Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
0:0
Второй тайм: 87'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.67 Победа «Сент-Луиса»
-
20
Уоттс
Акил
26
Паркер
Тим
10
Лёвен
Эдуард
16
Крепо
Максим
99
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|10 (1)
|0.33
|Клаусс Жоао
|7
|0.23
|Адениран Сэмюэл
|7 (1)
|0.23
|Лёвен Эдуард
|6 (3)
|0.2
|Страуд Джаред
|4
|0.13
|Паркер Тим
|4
|0.13
|Альм Расмус
|3
|0.1
|Острак Томаш
|3
|0.1
|Вассилев Индиана
|2
|0.07
|Хайберт Кайл
|2
|0.07
|Джексон Азиэл
|1
|0.03
|Noekkvi Thorisson
|1
|0.03
|Перес Мигель
|1
|0.03
|Anthony Markanich
|1
|0.03
|Помпеу Селио
|1
|0.03
|Нервински Джейк
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Бартлетт Лукас
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|14 (2)
|0.48
|Вела Карлос
|9 (3)
|0.31
|Холлингсхед Райан
|4
|0.14
|Богуш Матеуш
|3 (1)
|0.1
|Тильман Тимоти
|3
|0.1
|Бюк Стипе
|3
|0.1
|Опоку Квадво
|2
|0.07
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.03
|Санчес Илье
|1
|0.03
|Гонсалес Марио
|1
|0.03
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|Оливера Кристиан
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
|Паласиос Диего
|0
|0
|Ордаз Натан
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|9
|0
|Страуд Джаред
|8
|0
|Острак Томаш
|7
|0
|Нервински Джейк
|5
|1
|Хайберт Кайл
|5
|1
|Блом Нджабуло
|6
|0
|Альм Расмус
|4
|0
|Бартлетт Лукас
|4
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|1
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Вассилев Индиана
|2
|0
|Anthony Markanich
|2
|0
|Помпеу Селио
|2
|0
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Белл Джон
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|8
|0
|Санчес Илье
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|5
|0
|Мальдонадо Дениль
|5
|0
|Акоста Келлин
|4
|0
|Тильман Тимоти
|4
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Богуш Матеуш
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Паленсия Серги
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Лонг Аарон
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Дуэньяс Эрик
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Лос-Анджелес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
5
Сент-Луис Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
16
28
Сент-Луис Сити
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
52% (15)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Лос-Анджелес
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
25
10
Упущенные победы
19
33
Голы по времени матча
Забито
34
13
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
5
15%
1
8%
1-15
5
15%
3
23%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
5
15%
3
23%
61-75
8
24%
2
15%
76-90
Пропущено
17
19
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
7
41%
5
26%
76-90
Забито
20
31
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
5%
5
16%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
4
20%
2
6%
46-60
3
15%
5
16%
61-75
6
30%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
23
15
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
6
26%
3
20%
61-75
7
30%
2
13%
76-90
Забито
54
44
24 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
6
11%
6
14%
1-15
8
15%
7
16%
16-30
10
19%
7
16%
31-45
8
15%
5
11%
46-60
8
15%
8
18%
61-75
14
26%
11
25%
76-90
Пропущено
40
34
11 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
3
8%
4
12%
1-15
1
3%
10
29%
29%
16-30
7
18%
2
6%
31-45
5
13%
6
18%
46-60
10
25%
5
15%
61-75
14
35%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес
Точный счет
3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
104
96
86
69
311
312
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
85
510
310
213
211
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
217
1514
1216
1019
820
425
325
227
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|36 - 30
|45
|3.
|0:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 34
|44
|4.
|4:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 32
|43
|5.
|1:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 41
|43
|6.
|0:4 Заявка
|28
|11
|8
|9
|45 - 41
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|0:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 32
|35
|11.
|0:3 Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|0:1 Заявка
|28
|4
|10
|14
|18 - 41
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|47 - 33
|59
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|51 - 35
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|57 - 46
|46
|7.
|3:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 41
|37
|9.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 39
|36
|10.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|36 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|14.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 9
|33
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|0:4 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 12
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|2.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|4.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|0:4 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|7.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|0:3 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|13.
|4:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|3:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8