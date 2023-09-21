Месси со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ромеро уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.

Месси из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Альбу, но скидка от Жорди чуть назад на Мартинеса не получилась.

Месси разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на левый фланг на ход Альбе, Жорди в свою очередь сразу же выполнил прострел в центр штрафной площади, Брэдли грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

Бускетс и Месси разогнали атаку по центру, далее Лионель выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Альбу, Жорди в свою очередь выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ромеро в прыжке кулаком выбил мяч к линии штрафной площади на своего партнёра по команде.

Инсинье попытался разогнать контратаку по левой половине поля, но Авилес отлично сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Бернардески забрался к правому углу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Интера".

Фариас в центре поля нарушил правила против Коэльо. Игроки "Торонто" не стали спешить при розыгрыше мяча.

Альба с левой половины поля выполнил отличную проникающую передачу к центру штрафной площади на Месси, Лионель обыграл опытнейшего Брэдли, но затем Лионель попал в ногу Петретте.

Инсинье продолжает собирать фолы в центре поля. На этот раз Лоренцо нарушил правила против Авилеса.

Фариас с левого фланга выполнил очень хороший заброс на правый угол штрафной площади на ход Месси, Лионель в касание пробил в дальний угол ворот, но мяч всё же полетел высоковато.

Сервания чуть ранее получил повреждение в борьбе за мяч с Руисом. Давид при игре в подкате зацепил соперника и в итоге нанёс ему повреждение колена, но судьи никак не отреагировали на данный эпизод.

С очень большим трудом поднялся Сервания, только с помощью врачей Брэндон смог покинуть поле. Для футболиста "Торонто" этот сезон уже завершён.

На повторе было видно, что Руис конечно же не нарушал правила, Давид своевременно сыграл по мячу, а вот Сервания уже сам неудачно поставил ногу и в итоге далее попал под соперника.

Коэльо на своей половине поля нарушил правила против Фариаса. "Интер" тщательно готовится к стандарту.

20' Миллер с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ромеро спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

19' Инсинье в центре поля нарушил правила против Йедлина. На этот раз футболисты "Интера" уже не стали торопиться при розыгрыше мяча.

18' Месси по центру совершил рывок вперёд к радиусу штрафной площади и затем Лионель пробил по воротам, немного поехала нога у звезды "Интера", а поэтому мяч полетел не очень сильно и точно в руки Ромеро.

17' "Торонто" в последние минуты стал чуть больше времени проводить с мячом, но при этом дальше центра поля гости пройти никак не могут.

16' Угловой у ворот "Торонто". Месси выполнил подачу на ближний угол вратарской, футболисты "Торонто" при стандарте у своих ворот также сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

15' Инсинье в центре поля нарушил правила против Авилеса. Игроки "Интера" быстро разыграли стандарт.

14' Альба совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на Мартинеса, Хосеф под давлением соперника в падении пробил в ближний угол ворот, получилось немного неточно.

13' Керр совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля за счёт индивидуального мастерства, далее Деандре пробил под правый угол ворот, но Коллендер удачно сократил дистанцию и спас свою команду. Далее уже Керр сыграл на добивании от левого угла вратарской, но на этот раз Деандре попал в дальнюю штангу.

12' В составе "Торонто" произошла замена. Вместо Виктора Васкеса на поле вышел Брэндон Сервания.