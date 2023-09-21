Тур: 1. Стадион: Янки.
2:0
Конец матча
0'
0:0
37' Не забитый пенальтиРодригес Сантьяго
1:0
37' ГолMonsef Bakrar
41' Желтая карточкаЛедесма Ричард
45' Желтая карточкаПерейра Маурисио
54' Желтая карточкаВильдер Картахена
2:0
68' ГолTalles Magno
90'+7
Ход матча
37'
37'
1:0
41'
45'
68'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
15
Перея
Андрес
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перея АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Talles Magno
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 4 победы
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2.2
1.23
Среднее время на гол
40
73
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.15
1.3
Среднее время на гол
78
69
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.61
1.26
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
71
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.2
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.13
|Talles Magno
|4
|0.13
|Monsef Bakrar
|3
|0.1
|Куфре Бриан
|2
|0.07
|Паркс Китон
|2
|0.07
|Жассон Андрес
|2
|0.07
|Gabriel Segal
|2
|0.07
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.03
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|Шано Максим
|1
|0.03
|Хаак Джастин
|1
|0.03
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|12 (5)
|0.41
|Макгуайр Дункан
|8
|0.28
|Охеда Мартин
|6
|0.21
|Кара Эркан
|5
|0.17
|Ангуло Иван
|4
|0.14
|Энрике Рамиро
|4
|0.14
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|1
|0.03
|Смит Кайл
|1
|0.03
|Rafael Santos2
|1
|0.03
|Карлос Антонио
|1
|0.03
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|8
|0
|Пеллегрини Матиас
|8
|0
|Куфре Бриан
|6
|1
|Шано Максим
|5
|0
|Паркс Китон
|5
|0
|Иленчич Митя
|5
|0
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Моралес Альфредо
|3
|0
|Перея Андрес
|3
|0
|Барраса Луис
|3
|0
|Хаак Джастин
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Ледесма Ричард
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Stephen Turnbull
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильдер Картахена
|7
|1
|Араухо Сесар
|7
|0
|Карлос Антонио
|6
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Ангуло Иван
|5
|0
|Янссон Робин
|4
|0
|Фелипе
|4
|0
|Гальесе Педро
|3
|0
|Перейра Маурисио
|3
|0
|Энрике Рамиро
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Шлегель Родриго
|2
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0
|Rafael Santos2
|2
|0
|Макгуайр Дункан
|2
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Стедждухар Мейсон
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Орландо Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
7% (1)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
6
6
Нью-Йорк Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Орландо Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
8
22
Нью-Йорк Сити
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (12)
43% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Орландо Сити
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
18
22
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
6%
2
9%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
3
17%
6
27%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
3
17%
5
23%
76-90
Пропущено
17
19
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
4
24%
4
21%
31-45
6
35%
4
21%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
4
24%
5
26%
76-90
Забито
12
24
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
25%
2
8%
31-45
3
25%
8
33%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
6
25%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
4
21%
3
19%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Забито
30
46
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 15
10 Не забивали 5
2
7%
4
9%
1-15
4
13%
7
15%
16-30
7
23%
3
7%
31-45
6
20%
14
30%
46-60
5
17%
7
15%
61-75
6
20%
11
24%
76-90
Пропущено
36
35
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
4
11%
1
3%
1-15
2
6%
6
17%
16-30
7
19%
5
14%
31-45
10
28%
7
20%
46-60
4
11%
7
20%
61-75
9
25%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0
Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:0 Нью-Йорк Сити - Атлас 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 3:1 Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
9 раз 30%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
510
77
213
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
213
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
236
723
1415
228
623
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|36 - 30
|45
|3.
|0:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 34
|44
|4.
|4:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 32
|43
|5.
|1:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 41
|43
|6.
|0:4 Заявка
|28
|11
|8
|9
|45 - 41
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|0:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 32
|35
|11.
|0:3 Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|0:1 Заявка
|28
|4
|10
|14
|18 - 41
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|47 - 33
|59
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|51 - 35
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|57 - 46
|46
|7.
|3:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 41
|37
|9.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 39
|36
|10.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|36 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|14.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 9
|33
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|0:4 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 12
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|2.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|4.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|0:4 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|7.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|0:3 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|13.
|4:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|3:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8