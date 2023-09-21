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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
0:0
Второй тайм: 87'
Лос-Анджелес
0'
53' Желтая карточка
Паленсия Серги
84' Желтая карточка
Акоста Келлин
1
Бюрки
Роман
20
Уоттс
Акил
26
Паркер
Тим
4
Нильссон
Йоаким
13
Anthony
Markanich
19
Вассилев
Индиана
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
25
Джексон
Азиэл
9
Клаусс
Жоао
16
Адениран
Сэмюэл
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
14
Кьеллини
Джорджо
30
Паленсия
Серги
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
11
Тильман
Тимоти
25
Оливера
Кристиан
9
Гонсалес
Марио
99
Буанга
Денис
Сент-Луис Сити
4-3-1-2
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 10 (1) 0.33
Клаусс Жоао 7 0.23
Адениран Сэмюэл 7 (1) 0.23
Лёвен Эдуард 6 (3) 0.2
Страуд Джаред 4 0.13
Паркер Тим 4 0.13
Альм Расмус 3 0.1
Острак Томаш 3 0.1
Вассилев Индиана 2 0.07
Хайберт Кайл 2 0.07
Джексон Азиэл 1 0.03
Noekkvi Thorisson 1 0.03
Перес Мигель 1 0.03
Anthony Markanich 1 0.03
Помпеу Селио 1 0.03
Нервински Джейк 0 0
Уоттс Акил 0 0
Бартлетт Лукас 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 14 (2) 0.48
Вела Карлос 9 (3) 0.31
Холлингсхед Райан 4 0.14
Богуш Матеуш 3 (1) 0.1
Тильман Тимоти 3 0.1
Бюк Стипе 3 0.1
Опоку Квадво 2 0.07
Сифуэнтес Хосе 1 0.03
Санчес Илье 1 0.03
Гонсалес Марио 1 0.03
Кьеллини Джорджо 1 0.03
Оливера Кристиан 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Паласиос Диего 0 0
Ордаз Натан 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 9 0
Страуд Джаред 8 0
Острак Томаш 7 0
Нервински Джейк 5 1
Хайберт Кайл 5 1
Блом Нджабуло 6 0
Альм Расмус 4 0
Бартлетт Лукас 4 0
Адениран Сэмюэл 2 1
Джоаккини Николас 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Вассилев Индиана 2 0
Anthony Markanich 2 0
Помпеу Селио 2 0
Нильссон Йоаким 1 0
Яро Джошуа 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Белл Джон 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 8 0
Санчес Илье 5 0
Холлингсхед Райан 5 0
Мальдонадо Дениль 5 0
Акоста Келлин 4 0
Тильман Тимоти 4 0
Мурильо Хесус 4 0
Богуш Матеуш 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Паленсия Серги 3 0
Опоку Квадво 1 1
Лонг Аарон 2 0
Буанга Денис 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Дуэньяс Эрик 2 0
Бюк Стипе 2 0
Кьеллини Джорджо 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Лос-Анджелес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
5
Сент-Луис Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

16
28
Сент-Луис Сити
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (12)
52% (15)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
24% (7)
28% (8)
Лос-Анджелес
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
36% (10)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

25
10

Упущенные победы

19
33

Голы по времени матча

Забито

34
13
17 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
5
15%
1
8%
1-15
5
15%
3
23%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
5
15%
3
23%
61-75
8
24%
2
15%
76-90

Пропущено

17
19
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
7
41%
5
26%
76-90

Забито

20
31
7 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
1
5%
5
16%
1-15
3
15%
4
13%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
4
20%
2
6%
46-60
3
15%
5
16%
61-75
6
30%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

23
15
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
9%
2
13%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
6
26%
3
20%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Забито

54
44
24 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
6
11%
6
14%
1-15
8
15%
7
16%
16-30
10
19%
7
16%
31-45
8
15%
5
11%
46-60
8
15%
8
18%
61-75
14
26%
11
25%
76-90

Пропущено

40
34
11 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
3
8%
4
12%
1-15
1
3%
10
29%
29%
16-30
7
18%
2
6%
31-45
5
13%
6
18%
46-60
10
25%
5
15%
61-75
14
35%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
Орландо Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Остин 6:3 Америка Мехико - Сент-Луис Сити 4:0 Коламбус Крю - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Торонто - Сент-Луис Сити 0:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3 Шарлотт - Лос-Анджелес 2:1
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Лос-Анджелес - Монтеррей 2:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Лос-Анджелес - Хуарес 7:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес

Точный счет

3:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
10
4
1.5
9
6
8
6
2.5
6
9
3
11
3.5
3
12
2
12
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
5
5
10
1.5
3
10
2
13
2.5
2
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
21
7
15
14
1.5
12
16
10
19
2.5
8
20
4
25
3.5
3
25
2
27
4.5
1
28
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 30 12 9 9 36 - 30 45
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 29 12 7 10 41 - 32 43
5.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 29 12 7 10 40 - 41 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 28 11 8 9 45 - 41 41
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 0:1 Заявка 28 9 8 11 30 - 32 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 28 4 10 14 18 - 41 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 15 10 3 2 31 - 9 33
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 0:1 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 7 5 9 - 12 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 4 4 6 16 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 0:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
13.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • 53'
    Паленсия Серги получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Лос-Анджелес
5.40
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3.70
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4.50
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