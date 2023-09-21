Тур: 1. Стадион: America First Field.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
20'
43'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
18
Фрейзер
Лиам
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
-
-
25 Emeka Eneli
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
24 Корча АметЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Даллас
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
5 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
38 матчей
31.6%
28.9%
39.5%
12 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
13.2%
57.9%
28.9%
5 побед 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
34.2%
31.6%
34.2%
13 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.45
0.89
Среднее время на гол
62
101
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.72
1.1
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
60
38
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|6
|0.21
|Мусовски Дэниел
|5
|0.17
|Аранго Кристиан
|5
|0.17
|Руис Пабло
|4
|0.14
|Крейлах Дамир
|4
|0.14
|Глэд Джастин
|4
|0.14
|Джулио Андерсон
|4
|0.14
|Луна Диего
|3
|0.1
|Рубин Рубио
|2
|0.07
|Carlos Gomez
|1
|0.03
|Вера Брайан
|1
|0.03
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|10
|0.36
|Камунго Бернард
|4
|0.14
|Обриан Хадер
|3
|0.11
|Берджесс Нкоси
|3
|0.11
|Веласко Алан
|2
|0.07
|Джункуа Сэм
|2
|0.07
|Арриола Пол
|1
|0.04
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.04
|Анса Юджин
|1
|0.04
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|9
|0
|Руис Пабло
|6
|1
|Глэд Джастин
|7
|0
|Охеда Брайан
|7
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Крейлах Дамир
|3
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Аранго Кристиан
|2
|0
|Броди Эндрю
|2
|0
|Джулио Андерсон
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Nelson Palacio
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
|Ilijah Paul
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|7
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Веласко Алан
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Арриола Пол
|3
|0
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Твумаси Эма
|1
|1
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Даллас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
10
Реал Солт-Лейк
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Даллас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
17
19
Реал Солт-Лейк
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Даллас
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
7% (2)
67% (18)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
22
29
Голы по времени матча
Забито
20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
30%
5
42%
76-90
Пропущено
20
16
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
15%
1
6%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
4
20%
5
31%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
3
15%
3
19%
76-90
Забито
20
21
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
3
15%
4
19%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
3
15%
5
24%
46-60
5
25%
3
14%
61-75
3
15%
6
29%
76-90
Пропущено
20
12
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
25%
1
8%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
4
20%
2
17%
31-45
3
15%
3
25%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
3
15%
3
25%
76-90
Забито
40
33
15 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
9 Не забивали 5
4
10%
5
15%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
9
23%
5
15%
46-60
7
18%
4
12%
61-75
9
23%
11
33%
76-90
Пропущено
40
28
22 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
8
20%
2
7%
1-15
6
15%
2
7%
16-30
8
20%
7
25%
31-45
5
13%
7
25%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
6
15%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 0:3
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 4:0 Леон - Реал Солт-Лейк 1:3 Монтеррей - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0 Торонто - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Даллас
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0
Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Даллас 3:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Даллас - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Даллас
Точный счет
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
10 раз 77%
0
3 раза 23%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
7 раз 26%
1:1
6 раз 22%
0:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
15 раз 56%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
77
77
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
68
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
225
1315
720
622
126
127
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|36 - 30
|45
|3.
|0:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 34
|44
|4.
|4:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 32
|43
|5.
|1:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 41
|43
|6.
|0:4 Заявка
|28
|11
|8
|9
|45 - 41
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|0:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 32
|35
|11.
|0:3 Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|0:1 Заявка
|28
|4
|10
|14
|18 - 41
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|47 - 33
|59
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|51 - 35
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|57 - 46
|46
|7.
|3:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 41
|37
|9.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 39
|36
|10.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|36 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|14.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 9
|33
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|0:4 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 12
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|2.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|4.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|0:4 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|7.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|0:3 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|13.
|4:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|3:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8