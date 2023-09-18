Тур: 1. Стадион: Драйв Пинк Стэдиум.
Позже
-
Главный тренер: Мартино Херардо
-
Главный тренер: Терри Данфилд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Интер Майами
Торонто
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
0.75
Среднее время на гол
33
120
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.71
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
126
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|9 (2)
|0.33
|Мартинес Хосеф
|6 (2)
|0.22
|Тейлор Роберт
|2
|0.07
|Фариас Факундо
|2
|0.07
|Кремаски Бенджамин
|1
|0.04
|Месси Лионель
|1
|0.04
|Негри Франко
|1
|0.04
|Руис Давид
|1
|0.04
|Аллен Ноа
|1
|0.04
|Альба Жорди
|1
|0.04
|Гомес Диего
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Арройо Диксон
|1
|0.04
|Жан Корентен
|1
|0.04
|Стефанелли Николас
|1
|0.04
|Боргелин Шанидер
|1
|0.04
|Фрэй Ян
|1
|0.04
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Авилес Томас
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|5 (1)
|0.18
|Deandre Kerr
|5
|0.18
|Инсинье Лоренцо
|4
|0.14
|Осорио Джонатан
|2
|0.07
|Ларьи Ричи
|2
|0.07
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.07
|Брэдли Майкл
|1
|0.04
|Сервания Брандон
|1
|0.04
|Сапонг Чарльз
|1
|0.04
|Kosi Thompson
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Kobe Franklin
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|5
|1
|Йедлин Деандре
|6
|0
|Тейлор Роберт
|6
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Кремаски Бенджамин
|4
|0
|Миллер Камаль
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Авилес Томас
|3
|0
|Гомес Диего
|2
|0
|Арройо Диксон
|2
|0
|Жан Корентен
|2
|0
|Стефанелли Николас
|2
|0
|Фариас Факундо
|2
|0
|Аллен Ноа
|2
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Робинсон Робби
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|6
|1
|Петретта Рауль
|5
|1
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|3
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Alonso Coello Camarero
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|О'Нил Шейн
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Ромеро Томас
|1
|0
|Themi Antonoglou
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Торонто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
8
Интер Майами
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Торонто
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
9
14
Интер Майами
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Торонто
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
7% (2)
61% (17)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
24
8
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
18
8
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 23
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
5
28%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
5
28%
2
25%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
1
6%
1
4%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
6
35%
8
35%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Пропущено
24
16
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
8%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
33%
1
6%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
5
31%
61-75
5
21%
4
25%
76-90
Забито
35
26
14 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
8 Не забивали 13
3
9%
3
12%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
9
26%
3
12%
31-45
9
26%
6
23%
46-60
3
9%
6
23%
61-75
9
26%
4
15%
76-90
Пропущено
41
39
19 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 22
3
7%
2
5%
1-15
7
17%
6
15%
16-30
9
22%
4
10%
31-45
6
15%
8
21%
46-60
5
12%
7
18%
61-75
11
27%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Интер Майами - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 0:2 Цинциннати - Интер Майами 3:3 Нэшвилл - Интер Майами 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Шарлотт 4:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1
Торонто
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Торонто 2:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3
Атлас - Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 2:1 Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2
Результаты матчей
Интер Майами
Торонто
Точный счет
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 37%
0
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
0
13 раз 46%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
105
76
69
112
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
58
59
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
1513
1215
820
225
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 34
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|39 - 45
|33
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|7
|4
|46 - 32
|58
|2.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|45 - 34
|50
|3.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|4.
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|49 - 33
|47
|5.
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|57 - 41
|45
|6.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|56 - 45
|45
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|28 - 40
|36
|9.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 38
|35
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|32 - 42
|33
|11.
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|34 - 43
|32
|12.
|Заявка
|29
|6
|13
|10
|28 - 36
|31
|13.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|24 - 33
|30
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|32 - 44
|28
|15.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|24 - 41
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 11
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|35 - 12
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 9
|28
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|11.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 17
|20
|13.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 19
|19
|14.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|19 - 30
|12
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|2.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 23
|21
|3.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|4.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 26
|15
|5.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|7.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|7 - 24
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Спортинг Канзас-Сити
|Пулидо Алан
|13 (1)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8
Прогнозы на матч Интер Майами - Торонто
Исход игры
Интер Майами
95.7% (45)
Ничья
2.1% (1)
Торонто
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (31)
Меньше
27.91% (12)
Обе команды забьют
Да
74.42% (32)
Нет
25.58% (11)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
53.2% (25)
2:0 Интер Майами
17% (8)
3:1 Интер Майами
6.4% (3)
1:0 Интер Майами
6.4% (3)
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