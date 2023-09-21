Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
4:1
Второй тайм: 90+'
0'
2' Желтая карточкаРапосо Райан
1:0
13' ГолЭррера Эктор
24' Желтая карточкаКубас Андрес
30' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
36' Желтая карточкаСвятченко Эрик
2:0
44' ГолДорси Гриффин
49' Желтая карточкаБэрд Кори
52' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
60' Желтая карточкаМикаэль
3:0
73' ГолФранко Иван
4:0
84' ГолАлию Ибрахим
4:1
90' ГолБерхальтер Себастьян
Ход матча
2'
13'
1:0
24'
36'
44'
2:0
49'
60'
73'
3:0
84'
4:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
18
Такаока
Ёхеи
20
Кубас
Андрес
22
Али
Ахмед
45
Pedro
Vite
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Simon Becher
-
-
26 J.C. Ngando
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.82
Среднее время на гол
54
110
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.08
Среднее время на гол
45
83
Всего голов
42
22
Голов в среднем за матч
1.83
0.96
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
94
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|9 (6)
|0.31
|Бэрд Кори
|7
|0.24
|Эррера Эктор
|4
|0.14
|Франко Иван
|3
|0.1
|Thor Ulfarsson
|3
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.07
|Стирс Дэниэл
|2
|0.07
|Алию Ибрахим
|2
|0.07
|Nelson Quinones
|2
|0.07
|Эскобар Франко
|2
|0.07
|Смит Брэд
|1
|0.03
|Дорси Гриффин
|1
|0.03
|Микаэль
|1
|0.03
|Шмитт Тейт
|1
|0.03
|Кларк Стив
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|11
|0.39
|Голд Райан
|10 (5)
|0.36
|Simon Becher
|4
|0.14
|Pedro Vite
|4
|0.14
|Грессель Юлиан
|3
|0.11
|Веселинович Ранко
|2
|0.07
|Кордова Серхио
|2
|0.07
|Блэкмон Тристан
|2
|0.07
|Али Ахмед
|1
|0.04
|Браун Джавейн
|1
|0.04
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Рапосо Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|6
|2
|Эскобар Франко
|8
|0
|Микаэль
|6
|1
|Святченко Эрик
|7
|0
|Карраскилья Адальберто
|6
|0
|Artur Moraes III
|6
|0
|Nelson Quinones
|4
|1
|Luis Caicedo III
|5
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Дорси Гриффин
|4
|0
|Бэрд Кори
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|Франко Иван
|2
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Thor Ulfarsson
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mathias Laborda
|6
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Берхальтер Себастьян
|6
|0
|Блэкмон Тристан
|5
|0
|Голд Райан
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Браун Джавейн
|4
|0
|Pedro Vite
|4
|0
|Рапосо Райан
|4
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|Али Ахмед
|2
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
7
Хьюстон Динамо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Ванкувер Уайткэпс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
6
24
Хьюстон Динамо
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
Ванкувер Уайткэпс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
11
Упущенные победы
9
31
Голы по времени матча
Забито
27
16
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
7
26%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
7
26%
2
13%
76-90
Пропущено
9
21
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
11%
2
10%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
1
11%
6
29%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Забито
10
27
7 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
2
20%
4
15%
1-15
3
30%
5
19%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
2
20%
3
11%
61-75
1
10%
5
19%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
7
30%
3
17%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
4
17%
3
17%
76-90
Забито
37
43
19 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
9
24%
7
16%
1-15
3
8%
9
21%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
2
5%
9
21%
46-60
8
22%
5
12%
61-75
8
22%
7
16%
76-90
Пропущено
32
39
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 22
5
16%
4
10%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
3
9%
9
23%
31-45
7
22%
9
23%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
7
22%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
86
77
410
410
311
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
112
212
310
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
234
1018
1017
523
621
325
324
127
225
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|36 - 30
|45
|3.
|0:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 34
|44
|4.
|4:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 32
|43
|5.
|1:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 41
|43
|6.
|0:4 Заявка
|28
|11
|8
|9
|45 - 41
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|0:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 32
|35
|11.
|0:3 Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|0:1 Заявка
|28
|4
|10
|14
|18 - 41
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|47 - 33
|59
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|51 - 35
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|57 - 46
|46
|7.
|3:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 41
|37
|9.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 39
|36
|10.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|36 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|14.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 9
|33
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|0:4 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 12
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|2.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|4.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|0:4 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|7.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|0:3 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|13.
|4:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|3:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8