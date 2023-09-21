да
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|9 (2)
|0.32
|Мартинес Хосеф
|6 (2)
|0.21
|Фариас Факундо
|3
|0.11
|Тейлор Роберт
|2
|0.07
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.04
|Месси Лионель
|1
|0.04
|Негри Франко
|1
|0.04
|Руис Давид
|1
|0.04
|Аллен Ноа
|1
|0.04
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Гомес Диего
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Арройо Диксон
|1
|0.04
|Жан Корентен
|1
|0.04
|Стефанелли Николас
|1
|0.04
|Боргелин Шанидер
|1
|0.04
|Фрэй Ян
|1
|0.04
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Авилес Томас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.17
|Deandre Kerr
|5
|0.17
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.14
|Осорио Джонатан
|2
|0.07
|Ларьи Ричи
|2
|0.07
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.07
|Брэдли Майкл
|1
|0.03
|Сервания Брандон
|1
|0.03
|Сапонг Чарльз
|1
|0.03
|Kosi Thompson
|1
|0.03
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Kobe Franklin
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|5
|1
|Йедлин Деандре
|6
|0
|Тейлор Роберт
|6
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Кремаски Бенджамин
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Авилес Томас
|3
|0
|Гомес Диего
|2
|0
|Арройо Диксон
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Фариас Факундо
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|5
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Alonso Coello Camarero
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Ромеро Томас
|1
|0
|Themi Antonoglou
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 34
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|12.
|1:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 40
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|29
|17
|8
|4
|46 - 32
|59
|2.
|0:1 Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|3.
|0:0 Заявка
|28
|14
|6
|8
|49 - 33
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|3:0 Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|57 - 45
|48
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|0:0 Заявка
|29
|11
|4
|14
|28 - 40
|37
|9.
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|37 - 39
|35
|10.
|1:0 Заявка
|30
|7
|13
|10
|29 - 36
|34
|11.
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|34 - 43
|33
|12.
|0:3 Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|1:0 Заявка
|28
|9
|4
|15
|33 - 44
|31
|14.
|1:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|0:1 Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 42
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 11
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|3:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|20 - 9
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|18 - 16
|24
|10.
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|12.
|0:3 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 18
|20
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 19
|20
|15.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 19
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 23
|22
|3.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|4.
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 26
|18
|5.
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|7.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|3:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|0:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|1:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|1:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|1:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|0:1 Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 25
|4
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8