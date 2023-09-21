Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
3:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаБрэди Крис
1:0
8' ПенальтиЭрнандес Хуан
13' Желтая карточкаСуке Арно
2:0
16' ПенальтиЭрнандес Хуан
3:0
23' ГолЭрнандес Хуан
33' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
44' Желтая карточкаШакири Джердан
67' Вторая желтая карточкаШакири Джердан
72' Желтая карточкаКуциас Георгиос
74' Желтая карточкаПржибылко Каспер
90'+3
Ход матча
8'
8'
1:0
13'
16'
2:0
23'
3:0
33'
44'
67'
72'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
10
Росси
Диего
34
Брэди
Крис
20
Jairo
Torres
26
Думбия
Усман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
-
13 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
История личных встреч
Коламбус Крю
Чикаго Файр
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
18 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
43 матча
34.9%
34.9%
30.2%
15 побед 15 ничьих 13 побед
Первый тайм
39.5%
30.2%
30.3%
17 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.9%
30.2%
27.9%
18 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.91
1.19
Среднее время на гол
47
75
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.52
0.91
Среднее время на гол
59
99
Всего голов
74
45
Голов в среднем за матч
1.72
1.05
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
52
86
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|13 (4)
|0.45
|Селараян Лукас
|10 (2)
|0.34
|Кристиан Рамирез
|8
|0.28
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.14
|Моррис Эйдан
|4
|0.14
|Йебоа Яв
|3
|0.1
|Завадски Шон
|3
|0.1
|Арфстен Макс
|2
|0.07
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.07
|Росси Диего
|2
|0.07
|Амундсен Мальте
|2
|0.07
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Медранда Джимми
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Фарси Мохамед
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Шульте Патрик
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|5
|0.17
|Хайле-Селассие Марен
|4
|0.14
|Пржибылко Каспер
|4
|0.14
|Герберс Фабиан
|4
|0.14
|Шакири Джердан
|3 (1)
|0.1
|Куциас Георгиос
|2
|0.07
|Мюллер Крис
|2
|0.07
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.07
|Гутьеррес Брайан
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Наварро Мигель
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|5
|0
|Моррис Эйдан
|5
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|4
|0
|Селараян Лукас
|4
|0
|Завадски Шон
|4
|0
|Морейра Стивен
|3
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Дегенек Милош
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Рассел-Роу Джейсен
|2
|0
|Кинтон Филип
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Чеберко Евгений
|1
|0
|Сандс Уилл
|1
|0
|Фарси Мохамед
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Гастон
|7
|1
|Герберс Фабиан
|7
|1
|Пинеда Маурисио
|7
|0
|Суке Арно
|5
|1
|Кцихос Рафаэль
|6
|0
|Наварро Мигель
|6
|0
|Шакири Джердан
|3
|1
|Теран Карлос
|4
|0
|Камара Кей
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Куциас Георгиос
|3
|0
|Jonathan Dean
|3
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
7
Коламбус Крю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Чикаго Файр
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
11
16
Коламбус Крю
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Чикаго Файр
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
30
9
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
38
13
22 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
14 Не забивали 21
7
18%
2
15%
1-15
8
21%
2
15%
16-30
7
18%
2
15%
31-45
5
13%
1
8%
46-60
5
13%
1
8%
61-75
6
16%
5
38%
76-90
Пропущено
12
27
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
17%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
1
4%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
3
25%
8
30%
30%
76-90
Забито
20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
5%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
7
39%
31-45
5
25%
3
17%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
1
5%
3
17%
76-90
Пропущено
31
19
10 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
6%
1
5%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
2
6%
2
11%
31-45
6
19%
6
32%
46-60
4
13%
4
21%
61-75
11
35%
4
21%
76-90
Забито
58
31
31 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
8
14%
4
13%
1-15
11
19%
4
13%
16-30
12
21%
9
29%
29%
31-45
10
17%
4
13%
46-60
10
17%
2
6%
61-75
7
12%
8
26%
76-90
Пропущено
43
46
14 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
9%
4
9%
1-15
6
14%
8
17%
16-30
4
9%
7
15%
31-45
9
21%
7
15%
46-60
6
14%
8
17%
61-75
14
33%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0
Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Чикаго Файр
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
59
69
311
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
78
77
312
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
1910
1910
821
821
524
425
128
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|36 - 30
|45
|3.
|0:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 34
|44
|4.
|4:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 32
|43
|5.
|1:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 41
|43
|6.
|0:4 Заявка
|28
|11
|8
|9
|45 - 41
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|0:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 32
|35
|11.
|0:3 Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|0:1 Заявка
|28
|4
|10
|14
|18 - 41
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|47 - 33
|59
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|51 - 35
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|57 - 46
|46
|7.
|3:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 41
|37
|9.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 39
|36
|10.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|36 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|14.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 9
|33
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|0:4 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 12
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|2.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|4.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|0:4 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|7.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|0:3 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|13.
|4:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|3:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8