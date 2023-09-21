Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
34'
0:1
40'
Прогноз на матч от Liveresult
64
Бомбито
Мойс
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 Бомбито МойсЗащитник
- Защитник
-
13 Гутман ЭндрюЗащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Chris Little
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед
35 матчей
22.9%
11.4%
65.7%
8 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.41
0.61
Среднее время на гол
63
147
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
2.22
1.41
Среднее время на гол
40
63
Всего голов
64
35
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассетт Коул
|3
|0.11
|Барриос Майкл
|2
|0.07
|Абубакар Лалас
|2
|0.07
|Кабрал Кевин
|2
|0.07
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.04
|Рубио Диего
|1
|0.04
|Уилсон Дэнни
|1
|0.04
|Николсон Сэм
|1
|0.04
|Харрис Кельвин
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1
|0.04
|Льюис Джонатан
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Гальван Бриан
|1 (1)
|0.04
|Наварро Рафа
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|10
|0.33
|Leo Chu
|5
|0.17
|Руидиас Рауль
|5
|0.17
|Руснак Альберт
|3
|0.1
|Эбер Араужо
|2
|0.07
|Гомес Еймар
|2
|0.07
|Ролдан Кристиан
|2
|0.07
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Jackson Ragen
|0
|0
|Joao Paulo I
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абубакар Лалас
|8
|1
|Кабрал Кевин
|8
|0
|Николсон Сэм
|6
|0
|Акоста Бриан
|6
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|6
|0
|Уилсон Дэнни
|5
|0
|Бомбито Мойс
|3
|1
|Гальван Бриан
|1
|2
|Барриос Майкл
|3
|0
|Ронен Коннор
|3
|0
|Бассетт Коул
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Наварро Рафа
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Таварес Сидней
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|7
|1
|Jackson Ragen
|7
|0
|Leo Chu
|4
|1
|Лодейро Николас
|5
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Толо Нуху
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
85% (11)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
5
8
Колорадо Рэпидс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
7
13
Колорадо Рэпидс
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (7)
63% (17)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Сиэтл Саундерс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
9
20
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
33%
2
10%
31-45
2
22%
7
35%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
1
11%
5
25%
76-90
Пропущено
11
18
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
4
44%
3
20%
76-90
Пропущено
29
12
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
10%
2
17%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
4
14%
4
33%
31-45
3
10%
2
17%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
8
28%
1
8%
76-90
Забито
18
35
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
16 Не забивали 10
2
11%
2
6%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
3
17%
4
11%
31-45
3
17%
9
26%
46-60
5
28%
6
17%
61-75
5
28%
8
23%
76-90
Пропущено
40
30
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
10%
5
17%
1-15
9
23%
3
10%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
6
15%
3
10%
46-60
4
10%
9
30%
61-75
10
25%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс
Точный счет
0:0
6 раз 46%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
7 раз 26%
2:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 59%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
105
310
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
95
311
59
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1116
Больше Меньше
1910
621
920
126
524
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|1:0 Заявка
|30
|12
|9
|9
|36 - 30
|45
|3.
|0:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 34
|44
|4.
|4:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 32
|43
|5.
|1:0 Заявка
|29
|12
|7
|10
|40 - 41
|43
|6.
|0:4 Заявка
|28
|11
|8
|9
|45 - 41
|41
|7.
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|34 - 37
|40
|8.
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|34 - 34
|37
|9.
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|36 - 45
|36
|10.
|0:1 Заявка
|28
|9
|8
|11
|30 - 32
|35
|11.
|0:3 Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|35 - 45
|30
|14.
|0:1 Заявка
|28
|4
|10
|14
|18 - 41
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|47 - 33
|59
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|51 - 35
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|57 - 46
|46
|7.
|3:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 41
|37
|9.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 39
|36
|10.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|36 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|14.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 9
|33
|2.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|0:4 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|6.
|0:1 Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 16
|24
|8.
|0:3 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|1:0 Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 17
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|7
|5
|9 - 12
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|3:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 20
|22
|2.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 19
|20
|4.
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|0:4 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 25
|16
|6.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|7.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|8.
|0:3 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|10.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 19
|10
|13.
|4:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|3:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8