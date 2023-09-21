Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:0
Перерыв
Ход матча
34'
Прогноз на матч от Liveresult
90
Опоку
Квадво
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
13
Тойе
Мейсон
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Опоку КвадвоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
-
13 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ФК Монреаль
Цинциннати
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
2.25
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
40
48
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуэньер Матьё
|4 (1)
|0.14
|Оффор Чинонсо
|4
|0.14
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.1
|Дюк Брайс
|2
|0.07
|Тойе Мейсон
|2
|0.07
|Опоку Квадво
|2
|0.07
|Ласситер Ариэль
|1
|0.03
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.03
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0.03
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.03
|Уотерман Джоэл
|1
|0.03
|Jules-Anthony Vilsaint
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.03
|Эррера Аарон
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Matko Miljevic
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|13 (5)
|0.45
|Васкес Брэндон
|6 (1)
|0.21
|Баджи Доминик
|4
|0.14
|Морено Хуниор
|4
|0.14
|Сантос Сержио II
|4
|0.14
|Барреаль Альваро
|3
|0.1
|Бупендза Аарон
|3
|0.1
|Нвободо Обинна
|2
|0.07
|Ариас Сантьяго
|2
|0.07
|Москера Йерсон
|2
|0.07
|Хагглунд Ник
|1
|0.03
|Бреннер
|1
|0.03
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Ангуло Марко
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|7
|0
|Камашо Руди
|5
|1
|Ваньяма Виктор
|6
|0
|Корбо Габриэле
|5
|0
|Кэмпбелл Джордж
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Эррера Аарон
|3
|0
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Оффор Чинонсо
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Jojea Kwizera
|1
|0
|Ousman Jabang
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|9
|0
|Москера Йерсон
|7
|1
|Миазга Мэтт
|7
|0
|Мерфи Ян
|3
|2
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Сантос Сержио II
|5
|0
|Васкес Брэндон
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кубо Юя
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Бреннер
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Ангуло Марко
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Пинту Малик
|2
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Цинциннати
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
11
ФК Монреаль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
26
1
Упущенные победы
6
27
ФК Монреаль
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (15)
32% (9)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (15)
36% (10)
11% (3)
Цинциннати
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
32% (9)
43% (12)
Сухие победы
17
3
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
30
4
Упущенные победы
9
38
Голы по времени матча
Забито
19
20
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
21%
1
5%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
4
21%
5
25%
46-60
3
16%
4
20%
61-75
5
26%
7
35%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 17
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
5
23%
1-15
2
20%
5
23%
16-30
2
20%
7
32%
31-45
4
40%
2
9%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
0
0%
2
9%
76-90
Забито
8
27
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 15
1
13%
3
11%
1-15
2
25%
4
15%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
3
38%
2
7%
76-90
Пропущено
31
9
19 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
10%
1
11%
1-15
5
16%
1
11%
16-30
11
35%
4
44%
31-45
4
13%
2
22%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
5
16%
1
11%
76-90
Забито
27
47
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 17
13 Не забивали 4
5
19%
4
9%
1-15
4
15%
4
9%
16-30
3
11%
7
15%
31-45
4
15%
12
26%
46-60
3
11%
11
23%
61-75
8
30%
30%
9
19%
76-90
Пропущено
41
31
23 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 19
3
7%
6
19%
1-15
7
17%
6
19%
16-30
13
32%
11
35%
31-45
8
20%
4
13%
46-60
5
12%
1
3%
61-75
5
12%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0
Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Цинциннати
Точный счет
2:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:0
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
3:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
2
7 раз 25%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
3
7 раз 25%
0
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
131
77
95
212
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
113
311
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
244
1018
1513
325
721
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 34
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|12.
|1:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|29
|17
|8
|4
|46 - 32
|59
|2.
|0:1 Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|3.
|0:0 Заявка
|28
|14
|6
|8
|49 - 33
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|3:0 Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|57 - 45
|48
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|0:0 Заявка
|29
|11
|4
|14
|28 - 40
|37
|9.
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|37 - 39
|35
|10.
|1:0 Заявка
|30
|7
|13
|10
|29 - 36
|34
|11.
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|34 - 43
|33
|12.
|0:3 Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|1:0 Заявка
|28
|9
|4
|15
|33 - 44
|31
|14.
|1:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|0:1 Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 42
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 11
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|3:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|20 - 9
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|18 - 16
|24
|10.
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|12.
|0:3 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 18
|20
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 19
|20
|15.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 19
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 23
|22
|3.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|4.
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 26
|18
|5.
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|7.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|3:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|0:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|1:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|1:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|1:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|0:1 Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 25
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8