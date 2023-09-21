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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
1:0
Первый тайм: 45+'
Даллас
0'
20' Желтая карточка
Крейлах Дамир
1:0
43' Гол
Аранго Кристиан

Ход матча

20'
Крейлах Дамир
 
43'
Аранго Кристиан
(Охеда Брайан)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Солт-Лейк
Ничья
Даллас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
3
Овьедо
Брайан
16
Чанг
Майкель
6
Охеда
Брайан
13
Nelson
Palacio
10
Саварино
Джефферсон
9
Аранго
Кристиан
8
Крейлах
Дамир
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
7
Арриола
Пол
19
Помикал
Пакстон
8
Обриан
Хадер
10
Феррейра
Хесус
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Даллас
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Даллас

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
5 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

38 матчей

31.6%
28.9%
39.5%
12 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

13.2%
57.9%
28.9%
5 побед 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

34.2%
31.6%
34.2%
13 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
3:2
М
2:2
М
0:0
М
0:0
М
2:4
М
2:0
М
1:1
М
6:2
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.45
0.89

Среднее время на гол

62
101

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.72
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

1.58
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 6 0.21
Мусовски Дэниел 5 0.17
Аранго Кристиан 5 0.17
Руис Пабло 4 0.14
Крейлах Дамир 4 0.14
Глэд Джастин 4 0.14
Джулио Андерсон 4 0.14
Луна Диего 3 0.1
Рубин Рубио 2 0.07
Carlos Gomez 1 0.03
Вера Брайан 1 0.03
Jasper Loeffelsend 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Броди Эндрю 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 10 0.36
Камунго Бернард 4 0.14
Обриан Хадер 3 0.11
Берджесс Нкоси 3 0.11
Веласко Алан 2 0.07
Джункуа Сэм 2 0.07
Арриола Пол 1 0.04
Фарфан Марко 1 0.04
Факундо-Томас Киньон 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Мартинес Хосе VI 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0
Помикал Пакстон 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 9 0
Руис Пабло 6 1
Глэд Джастин 7 0
Охеда Брайан 7 0
Emeka Eneli 4 0
Крейлах Дамир 3 0
Овьедо Брайан 3 0
Рубин Рубио 2 0
Аранго Кристиан 2 0
Броди Эндрю 2 0
Джулио Андерсон 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Сильва Марсело 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Чанг Майкель 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Луна Диего 1 0
Nelson Palacio 1 0
Gavin Beavers 1 0
Ilijah Paul 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 7 0
Серрильо Эдвин 6 0
Фарфан Марко 5 0
Веласко Алан 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Факундо-Томас Киньон 4 0
Помикал Пакстон 4 0
Арриола Пол 3 0
Ибеага Себастьен 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Твумаси Эма 1 1
Ильяраменди Асьер 2 0
Льетгет Себастьян 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
10
Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Даллас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

17
19
Реал Солт-Лейк
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Даллас
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (2)
67% (18)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

22
29

Голы по времени матча

Забито

20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
30%
5
42%
76-90

Пропущено

20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
15%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
4
20%
5
31%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90

Забито

20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
15%
4
19%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
3
15%
5
24%
46-60
5
25%
3
14%
61-75
3
15%
6
29%
76-90

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
25%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
3
25%
76-90

Забито

40
33
15 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
4
10%
5
15%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
9
23%
5
15%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
9
23%
11
33%
76-90

Пропущено

40
28
22 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
8
20%
2
7%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
8
20%
7
25%
31-45
5
13%
7
25%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
6
15%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0
Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Даллас

Точный счет

0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
10 раз 77%
0
3 раза 23%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
1:1
6 раз 22%
0:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
15 раз 56%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
7
7
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
8
1.5
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
22
5
13
15
1.5
7
20
6
22
2.5
1
26
1
27
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 30 12 9 9 36 - 30 45
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 29 12 7 10 41 - 32 43
5.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 29 12 7 10 40 - 41 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 28 11 8 9 45 - 41 41
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 0:1 Заявка 28 9 8 11 30 - 32 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 28 4 10 14 18 - 41 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 15 10 3 2 31 - 9 33
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 0:1 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 7 5 9 - 12 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 4 4 6 16 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 0:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
13.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Даллас
2.08
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3.90
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