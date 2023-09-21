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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
1:0
Перерыв
Торонто
0'
1:0
45' Гол
Фариас Факундо

Ход матча

12'
 
Сервания Брандон
Васкес Виктор II
26'
 
Ибарра Франко
Сервания Брандон
34'
Аллен Ноа
Альба Жорди
 
37'
Тейлор Роберт
Месси Лионель
 
45'
Фариас Факундо
1:0
Прогнозы 140
Интер Майами 92.9% (130)
X 3.6% (5)
Торонто 3.6% (5)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Майами
Ничья
Торонто
9.60
6.40
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9.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
18
Альба
Жорди
6
Авилес
Томас
5
Бускетс
Серхио
11
Фариас
Факундо
10
Месси
Лионель
41
Руис
Давид
17
Мартинес
Хосеф
30
Ромеро
Томас
19
Kobe
Franklin
17
Рустед
Сигурд
4
Брэдли
Майкл
28
Петретта
Рауль
8
Васкес
Виктор
II
52
Alonso
Coello
Camarero
21
Осорио
Джонатан
10
Бернардески
Федерико
29
Deandre
Kerr
24
Инсинье
Лоренцо
Интер Майами
4-2-3-1
Торонто
4-3-3

История личных встреч

Интер Майами
Торонто

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:0
М
0:1
М
2:1
М
3:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
0.75

Среднее время на гол

33
120

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
126

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 9 (2) 0.32
Мартинес Хосеф 6 (2) 0.21
Фариас Факундо 3 0.11
Тейлор Роберт 2 0.07
Кремаски Бенджамин 1 0.04
Месси Лионель 1 0.04
Негри Франко 1 0.04
Руис Давид 1 0.04
Аллен Ноа 1 0.04
Альба Жорди 1 0.04
Гомес Диего 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Арройо Диксон 1 0.04
Жан Корентен 1 0.04
Стефанелли Николас 1 0.04
Боргелин Шанидер 1 0.04
Фрэй Ян 1 0.04
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Авилес Томас 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 5 (1) 0.17
Deandre Kerr 5 0.17
Инсинье Лоренцо 4 0.14
Осорио Джонатан 2 0.07
Ларьи Ричи 2 0.07
Кэй Марк-Энтони 2 0.07
Брэдли Майкл 1 0.03
Сервания Брандон 1 0.03
Сапонг Чарльз 1 0.03
Kosi Thompson 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Kobe Franklin 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 5 1
Йедлин Деандре 6 0
Тейлор Роберт 6 0
Негри Франко 3 1
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Фрэй Ян 4 0
Кремаски Бенджамин 4 0
Миллер Камаль 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Авилес Томас 3 0
Гомес Диего 2 0
Арройо Диксон 2 0
Жан Корентен 2 0
Стефанелли Николас 2 0
Фариас Факундо 2 0
Аллен Ноа 2 0
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Дюк Брайс 1 0
Робинсон Робби 1 0
Невилл Харви 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 6 1
Петретта Рауль 5 1
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Сервания Брандон 3 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Kobe Franklin 2 0
Мабика Айме 2 0
Alonso Coello Camarero 2 0
Брэдли Майкл 1 0
О'Нил Шейн 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Ромеро Томас 1 0
Themi Antonoglou 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Торонто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
8
Интер Майами
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Торонто
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

9
14
Интер Майами
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Торонто
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (2)
61% (17)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

24
8

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

18
8
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
6
35%
8
35%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Пропущено

24
16
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
33%
1
6%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
5
31%
61-75
5
21%
4
25%
76-90

Забито

35
26
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 13
3
9%
3
12%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
9
26%
3
12%
31-45
9
26%
6
23%
46-60
3
9%
6
23%
61-75
9
26%
4
15%
76-90

Пропущено

41
39
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
3
7%
2
5%
1-15
7
17%
6
15%
16-30
9
22%
4
10%
31-45
6
15%
8
21%
46-60
5
12%
7
18%
61-75
11
27%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1
Торонто
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3
Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2

Результаты матчей

Интер Майами
Торонто

Точный счет

0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
0
13 раз 46%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
6
1.5
6
9
1
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
5
8
5
9
1.5
2
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
15
13
12
15
1.5
8
20
2
25
2.5
1
27

