Павлович Дамьян 1 0.04
Линдгрен Густав 1 0.04
Россбах Сондре 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 7 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Милошевич Александер 4 0
Оума Эрик 2 1
Кейта Абубакар 3 0
Халити Йетмир 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Салетрос Антон 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Фараж Омар 2 0
Модесто Руй 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Дурмаз Джимми 1 0
Целина Берсант 1 0
Беширович Дино 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 5 1
Эрквист Расмус 5 0
Корач Сеид 4 0
Ольссон Себастьян II 3 0
Гранат Густав 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Линдгрен Густав 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Pashang Abdulla 2 0
Шауш Абделькарим Маммар 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

АИК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Дегерфорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
5
АИК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Дегерфорс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

6
14
АИК
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
39% (9)
17% (4)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
4% (1)
65% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

13
19

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 16
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
31%
3
38%
76-90

Пропущено

13
31
7 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 10
3
23%
6
19%
1-15
3
23%
4
13%
16-30
1
8%
8
26%
31-45
2
15%
4
13%
46-60
3
23%
7
23%
61-75
1
8%
2
6%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Забито

25
24
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
6
25%
16-30
8
32%
1
4%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
6
24%
6
25%
76-90

Пропущено

31
47
16 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 19
7
23%
7
15%
1-15
6
19%
8
17%
16-30
3
10%
12
26%
31-45
5
16%
7
15%
46-60
6
19%
9
19%
61-75
4
13%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Хаммарбю - АИК 4:2 АИК - Варберг БоИС 3:0 ИФК Норрчепинг - АИК 3:1 Далкурд - АИК 0:3
АИК - Броммапойкарна 2:2 Кальмар - АИК 1:1 Сириус - АИК 0:1 АИК - Мальмё 0:0 Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2 АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0
Дегерфорс
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Дегерфорс - Хеккен 1:0 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Катринхольмс - Дегерфорс 0:3 Дегерфорс - Гётеборг 1:2
Вернаму - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Броммапойкарна 2:0 ИФК Норрчепинг - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2

Результаты матчей

АИК
Дегерфорс

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
6 раз 26%
3
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

АИК
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
5
7
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
5
3
9
1.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
15
8
8
15
1.5
6
17
1
22
2.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 23 15 4 4 49 - 20 49
2.
Эльфсборг
 23 15 3 5 46 - 21 48
3.
Хеккен
 23 15 2 6 55 - 29 47
4.
Юргорден
 23 12 4 7 34 - 27 40
5.
Хаммарбю
 23 10 5 8 33 - 32 35
6.
ИФК Норрчепинг
 23 10 4 9 36 - 31 34
7.
Мьельбю
 23 10 4 9 24 - 24 34
8.
Кальмар
 23 9 6 8 27 - 31 33
9.
Вернаму
 23 10 2 11 25 - 25 32
10.
Хальмстад
 23 8 5 10 23 - 38 29
11.
Броммапойкарна
 23 8 2 13 30 - 39 26
12.
Гётеборг
 23 6 8 9 26 - 28 26
13.
АИК
 23 6 7 10 26 - 30 25
14.
Дегерфорс
 23 7 2 14 22 - 49 23
15.
Сириус
 23 6 5 12 35 - 36 23
16.
Варберг БоИС
 23 3 5 15 20 - 51 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 12 11 0 1 39 - 15 33
2.
Юргорден
 12 9 1 2 22 - 11 28
3.
Мальмё
 12 8 3 1 30 - 10 27
4.
Эльфсборг
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Хаммарбю
 11 8 1 2 22 - 14 25
6.
Кальмар
 11 5 3 3 13 - 14 18
7.
Гётеборг
 12 5 3 4 18 - 10 18
8.
ИФК Норрчепинг
 12 5 2 5 16 - 15 17
9.
Дегерфорс
 12 5 2 5 15 - 17 17
10.
Хальмстад
 11 4 3 4 10 - 15 15
11.
АИК
 11 3 5 3 14 - 12 14
12.
Броммапойкарна
 11 4 1 6 13 - 15 13
13.
Вернаму
 11 4 1 6 8 - 10 13
14.
Сириус
 12 4 1 7 23 - 19 13
15.
Мьельбю
 11 3 3 5 10 - 12 12
16.
Варберг БоИС
 11 1 3 7 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 11 7 1 3 20 - 11 22
2.
Мальмё
 11 7 1 3 19 - 10 22
3.
Мьельбю
 12 7 1 4 14 - 12 22
4.
Вернаму
 12 6 1 5 17 - 15 19
5.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 20 - 16 17
6.
Кальмар
 12 4 3 5 14 - 17 15
7.
Хеккен
 11 4 2 5 16 - 14 14
8.
Хальмстад
 12 4 2 6 13 - 23 14
9.
Броммапойкарна
 12 4 1 7 17 - 24 13
10.
Юргорден
 11 3 3 5 12 - 16 12
11.
АИК
 12 3 2 7 12 - 18 11
12.
Сириус
 11 2 4 5 12 - 17 10
13.
Хаммарбю
 12 2 4 6 11 - 18 10
14.
Гётеборг
 11 1 5 5 8 - 18 8
15.
Варберг БоИС
 12 2 2 8 12 - 26 8
16.
Дегерфорс
 11 2 0 9 7 - 32 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 13 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 9 (6)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (6)
Хаммарбю Джуканович Виктор 9
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 8
Варберг БоИС Транберг Робин 1 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 6
Хаммарбю Странд Симон 1 6
Юргорден Шуллер Расмус 7
Весь список
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