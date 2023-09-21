Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
0:1
Перерыв
Ход матча
14'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пинс
Донован
31
Дэвис
Эрик
43
Клих
Матеуш
84
Фахардо
Хосе
11
Леннон
Брукс
26
Уайли
Калеб
28
Вольф
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
84 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Самудио ЛуисВратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Уайли КалебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Среднее время на гол
70
57
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.29
Среднее время на гол
39
70
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.79
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|10
|0.33
|Фунтас Таксиархис
|6 (1)
|0.2
|Ку-Дипьетро Теодор
|5
|0.17
|Пинс Донован
|3
|0.1
|Клих Матеуш
|2
|0.07
|Дуркин Кристофер
|2
|0.07
|Дахоме Кристиан
|2
|0.07
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Дэррик
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|1
|0.03
|Роберта Найджел
|1
|0.03
|Грин Джейкоб
|1
|0.03
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Флетчер Кристиан
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|14
|0.47
|Альмада Тьяго
|9 (1)
|0.3
|Вольф Тайлер
|5
|0.17
|Леннон Брукс
|4
|0.13
|Уайли Калеб
|4
|0.13
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.1
|Гутман Эндрю
|3
|0.1
|Араужо Луис
|3
|0.1
|Чол Мачоп
|2
|0.07
|Силва Алешандре
|1
|0.03
|Россетто Матеус
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Муюмба Тристан
|1
|0.03
|Фирмино Николас
|1
|0.03
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.03
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Берри Мигель
|1
|0.03
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Соса Сантьяго
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|7
|1
|Бентеке Кристиан
|6
|0
|Каноуз Расселл
|6
|0
|О'Брайен Льюис
|5
|0
|Пинс Донован
|5
|0
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Сантуш Педру
|3
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Тейшейра Руан
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Палссон Виктор
|2
|0
|Асад Ямиль
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|Дуркин Кристофер
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|8
|1
|Якумакис Георгиос
|7
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Россетто Матеус
|4
|0
|Альмада Тьяго
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Леннон Брукс
|3
|0
|Муюмба Тристан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Вольф Тайлер
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Сейдич Амар
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Чол Мачоп
|2
|0
|Алонсо Освальдо
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Уайли Калеб
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Атланта Юнайтед
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
14
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
7
32
Ди Си Юнайтед
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (11)
52% (15)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Атланта Юнайтед
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
38% (11)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
16
46
Голы по времени матча
Забито
24
20
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
13%
4
20%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
4
17%
5
25%
61-75
9
38%
4
20%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
22%
4
16%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
4
22%
6
24%
76-90
Забито
13
35
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 9
20 Не забивали 14
1
8%
6
17%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
3
23%
6
17%
46-60
3
23%
3
9%
61-75
5
38%
13
37%
76-90
Пропущено
20
21
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
3
15%
6
29%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
5
24%
76-90
Забито
37
55
11 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 15
8 Не забивали 2
4
11%
10
18%
1-15
3
8%
5
9%
16-30
4
11%
6
11%
31-45
5
14%
9
16%
46-60
7
19%
8
15%
61-75
14
38%
17
31%
76-90
Пропущено
38
46
17 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 28
14 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
5
13%
7
15%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
9
24%
6
13%
31-45
7
18%
11
24%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
7
18%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0
Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
3
5 раз 17%
2
4 раза 14%
4
1 раз 3%
1
12 раз 41%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
105
59
69
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
122
312
59
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
272
1019
1514
623
821
128
425
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|15
|4
|10
|56 - 38
|49
|2.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 34
|43
|3.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|35 - 30
|42
|4.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 37
|41
|5.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|37 - 32
|40
|6.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 41
|40
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|30 - 31
|35
|11.
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|39 - 40
|35
|12.
|1:1 Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|18 - 40
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|29
|17
|8
|4
|46 - 32
|59
|2.
|0:1 Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 35
|50
|3.
|0:0 Заявка
|28
|14
|6
|8
|49 - 33
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|3:0 Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|57 - 45
|48
|7.
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|32 - 27
|40
|8.
|0:0 Заявка
|29
|11
|4
|14
|28 - 40
|37
|9.
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|37 - 39
|35
|10.
|1:0 Заявка
|30
|7
|13
|10
|29 - 36
|34
|11.
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|34 - 43
|33
|12.
|0:3 Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|1:0 Заявка
|28
|9
|4
|15
|33 - 44
|31
|14.
|1:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|0:1 Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 42
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|27 - 9
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 16
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|9 - 11
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|3:0 Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|0:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|20 - 9
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|18 - 16
|24
|10.
|1:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|12.
|0:3 Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|0:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|25 - 18
|20
|14.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|18 - 19
|20
|15.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|2.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|3.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 20
|19
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|6.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|7.
|1:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 18
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 19
|25
|2.
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 23
|22
|3.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|4.
|1:0 Заявка
|15
|4
|6
|5
|20 - 26
|18
|5.
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|6.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|7.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|8.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|9.
|3:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|0:3 Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|1:0 Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|1:0 Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|0:0 Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|1:1 Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|0:1 Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 25
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|14 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|13 (8)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8