Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
2:2
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
1:0
55' ГолМерам Джастин
2:0
61' ГолСвидерски Кароль
2:1
70' ГолСалливан Куинн
89' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
90' Желтая карточкаВествуд Эшли
2:2
90' ПенальтиГаздаг Даниэль
90' Желтая карточкаАгьеманг Патрик
90'+10
Ход матча
55'
1:0
61'
70'
89'
90'
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бёрн
Натан
15
Бендер
Бен
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
17
Лоу
Дэмион
27
Вагнер
Кай
20
Буэно
Хесус
25
Донован
Крис
28
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маркс ДжорджВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Латтанцио Кристиан
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шарлотт
Филадельфия Юнион
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
2.33
0
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
0
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|8 (1)
|0.29
|Копетти Энцо
|5 (1)
|0.18
|Мерам Джастин
|4
|0.14
|Бендер Бен
|3
|0.11
|Юзвяк Камиль
|2
|0.07
|Вествуд Эшли
|2
|0.07
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.07
|Арфилд Скотт
|2
|0.07
|Кембридж Брэндон
|2
|0.07
|Линдси Джейлин
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Гейнс Маккинзи
|1
|0.04
|Агьеманг Патрик
|1
|0.04
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Маланда Адилсон
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|13 (11)
|0.46
|Карранса Хулиан
|12
|0.43
|Уре Микаэль
|8
|0.29
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0.11
|МакГлинн Джек
|2
|0.07
|Глеснес Якоб
|2
|0.07
|Лоу Дэмион
|2
|0.07
|Вагнер Кай
|1
|0.04
|Торрес Хоакин
|1
|0.04
|Флэк Леон
|1
|0.04
|Салливан Куинн
|1
|0.04
|Донован Крис
|1
|0.04
|Перея Андрес
|1
|0.04
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|10
|0
|Бёрн Натан
|7
|0
|Копетти Энцо
|7
|0
|Свидерски Кароль
|6
|0
|Юзвяк Камиль
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Собоциньский Ян
|4
|0
|Маланда Адилсон
|4
|0
|Агьеманг Патрик
|3
|0
|Вествуд Эшли
|3
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Линдси Джейлин
|3
|0
|Гейнс Маккинзи
|3
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|3
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Туилома Билл
|2
|0
|Коруджо Гусман
|2
|0
|Арфилд Скотт
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
|Маркс Джордж
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|6
|2
|Мартинес Хосе Андрес
|9
|0
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Эллиотт Джек
|4
|1
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Флэк Леон
|5
|0
|Буэно Хесус
|1
|2
|Вагнер Кай
|4
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Торрес Хоакин
|3
|0
|Лоу Дэмион
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Барибо Тай
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Донован Крис
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Филадельфия Юнион
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
11
13
Шарлотт
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Филадельфия Юнион
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
12
26
Шарлотт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Филадельфия Юнион
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
23
39
Голы по времени матча
Забито
18
24
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 16
3
17%
2
8%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
9
38%
31-45
2
11%
6
25%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
4
22%
3
13%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 13
3
13%
5
22%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
5
22%
2
9%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
6
26%
3
13%
61-75
5
22%
6
26%
76-90
Забито
18
27
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
1
6%
2
7%
1-15
6
33%
6
22%
16-30
2
11%
6
22%
31-45
5
28%
5
19%
46-60
3
17%
3
11%
61-75
1
6%
5
19%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
9%
3
25%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
4
18%
3
25%
76-90
Забито
36
51
17 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
4
11%
4
8%
1-15
9
25%
7
14%
16-30
4
11%
15
29%
29%
31-45
7
19%
11
22%
46-60
7
19%
6
12%
61-75
5
14%
8
16%
76-90
Пропущено
45
35
18 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 20
5
11%
8
23%
1-15
3
7%
4
11%
16-30
10
22%
2
6%
31-45
9
20%
6
17%
46-60
9
20%
6
17%
61-75
9
20%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Орландо Сити 1:1 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1
Интер Майами - Шарлотт 4:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Шарлотт - Некакса 4:1 Даллас - Шарлотт 2:3 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:1 Шарлотт - ФК Монреаль 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Крю - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:2 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Торонто - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 1:3
Филадельфия Юнион - Монтеррей 3:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:4 Филадельфия Юнион - Керетаро 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Филадельфия Юнион - Керетаро 5:1 Филадельфия Юнион - Тихуана 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 2:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0
Результаты матчей
Шарлотт
Филадельфия Юнион
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
3 раза 11%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
112
78
85
213
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
123
58
87
112
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
235
1216
1612
325
820
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|36 - 30
|45
|3.
|0:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 34
|44
|4.
|4:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 32
|43
|5.
|1:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 41
|43
|6.
|0:4 Заявка
|28
|11
|8
|9
|45 - 41
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|0:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 32
|35
|11.
|0:3 Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|0:1 Заявка
|28
|4
|10
|14
|18 - 41
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|47 - 33
|59
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|51 - 35
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|57 - 46
|46
|7.
|3:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 41
|37
|9.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 39
|36
|10.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|36 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|14.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 9
|33
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|0:4 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 12
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|2.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|4.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|0:4 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|7.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|0:3 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|13.
|4:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|3:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8