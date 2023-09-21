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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Крю
3:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
8' Желтая карточка
Брэди Крис
1:0
8' Пенальти
Эрнандес Хуан
13' Желтая карточка
Суке Арно
2:0
16' Пенальти
Эрнандес Хуан
3:0
23' Гол
Эрнандес Хуан
33' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
44' Желтая карточка
Шакири Джердан
67' Вторая желтая карточка
Шакири Джердан
72' Желтая карточка
Куциас Георгиос
74' Желтая карточка
Пржибылко Каспер
90'+3
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
7
Грессель
Юлиан
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
20
Мэцан
Александру
9
Эрнандес
Хуан
10
Росси
Диего
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
22
Пинеда
Маурисио
5
Кцихос
Рафаэль
3
Daniel
Aceves
20
Jairo
Torres
30
Хименес
Гастон
26
Думбия
Усман
7
Хайле-Селассие
Марен
10
Шакири
Джердан
19
Куциас
Георгиос
Коламбус Крю
3-4-2-1
Чикаго Файр
4-4-2

История личных встреч

Коламбус Крю
Чикаго Файр

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

81%
28.6%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
18 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

43 матча

34.9%
34.9%
30.2%
15 побед 15 ничьих 13 побед

Первый тайм

39.5%
30.2%
30.3%
17 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.9%
30.2%
27.9%
18 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:2
М
0:0
М
2:3
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
2:2
М
3:0
М
1:1
М
2:2
М
1:1
ОК
2:2
М
3:0
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:0
ОК
2:1
М
0:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:1
ОК
4:2
М
2:0
М
3:0
М
1:2
ОК
2:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
2:1
М
2:2
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:2
М
2:2

Голы

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

1.91
1.19

Среднее время на гол

47
75

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.52
0.91

Среднее время на гол

59
99

Всего голов

74
45

Голов в среднем за матч

1.72
1.05

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
14
Больше 33%
Меньше 67%
29
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

52
86

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 13 (4) 0.45
Селараян Лукас 10 (2) 0.34
Кристиан Рамирез 8 0.28
Рассел-Роу Джейсен 4 0.14
Моррис Эйдан 4 0.14
Йебоа Яв 3 0.1
Завадски Шон 3 0.1
Арфстен Макс 2 0.07
Нэйджби Дарлингтон 2 0.07
Росси Диего 2 0.07
Амундсен Мальте 2 0.07
Мэцан Александру 1 0.03
Грессель Юлиан 1 0.03
Медранда Джимми 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Фарси Мохамед 0 0
Морейра Стивен 0 0
Сандс Уилл 0 0
Шульте Патрик 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 5 0.17
Хайле-Селассие Марен 4 0.14
Пржибылко Каспер 4 0.14
Герберс Фабиан 4 0.14
Шакири Джердан 3 (1) 0.1
Куциас Георгиос 2 0.07
Мюллер Крис 2 0.07
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.07
Гутьеррес Брайан 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Наварро Мигель 0 0
Суке Арно 0 0

Карточки

Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 5 0
Моррис Эйдан 5 0
Эрнандес Хуан 3 1
Нэйджби Дарлингтон 4 0
Селараян Лукас 4 0
Завадски Шон 4 0
Морейра Стивен 3 0
Йебоа Яв 3 0
Дегенек Милош 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Мэцан Александру 2 0
Рассел-Роу Джейсен 2 0
Кинтон Филип 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Чеберко Евгений 1 0
Сандс Уилл 1 0
Фарси Мохамед 1 0
Арфстен Макс 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Гастон 7 1
Герберс Фабиан 7 1
Пинеда Маурисио 7 0
Суке Арно 5 1
Кцихос Рафаэль 6 0
Наварро Мигель 6 0
Шакири Джердан 3 1
Теран Карлос 4 0
Камара Кей 2 1
Federico Navarro 2 1
Куциас Георгиос 3 0
Jonathan Dean 3 0
Пржибылко Каспер 2 0
Думбия Усман 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Брэди Крис 2 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Kendall Burks 1 0

Результаты матчей

Коламбус Крю
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
7
Коламбус Крю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Чикаго Файр
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

11
16
Коламбус Крю
82.6%
17.4%
19 побед 4 поражения
Первый тайм
52% (15)
24% (7)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
34% (10)
17% (5)
Чикаго Файр
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

30
9

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

38
13
22 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
14 Не забивали 21
7
18%
2
15%
1-15
8
21%
2
15%
16-30
7
18%
2
15%
31-45
5
13%
1
8%
46-60
5
13%
1
8%
61-75
6
16%
5
38%
76-90

Пропущено

12
27
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
17%
3
11%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
1
4%
46-60
2
17%
4
15%
61-75
3
25%
8
30%
30%
76-90

Забито

20
18
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
5%
2
11%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
5
25%
7
39%
31-45
5
25%
3
17%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
1
5%
3
17%
76-90

Пропущено

31
19
10 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
6%
1
5%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
2
6%
2
11%
31-45
6
19%
6
32%
46-60
4
13%
4
21%
61-75
11
35%
4
21%
76-90

Забито

58
31
31 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
8
14%
4
13%
1-15
11
19%
4
13%
16-30
12
21%
9
29%
29%
31-45
10
17%
4
13%
46-60
10
17%
2
6%
61-75
7
12%
8
26%
76-90

Пропущено

43
46
14 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
9%
4
9%
1-15
6
14%
8
17%
16-30
4
9%
7
15%
31-45
9
21%
7
15%
46-60
6
14%
8
17%
61-75
14
33%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Коламбус Крю 4:3 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Торонто 2:0
Коламбус Крю - Цинциннати 3:0 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Америка Мехико - Коламбус Крю 1:4 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Крю 1:0 Цинциннати - Коламбус Крю 3:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0
Чикаго Файр - Орландо Сити 1:3 Чикаго Файр - Америка Мехико 0:1 Пуэбла - Чикаго Файр 1:1 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Торонто 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 3:0 Чикаго Файр - Нэшвилл 1:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 0:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0 Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2

Результаты матчей

Коламбус Крю
Чикаго Файр

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
8 раз 28%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
0
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
3
5 раз 17%
2
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Коламбус Крю
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
5
9
6
9
2.5
3
11
3
12
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
8
7
7
1.5
3
12
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
19
10
19
10
1.5
8
21
8
21
2.5
5
24
4
25
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 30 12 9 9 36 - 30 45
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 29 12 7 10 41 - 32 43
5.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 29 12 7 10 40 - 41 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 28 11 8 9 45 - 41 41
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 0:1 Заявка 28 9 8 11 30 - 32 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 28 4 10 14 18 - 41 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 15 10 3 2 31 - 9 33
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 0:1 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 7 5 9 - 12 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 4 4 6 16 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 0:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
13.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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