Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Перерыв
0'
1:0
7' Гол в свои воротаРигони Эмилиано
8' Желтая карточкаЭдельман Даниэль
1:1
44' ГолДриусси Себастьян
Ход матча
7'
1:0
44'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
24
Лима
Ник
15
Вяйсянен
Лео
33
Вольфф
Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
-
36 Joe Hafferty
-
19 CJ Fodrey
-
12 Damian Las
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Остин
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Омир
|4 (1)
|0.14
|Амайя Фрэнки
|4
|0.14
|Ванзейр Данте
|2
|0.07
|Барлоу Том
|2
|0.07
|Маноэль Элиас
|2
|0.07
|Рейес Андрес
|2
|0.07
|Бёрк Кори
|2
|0.07
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Харпер Кэмерон
|1
|0.03
|Кассерес Кристиан
|1
|0.03
|Лима Лукас II
|1
|0.03
|Эдельман Даниэль
|1
|0.03
|Кармона Викельман
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Донкор Рональд
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|9 (2)
|0.31
|Зардес Гьяси
|6
|0.21
|Галлахер Джон
|5
|0.17
|Финлей Итан
|4
|0.14
|Ригони Эмилиано
|4
|0.14
|Касканте Хулио
|2
|0.07
|Брюин Уилл
|2
|0.07
|Фагундес Диего
|2
|0.07
|Лима Ник
|1
|0.03
|Гэвин Вулфф
|1
|0.03
|Редес Родни
|1
|0.03
|Ринг Александр
|1
|0.03
|Урути Максимилиано
|1
|0.03
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|10
|1
|Нилис Шон
|7
|1
|Данкан Кайл
|8
|0
|Харпер Кэмерон
|6
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Эдельман Даниэль
|5
|0
|Барлоу Том
|4
|0
|Толкин Джон
|4
|0
|Карлос Мигел Коронел
|3
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Ндам Хассан
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Маноэль Элиас
|2
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|1
|Касканте Хулио
|5
|0
|Лима Ник
|4
|0
|Редес Родни
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Валенсия Йохан
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Финлей Итан
|2
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Лундквист Адам
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Остин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
11
Нью-Йорк Ред Буллз
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
5
15
Нью-Йорк Ред Буллз
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Остин
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
0
0%
1
5%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
4
24%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
8
47%
5
26%
76-90
Пропущено
15
30
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
7%
1
3%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
1
7%
7
23%
46-60
2
13%
6
20%
61-75
5
33%
8
27%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
5
25%
16-30
2
22%
4
20%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
1
11%
3
15%
61-75
2
22%
5
25%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
3
20%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
19%
6
40%
76-90
Забито
26
39
9 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
1
4%
2
5%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
5
19%
8
21%
31-45
6
23%
7
18%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
10
38%
10
26%
76-90
Пропущено
31
45
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 23
3
10%
2
4%
1-15
8
26%
7
16%
16-30
4
13%
6
13%
31-45
5
16%
8
18%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
8
26%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атлетико Сан-Луис 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1
Остин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Остин 1:0
Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Остин - Хуарес 1:3 Остин - Мазатлан 1:3 Остин - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Интер Майами - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Остин
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
11 раз 39%
2
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
59
68
113
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
226
523
1216
127
424
127
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 34
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|12.
|1:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|29
|17
|8
|4
|46 - 32
|59
|2.
|0:1 Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|3.
|0:0 Заявка
|28
|14
|6
|8
|49 - 33
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|3:0 Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|57 - 45
|48
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|0:0 Заявка
|29
|11
|4
|14
|28 - 40
|37
|9.
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|37 - 39
|35
|10.
|1:0 Заявка
|30
|7
|13
|10
|29 - 36
|34
|11.
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|34 - 43
|33
|12.
|0:3 Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|1:0 Заявка
|28
|9
|4
|15
|33 - 44
|31
|14.
|1:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|0:1 Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 42
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 11
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|3:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|20 - 9
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|18 - 16
|24
|10.
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|12.
|0:3 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 18
|20
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 19
|20
|15.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 19
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 23
|22
|3.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|4.
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 26
|18
|5.
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|7.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|3:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|0:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|1:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|1:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|1:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|0:1 Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 25
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8