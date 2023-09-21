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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:0
Перерыв
Филадельфия Юнион
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Филадельфия Юнион
3.50
3.65
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3.90
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Все Коэффициенты
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Уронен
Йере
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
15
Бендер
Бен
11
Свидерски
Кароль
22
Мерам
Джастин
9
Копетти
Энцо
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
20
Буэно
Хесус
10
Газдаг
Даниэль
25
Донован
Крис
28
Барибо
Тай
Шарлотт
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Шарлотт
Филадельфия Юнион

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:0
М
4:0
М
2:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

2.33
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
0

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 7 (1) 0.25
Копетти Энцо 5 (1) 0.18
Мерам Джастин 3 0.11
Бендер Бен 3 0.11
Юзвяк Камиль 2 0.07
Вествуд Эшли 2 0.07
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.07
Арфилд Скотт 2 0.07
Кембридж Брэндон 2 0.07
Линдси Джейлин 1 0.04
Гейнс Маккинзи 1 0.04
Агьеманг Патрик 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Маланда Адилсон 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 12 (10) 0.43
Карранса Хулиан 12 0.43
Уре Микаэль 8 0.29
Мартинес Хосе Андрес 3 0.11
МакГлинн Джек 2 0.07
Глеснес Якоб 2 0.07
Лоу Дэмион 2 0.07
Вагнер Кай 1 0.04
Торрес Хоакин 1 0.04
Флэк Леон 1 0.04
Донован Крис 1 0.04
Перея Андрес 1 0.04
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Салливан Куинн 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 10 0
Бёрн Натан 7 0
Копетти Энцо 7 0
Свидерски Кароль 6 0
Бронико Брандт 4 0
Собоциньский Ян 4 0
Маланда Адилсон 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Юзвяк Камиль 3 0
Линдси Джейлин 3 0
Гейнс Маккинзи 3 0
Варгас Кервин Кальдерон 3 0
Агьеманг Патрик 2 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Туилома Билл 2 0
Коруджо Гусман 2 0
Арфилд Скотт 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Бендер Бен 1 0
Маркс Джордж 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 6 2
Мартинес Хосе Андрес 8 0
Бедойя Алехандро 6 0
Эллиотт Джек 4 1
Глеснес Якоб 5 0
Газдаг Даниэль 5 0
Флэк Леон 5 0
Буэно Хесус 1 2
Вагнер Кай 4 0
Уре Микаэль 3 0
Торрес Хоакин 3 0
Лоу Дэмион 3 0
Харриэль Натан 3 0
Мбезо Оливье 2 0
Барибо Тай 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Реал Мэттью 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Донован Крис 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Филадельфия Юнион
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
11
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Филадельфия Юнион
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

12
26
Шарлотт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Филадельфия Юнион
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

21
37

Голы по времени матча

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
19%
2
9%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
9
41%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
4
25%
2
9%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
14%
5
24%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
24%
2
10%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
4
19%
6
29%
76-90

Забито

18
27
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
6%
2
7%
1-15
6
33%
6
22%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
5
28%
5
19%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
1
6%
5
19%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
9%
3
25%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
4
18%
3
25%
76-90

Забито

34
49
17 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
12%
4
8%
1-15
9
26%
7
14%
16-30
4
12%
15
31%
31-45
6
18%
11
22%
46-60
6
18%
5
10%
61-75
5
15%
7
14%
76-90

Пропущено

43
33
18 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 19
5
12%
8
24%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
10
23%
2
6%
31-45
9
21%
5
15%
46-60
8
19%
5
15%
61-75
8
19%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1
Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0

Результаты матчей

Шарлотт
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
3 раза 11%
2
7 раз 26%
1
7 раз 26%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
8
5
2
12
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
8
1.5
7
7
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
22
5
11
16
1.5
15
12
3
24
2.5
8
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 29 15 4 10 56 - 38 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 28 12 7 9 44 - 34 43
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 29 11 9 9 35 - 30 42
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 27 11 8 8 45 - 37 41
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 28 11 7 10 37 - 32 40
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 28 11 7 10 39 - 41 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 Заявка 27 9 8 10 30 - 31 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 29 9 8 12 39 - 40 35
12.
Остин
 1:1 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 27 4 10 13 18 - 40 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 29 17 8 4 46 - 32 59
2.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 29 14 8 7 45 - 35 50
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 28 14 6 8 49 - 33 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 3:0 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 30 13 9 8 57 - 45 48
7.
Нэшвилл
 Заявка 27 11 7 9 32 - 27 40
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 29 11 4 14 28 - 40 37
9.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 30 9 8 13 37 - 39 35
10.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 30 7 13 10 29 - 36 34
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 28 7 12 9 34 - 43 33
12.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 1:0 Заявка 28 9 4 15 33 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 0:1 Заявка 29 4 10 15 24 - 42 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 9 3 2 27 - 9 30
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 7 2 5 25 - 16 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 1:1 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 5 4 5 20 - 20 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 2 7 4 9 - 11 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 3:0 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 15 9 2 4 20 - 9 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 15 6 6 3 18 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 5 5 25 - 18 20
14.
Шарлотт
 0:0 Заявка 15 4 8 3 18 - 19 20
15.
Торонто
 0:1 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 5 4 5 18 - 20 19
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 4 4 5 16 - 21 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
7.
Остин
 1:1 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:1 Заявка 15 7 4 4 21 - 19 25
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 23 22
3.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
4.
Атланта Юнайтед
 1:0 Заявка 15 4 6 5 20 - 26 18
5.
Ди Си Юнайтед
 0:1 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
8.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 4 7 10 - 18 13
9.
Коламбус Крю
 3:0 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 0:3 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 1:0 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 0:1 Заявка 14 0 4 10 7 - 25 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 14 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Цинциннати Акоста Лусиано 13 (8)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Филадельфия Юнион
3.50
3.65
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3.90
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