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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
1:1
Конец матча
Цинциннати
0'
34' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
1:0
53' Гол
Опоку Квадво
90' Желтая карточка
Миазга Мэтт
90' Желтая карточка
Оффор Чинонсо
90' Желтая карточка
Ариас Сантьяго
90' Желтая карточка
Сируа Жонатан
1:1
90' Пенальти
Акоста Лусиано
90'+8
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
25
Корбо
Габриэле
90
Опоку
Квадво
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
11
Ласситер
Ариэль
13
Тойе
Мейсон
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
10
Акоста
Лусиано
19
Васкес
Брэндон
9
Бупендза
Аарон
ФК Монреаль
3-4-1-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

ФК Монреаль
Цинциннати

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
3:0
М
4:3
М
3:4
М
0:0
М
5:4
М
1:2
М
0:1
М
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.25
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

40
48

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуэньер Матьё 4 (1) 0.14
Оффор Чинонсо 4 0.14
Опоку Квадво 3 0.1
Киото Ромель 3 (1) 0.1
Дюк Брайс 2 0.07
Тойе Мейсон 2 0.07
Ласситер Ариэль 1 0.03
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Ibrahim Sunusi 1 0.03
Кэмпбелл Джордж 1 0.03
Уотерман Джоэл 1 0.03
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Бро-Гийяр Закари 1 0.03
Эррера Аарон 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Matko Miljevic 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 14 (6) 0.48
Васкес Брэндон 6 (1) 0.21
Баджи Доминик 4 0.14
Морено Хуниор 4 0.14
Сантос Сержио II 4 0.14
Барреаль Альваро 3 0.1
Бупендза Аарон 3 0.1
Нвободо Обинна 2 0.07
Ариас Сантьяго 2 0.07
Москера Йерсон 2 0.07
Хагглунд Ник 1 0.03
Бреннер 1 0.03
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Ангуло Марко 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 7 0
Камашо Руди 5 1
Ваньяма Виктор 6 0
Корбо Габриэле 5 0
Кэмпбелл Джордж 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Эррера Аарон 3 0
Шуэньер Матьё 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Киото Ромель 2 0
Matko Miljevic 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Пьетт Самюэль 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Зухир Рида 1 0
Jojea Kwizera 1 0
Ousman Jabang 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 9 0
Москера Йерсон 7 1
Миазга Мэтт 8 0
Мерфи Ян 3 2
Акоста Лусиано 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Сантос Сержио II 5 0
Ариас Сантьяго 3 0
Васкес Брэндон 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Кубо Юя 2 0
Гэддис Рэймон 2 0
Бреннер 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Ангуло Марко 2 0
Челентано Роман 2 0
Пинту Малик 2 0
Хэлси Бретт 1 0
Ордоньес Аркимидес 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Цинциннати
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
12
ФК Монреаль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Цинциннати
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

26
1

Упущенные победы

6
27
ФК Монреаль
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (15)
34% (10)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
38% (11)
10% (3)
Цинциннати
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
38% (11)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

17
3

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

30
4

Упущенные победы

10
39

Голы по времени матча

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
4
20%
1
5%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
5
25%
5
24%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
5
25%
8
38%
76-90

Пропущено

11
23
4 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
5
22%
1-15
2
18%
5
22%
16-30
2
18%
7
30%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
1
9%
2
9%
76-90

Забито

8
27
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 16
1
13%
3
11%
1-15
2
25%
4
15%
16-30
2
25%
4
15%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
0
0%
7
26%
61-75
3
38%
2
7%
76-90

Пропущено

31
9
19 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
3
10%
1
11%
1-15
5
16%
1
11%
16-30
11
35%
4
44%
31-45
4
13%
2
22%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
5
16%
1
11%
76-90

Забито

28
48
12 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 33
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 4
5
18%
4
8%
1-15
4
14%
4
8%
16-30
3
11%
7
15%
31-45
5
18%
12
25%
46-60
3
11%
11
23%
61-75
8
29%
10
21%
76-90

Пропущено

42
32
23 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
3
7%
6
19%
1-15
7
17%
6
19%
16-30
13
31%
11
34%
31-45
8
19%
5
16%
46-60
5
12%
1
3%
61-75
6
14%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0
Цинциннати
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 3:0
Цинциннати - Интер Майами 3:3 Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Чивас Гвадалахара 3:1 Цинциннати - Спортинг Канзас-Сити 3:3 Цинциннати - Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Цинциннати

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
2
2 раза 14%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 48%
2
7 раз 24%
1
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
3
7 раз 24%
0
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
9
5
2
13
2.5
5
9
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
12
3
3
11
1.5
6
9
1
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
14
0.5
Больше Меньше
25
4
10
19
1.5
15
14
3
26
2.5
7
22
1
28
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 30 12 9 9 36 - 30 45
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 29 12 7 10 41 - 32 43
5.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 29 12 7 10 40 - 41 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 28 11 8 9 45 - 41 41
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 0:1 Заявка 28 9 8 11 30 - 32 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 28 4 10 14 18 - 41 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 15 10 3 2 31 - 9 33
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 0:1 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 7 5 9 - 12 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 4 4 6 16 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 0:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
13.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
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    • 46'
      Брюс Дьюк уходит с поля. Лаппалайнен Ласси выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Ваньяма Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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