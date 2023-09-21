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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
1:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
0:1
14' Гол
Лобжанидзе Саба
61' Желтая карточка
Фортьюн Аджани
77' Желтая карточка
Москера Эдвин
1:1
80' Гол
Gabriel Pirani
85' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
88' Желтая карточка
Асад Ямиль
89' Желтая карточка
Силва Алешандре
90'+9
24
Боно
Александер
2
Тейшейра
Руан
4
Хайнс-Айк
Брендан
23
Пинс
Донован
31
Дэвис
Эрик
8
Дуркин
Кристофер
6
Каноуз
Расселл
43
Клих
Матеуш
10
Gabriel
Pirani
84
Фахардо
Хосе
20
Бентеке
Кристиан
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
4
Абрам
Луис
26
Уайли
Калеб
8
Муюмба
Тристан
35
Фортьюн
Аджани
28
Вольф
Тайлер
10
Альмада
Тьяго
9
Лобжанидзе
Саба
7
Якумакис
Георгиос
Ди Си Юнайтед
4-3-1-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

История матчей

М
3:1
М
3:2
М
0:1
М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
0:4
М
2:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:0
М
2:1
М
1:3

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Среднее время на гол

70
57

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.29

Среднее время на гол

39
70

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.79
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 10 0.33
Фунтас Таксиархис 6 (1) 0.2
Ку-Дипьетро Теодор 5 0.17
Пинс Донован 3 0.1
Клих Матеуш 2 0.07
Дуркин Кристофер 2 0.07
Дахоме Кристиан 2 0.07
Сантуш Педру 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Дэррик 1 0.03
Бирнбом Стив 1 0.03
Роберта Найджел 1 0.03
Gabriel Pirani 1 0.03
Грин Джейкоб 1 0.03
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Флетчер Кристиан 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 14 0.47
Альмада Тьяго 9 (1) 0.3
Вольф Тайлер 5 0.17
Леннон Брукс 4 0.13
Уайли Калеб 4 0.13
Лобжанидзе Саба 3 0.1
Гутман Эндрю 3 0.1
Араужо Луис 3 0.1
Чол Мачоп 2 0.07
Силва Алешандре 1 0.03
Россетто Матеус 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Муюмба Тристан 1 0.03
Фирмино Николас 1 0.03
Пурата Хуан Хосе 1 0.03
Москера Эдвин 1 0.03
Берри Мигель 1 0.03
Этьенн Дерик 0 0
Соса Сантьяго 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 7 1
Бентеке Кристиан 7 0
Каноуз Расселл 6 0
О'Брайен Льюис 5 0
Пинс Донован 5 0
Уильямс Дэррик 4 0
Сантуш Педру 3 0
Найяр Энди 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Тейшейра Руан 3 0
Асад Ямиль 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Палссон Виктор 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Хайнс-Айк Брендан 2 0
Дуркин Кристофер 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 8 1
Якумакис Георгиос 7 0
Гутман Эндрю 3 1
Россетто Матеус 4 0
Альмада Тьяго 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Леннон Брукс 3 0
Муюмба Тристан 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Москера Эдвин 3 0
Вольф Тайлер 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Гузан Брэд 2 0
Сейдич Амар 2 0
Чол Мачоп 2 0
Алонсо Освальдо 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Силва Алешандре 1 0
Абрам Луис 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Берри Мигель 1 0
Уайли Калеб 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Атланта Юнайтед
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

10
15
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Атланта Юнайтед
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

7
32
Ди Си Юнайтед
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Атланта Юнайтед
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

17
47

Голы по времени матча

Забито

25
21
9 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
12%
5
24%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
4
16%
5
24%
61-75
10
40%
4
19%
76-90

Пропущено

19
26
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
16%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
21%
4
15%
31-45
4
21%
5
19%
46-60
4
21%
5
19%
61-75
4
21%
7
27%
76-90

Забито

13
35
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 15
1
8%
6
17%
1-15
1
8%
4
11%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
3
23%
6
17%
46-60
3
23%
3
9%
61-75
5
38%
13
37%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
4
19%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
3
15%
6
29%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
3
15%
5
24%
76-90

Забито

38
56
11 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 16
8 Не забивали 2
4
11%
11
20%
1-15
3
8%
5
9%
16-30
4
11%
6
11%
31-45
5
13%
9
16%
46-60
7
18%
8
14%
61-75
15
39%
17
30%
76-90

Пропущено

39
47
18 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
6
15%
7
15%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
9
23%
6
13%
31-45
7
18%
11
23%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
7
18%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 4:0 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Пумас-УНАМ - Ди Си Юнайтед 3:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 3:0 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 4:0
Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 4:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед

Точный счет

3:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
3
5 раз 17%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
1
13 раз 43%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
10
5
5
10
2.5
6
9
1
14
3.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
28
2
10
20
1.5
15
15
6
24
2.5
8
22
1
29
3.5
4
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 30 12 9 9 36 - 30 45
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 29 12 7 10 41 - 32 43
5.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 29 12 7 10 40 - 41 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 28 11 8 9 45 - 41 41
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 0:1 Заявка 28 9 8 11 30 - 32 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 28 4 10 14 18 - 41 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 15 10 3 2 31 - 9 33
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 0:1 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 7 5 9 - 12 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 4 4 6 16 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 0:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
13.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Вольф Тайлер сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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