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 15 4 10 56 - 38 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 12 7 9 44 - 34 43
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 11 9 9 35 - 30 42
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 11 7 10 37 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 11 7 10 39 - 41 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 Заявка 27 9 8 10 30 - 31 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 9 8 12 39 - 40 35
12.
Остин
 1:1 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 4 10 13 18 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 29 17 8 4 46 - 32 59
2.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 29 14 8 7 45 - 35 50
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 28 14 6 8 49 - 33 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 3:0 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 30 13 9 8 57 - 45 48
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 29 11 4 14 28 - 40 37
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 30 9 8 13 37 - 39 35
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 30 7 13 10 29 - 36 34
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 28 7 12 9 34 - 43 33
12.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 1:0 Заявка 28 9 4 15 33 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 0:1 Заявка 29 4 10 15 24 - 42 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 9 3 2 27 - 9 30
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 1:1 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 7 4 9 - 11 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 3:0 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 15 9 2 4 20 - 9 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 15 6 6 3 18 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 5 5 25 - 18 20
14.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 4 8 3 18 - 19 20
15.
Торонто
 0:1 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 1:1 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 15 7 4 4 21 - 19 25
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 23 22
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 26 18
5.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 3:0 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 1:0 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 0:1 Заявка 14 0 4 10 7 - 25 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    35'
    Фариас в центре поля нарушил правила против Коэльо. Игроки "Торонто" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • 34'
    Бернардески забрался к правому углу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Интера". 
  • 33'
    Инсинье попытался разогнать контратаку по левой половине поля, но Авилес отлично сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 32'
    Бускетс и Месси разогнали атаку по центру, далее Лионель выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Альбу, Жорди в свою очередь выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ромеро в прыжке кулаком выбил мяч к линии штрафной площади на своего партнёра по команде. 
  • 31'
    Месси разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на левый фланг на ход Альбе, Жорди в свою очередь сразу же выполнил прострел в центр штрафной площади, Брэдли грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
  • 30'
    Месси из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Альбу, но скидка от Жорди чуть назад на Мартинеса не получилась. 
  • 29'
    Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ромеро уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Коэльо на своей половине поля нарушил правила против Фариаса. "Интер" тщательно готовится к стандарту. 
  • Замена
    27'
    В составе "Торонто" произошла вторая подряд вынужденная замена. Вместо Брэндона Сервании на поле вышел Франко Ибарра. 
  • 26'
    На повторе было видно, что Руис конечно же не нарушал правила, Давид своевременно сыграл по мячу, а вот Сервания уже сам неудачно поставил ногу и в итоге далее попал под соперника. 
  • 25'
    С очень большим трудом поднялся Сервания, только с помощью врачей Брэндон смог покинуть поле. Для футболиста "Торонто" этот сезон уже завершён. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Сервания чуть ранее получил повреждение в борьбе за мяч с Руисом. Давид при игре в подкате зацепил соперника и в итоге нанёс ему повреждение колена, но судьи никак не отреагировали на данный эпизод. 
  • Опасный момент
    23'
    Фариас с левого фланга выполнил очень хороший заброс на правый угол штрафной площади на ход Месси, Лионель в касание пробил в дальний угол ворот, но мяч всё же полетел высоковато. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Инсинье продолжает собирать фолы в центре поля. На этот раз Лоренцо нарушил правила против Авилеса. 
  • 21'
    Альба с левой половины поля выполнил отличную проникающую передачу к центру штрафной площади на Месси, Лионель обыграл опытнейшего Брэдли, но затем Лионель попал в ногу Петретте. 
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    • 20'
      Миллер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ромеро спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Инсинье в центре поля нарушил правила против Йедлина. На этот раз футболисты "Интера" уже не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 18'
      Месси по центру совершил рывок вперёд к радиусу штрафной площади и затем Лионель пробил по воротам, немного поехала нога у звезды "Интера", а поэтому мяч полетел не очень сильно и точно в руки Ромеро. 
    • 17'
      "Торонто" в последние минуты стал чуть больше времени проводить с мячом, но при этом дальше центра поля гости пройти никак не могут. 
    • Угловой
      16'
      Угловой у ворот "Торонто". Месси выполнил подачу на ближний угол вратарской, футболисты "Торонто" при стандарте у своих ворот также сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Инсинье в центре поля нарушил правила против Авилеса. Игроки "Интера" быстро разыграли стандарт. 
    • 14'
      Альба совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на Мартинеса, Хосеф под давлением соперника в падении пробил в ближний угол ворот, получилось немного неточно. 
    • Штанга
      13'
      Керр совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля за счёт индивидуального мастерства, далее Деандре пробил под правый угол ворот, но Коллендер удачно сократил дистанцию и спас свою команду. Далее уже Керр сыграл на добивании от левого угла вратарской, но на этот раз Деандре попал в дальнюю штангу.  
    • Замена
      12'
      В составе "Торонто" произошла замена. Вместо Виктора Васкеса на поле вышел Брэндон Сервания. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Виктор Васкес получил мышечное повреждение и сразу же отправился с врачом команды в раздевалку. В составе "Торонто" быстро готовится замена. 
    • 10'
      Миллер грубо ошибся с передачей на своей половине поля на левый фланг, где-то даже повезло, что мяч улетел только в аут. 
    • 9'
      Инсинье разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на левый фланг на Петретту, Рауль от лицевой линии поля выполнил ответный пас на левый угол штрафной площади, Инсинье подработал мяч и на исполнение пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Йедлин в центре поля довольно грубо сыграл против Инсинье. Футболисты "Торонто" вновь достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 7'
      В очень среднем темпе сейчас сразу же стали играть футболисты "Интера" и "Торонто", всё же играть первым номером пока что никто не решается. 
    • 6'
      Альба совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в защитника "Торонто" и улетел в аут. 
    • 5'
      С правого фланга последовал заброс в центр штрафной площади, Мартинес неплохо открылся и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 4'
      Достаточно в равный футбол пока что играют команды на первых минутах матча, видно, что настрой у "Торонто" достаточно серьёзный на этот матч. 
    • Угловой
      3'
      Угловой у ворот "Интера". Бернардески выполнил подачу на ближний угол вратарской, "цапли" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Руис в центре поля нарушил правила против Керра. Игроки "Торонто" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Напомним, что 17 сентября "Интер Майами" без Лионеля Месси и больших проблемах в обороне на выезде потерпел разгромное поражение от "Атланты Юнайтед" со счётом 2:5. "Торонто" в свою очередь 17 сентября на домашнем поле проиграл "Ванкуверу" со счётом 1:2. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Майами 1:0 Торонто

    Исход игры
    Интер Майами
    92.9% (130)
    Ничья
    3.6% (5)
    Торонто
    3.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.81% (77)
    Меньше
    34.19% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    37.9% (53)
    2:0 Интер Майами
    18.6% (26)
    3:1 Интер Майами
    7.9% (11)
    1:0 Интер Майами
    6.4% (9)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    3:0 Интер Майами
    2.9% (4)
    4:1 Интер Майами
    2.1% (3)
    1:2 Торонто
    1.4% (2)
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    Интер Майами
    Торонто
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