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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:0
Перерыв
Орландо Сити
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Родригес Сантьяго
1:0
37' Гол
Monsef Bakrar
41' Желтая карточка
Ледесма Ричард
45' Желтая карточка
Перейра Маурисио

Ход матча

37'
Родригес Сантьяго
0:0
37'
Monsef Bakrar
1:0
41'
Ледесма Ричард
 
45'
 
Перейра Маурисио
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Орландо Сити
2.02
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Все Коэффициенты
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
Kevin
O`Toole
15
Перея
Андрес
6
Сэндс
Джеймс
21
Жассон
Андрес
10
Родригес
Сантьяго
20
Ледесма
Ричард
9
Monsef
Bakrar
1
Гальесе
Педро
23
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Орландо Сити

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

М
1:1
М
2:1
М
2:1
М
5:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:3
ОК
1:1
М
1:1
М
2:2
М
0:2
М
3:0
М
2:0
М
0:3
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
2:2
М
0:1
М
2:1
М
5:3
М
1:1

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.2
1.23

Среднее время на гол

40
73

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.15
1.3

Среднее время на гол

78
69

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.61
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
71

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.2
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.13
Talles Magno 3 0.1
Monsef Bakrar 3 0.1
Куфре Бриан 2 0.07
Паркс Китон 2 0.07
Жассон Андрес 2 0.07
Gabriel Segal 2 0.07
Пеллегрини Матиас 1 0.03
Хавьер Тиаго 1 0.03
Шано Максим 1 0.03
Хаак Джастин 1 0.03
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Риса Бирк 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 12 (5) 0.41
Макгуайр Дункан 8 0.28
Охеда Мартин 6 0.21
Кара Эркан 5 0.17
Ангуло Иван 4 0.14
Энрике Рамиро 4 0.14
Араухо Сесар 1 0.03
Тоурхалльссон Дагюр Дан 1 0.03
Вильдер Картахена 1 0.03
Смит Кайл 1 0.03
Rafael Santos2 1 0.03
Карлос Антонио 1 0.03
Перейра Маурисио 0 0
Холлидей Майкл 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Сантьяго 8 0
Пеллегрини Матиас 8 0
Куфре Бриан 6 1
Шано Максим 5 0
Паркс Китон 5 0
Иленчич Митя 5 0
Сэндс Джеймс 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Моралес Альфредо 3 0
Перея Андрес 3 0
Барраса Луис 3 0
Хаак Джастин 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Альфаро Тони 2 0
Ледесма Ричард 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Риса Бирк 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильдер Картахена 6 1
Араухо Сесар 7 0
Карлос Антонио 6 0
Смит Кайл 5 0
Ангуло Иван 5 0
Янссон Робин 4 0
Фелипе 4 0
Гальесе Педро 3 0
Перейра Маурисио 3 0
Энрике Рамиро 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Торрес Факундо 2 0
Шлегель Родриго 2 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0
Rafael Santos2 2 0
Макгуайр Дункан 2 0
Урсо Жуниор 1 0
Стедждухар Мейсон 1 0
Кара Эркан 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Орландо Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

6
6
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Орландо Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

8
22
Нью-Йорк Сити
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Орландо Сити
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
1
6%
2
9%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
3
19%
6
27%
46-60
2
13%
5
23%
61-75
3
19%
5
23%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
6
35%
4
24%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

12
24
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
2
8%
31-45
3
25%
8
33%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
6
25%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Забито

28
46
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
2
7%
4
9%
1-15
4
14%
7
15%
16-30
6
21%
3
7%
31-45
6
21%
14
30%
46-60
4
14%
7
15%
61-75
6
21%
11
24%
76-90

Пропущено

36
33
13 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 20
4
11%
1
3%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
7
19%
4
12%
31-45
10
28%
7
21%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
9
25%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Орландо Сити

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Точный счет

1:1
9 раз 31%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
7
7
2
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
3
2
13
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
23
5
6
23
1.5
14
14
2
27
2.5
6
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 15 4 10 56 - 38 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 12 7 9 44 - 34 43
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 11 9 9 35 - 30 42
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 11 7 10 37 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 11 7 10 39 - 41 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 Заявка 27 9 8 10 30 - 31 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 9 8 12 39 - 40 35
12.
Остин
 1:1 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 4 10 13 18 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 29 17 8 4 46 - 32 59
2.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 29 14 8 7 45 - 35 50
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 28 14 6 8 49 - 33 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 3:0 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 30 13 9 8 57 - 45 48
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 29 11 4 14 28 - 40 37
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 30 9 8 13 37 - 39 35
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 30 7 13 10 29 - 36 34
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 28 7 12 9 34 - 43 33
12.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 1:0 Заявка 28 9 4 15 33 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 0:1 Заявка 29 4 10 15 24 - 42 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 9 3 2 27 - 9 30
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 1:1 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 7 4 9 - 11 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 3:0 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 15 9 2 4 20 - 9 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 15 6 6 3 18 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 5 5 25 - 18 20
14.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 4 8 3 18 - 19 20
15.
Торонто
 0:1 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 1:1 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 15 7 4 4 21 - 19 25
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 23 22
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 26 18
5.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 3:0 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 1:0 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 0:1 Заявка 14 0 4 10 7 - 25 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Перейра Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Ледесма Ричард получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Г О О О О Л - Monsef Bakrar бьет в цель!
  • 37'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Родригес Сантьяго пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Орландо Сити
2.02
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5.10
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9.80
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