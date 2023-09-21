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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
4:1
Второй тайм: 90+'
Ванкувер Уайткэпс
0'
2' Желтая карточка
Рапосо Райан
1:0
13' Гол
Эррера Эктор
24' Желтая карточка
Кубас Андрес
30' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
36' Желтая карточка
Святченко Эрик
2:0
44' Гол
Дорси Гриффин
49' Желтая карточка
Бэрд Кори
52' Желтая карточка
Берхальтер Себастьян
60' Желтая карточка
Микаэль
3:0
73' Гол
Франко Иван
4:0
84' Гол
Алию Ибрахим
4:1
90' Гол
Берхальтер Себастьян
12
Кларк
Стив
28
Святченко
Эрик
17
Хадебе
Тинейдж
31
Микаэль
25
Дорси
Гриффин
21
Nelson
Quinones
6
Artur
Moraes
III
27
Luis
Caicedo
III
16
Эррера
Эктор
32
Ковальчик
Себастьян
11
Бэрд
Кори
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
2
Mathias
Laborda
6
Блэкмон
Тристан
20
Кубас
Андрес
7
Ларьи
Ричи
22
Али
Ахмед
45
Pedro
Vite
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
Хьюстон Динамо
3-4-1-2
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

М
6:2
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
ТМС
2:1
М
1:3
М
1:0
М
3:1

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.82

Среднее время на гол

54
110

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.08

Среднее время на гол

45
83

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

1.83
0.96

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
94

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 9 (6) 0.31
Бэрд Кори 7 0.24
Эррера Эктор 4 0.14
Франко Иван 3 0.1
Thor Ulfarsson 3 0.1
Карраскилья Адальберто 2 0.07
Стирс Дэниэл 2 0.07
Алию Ибрахим 2 0.07
Nelson Quinones 2 0.07
Эскобар Франко 2 0.07
Смит Брэд 1 0.03
Дорси Гриффин 1 0.03
Микаэль 1 0.03
Шмитт Тейт 1 0.03
Кларк Стив 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 11 0.39
Голд Райан 10 (5) 0.36
Simon Becher 4 0.14
Pedro Vite 4 0.14
Грессель Юлиан 3 0.11
Веселинович Ранко 2 0.07
Кордова Серхио 2 0.07
Блэкмон Тристан 2 0.07
Али Ахмед 1 0.04
Браун Джавейн 1 0.04
Берхальтер Себастьян 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Рапосо Райан 0 0
Кубас Андрес 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 6 2
Эскобар Франко 8 0
Микаэль 6 1
Святченко Эрик 7 0
Карраскилья Адальберто 6 0
Artur Moraes III 6 0
Nelson Quinones 4 1
Luis Caicedo III 5 0
Кларк Стив 4 0
Дорси Гриффин 4 0
Бэрд Кори 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Стирс Дэниэл 2 0
Франко Иван 2 0
Carlos Ferreira III 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Thor Ulfarsson 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mathias Laborda 6 1
Кубас Андрес 7 0
Берхальтер Себастьян 6 0
Блэкмон Тристан 5 0
Голд Райан 4 0
Уайт Брайан 4 0
Браун Джавейн 4 0
Pedro Vite 4 0
Рапосо Райан 4 0
Шёпф Алессандро 3 0
Али Ахмед 2 0
Мартинш Луиш 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кордова Серхио 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Ларьи Ричи 1 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Ванкувер Уайткэпс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
7
Хьюстон Динамо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Ванкувер Уайткэпс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

6
24
Хьюстон Динамо
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
54% (15)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
Ванкувер Уайткэпс
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

23
11

Упущенные победы

9
31

Голы по времени матча

Забито

27
16
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
7
26%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
7
26%
2
13%
76-90

Пропущено

9
21
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
1
11%
2
10%
1-15
3
33%
2
10%
16-30
1
11%
6
29%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Забито

10
27
7 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
2
20%
4
15%
1-15
3
30%
5
19%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
2
20%
3
11%
61-75
1
10%
5
19%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
7
30%
3
17%
46-60
3
13%
5
28%
61-75
4
17%
3
17%
76-90

Забито

37
43
19 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 15
10 Не забивали 6
9
24%
7
16%
1-15
3
8%
9
21%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
2
5%
9
21%
46-60
8
22%
5
12%
61-75
8
22%
7
16%
76-90

Пропущено

32
39
14 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 22
5
16%
4
10%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
3
9%
9
23%
31-45
7
22%
9
23%
46-60
4
13%
7
18%
61-75
7
22%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 2:0 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Шарлотт - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Пачука 0:0 Сантос Лагуна - Хьюстон Динамо 2:2 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Торонто - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Нью-Йорк Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Чикаго Файр - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Леон 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
8 раз 29%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
7
7
4
10
2.5
4
10
3
11
3.5
3
11
1
13
4.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
2
2
12
1.5
3
10
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
23
4
10
18
1.5
10
17
5
23
2.5
6
21
3
25
3.5
3
24
1
27
4.5
2
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 30 12 9 9 36 - 30 45
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 29 12 7 10 41 - 32 43
5.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 29 12 7 10 40 - 41 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 28 11 8 9 45 - 41 41
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 0:1 Заявка 28 9 8 11 30 - 32 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 28 4 10 14 18 - 41 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 15 10 3 2 31 - 9 33
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 0:1 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 7 5 9 - 12 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 4 4 6 16 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 0:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
13.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Бэрд Кори сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Дорси Гриффин бьет в цель!
    • 36'
      Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Ковальчик Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Кубас Андрес получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Эррера Эктор бьет в цель!
    • 2'
      Райан Рапосо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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