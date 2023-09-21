  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:1
Первый тайм: 45+'
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
34' Гол
Leo Chu
40' Желтая карточка
Толо Нуху

Ход матча

34'
0:1
Leo Chu
(Joao Paulo I)
40'
 
Толо Нуху
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Сиэтл Саундерс
9.92
Реклама, olimp.bet
4.30
Реклама, fon.bet
2.70
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
1
Илич
Марко
2
Розенберри
Киган
64
Бомбито
Мойс
5
Махсо
Андреас
13
Гутман
Эндрю
20
Ронен
Коннор
10
Таварес
Сидней
14
Харрис
Кельвин
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
9
Наварро
Рафа
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

35 матчей

22.9%
11.4%
65.7%
8 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

М
4:0
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.41
0.61

Среднее время на гол

63
147

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2.22
1.41

Среднее время на гол

40
63

Всего голов

64
35

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассетт Коул 3 0.11
Барриос Майкл 2 0.07
Абубакар Лалас 2 0.07
Кабрал Кевин 2 0.07
Ронен Коннор 1 (1) 0.04
Рубио Диего 1 0.04
Уилсон Дэнни 1 0.04
Николсон Сэм 1 0.04
Харрис Кельвин 1 0.04
Махсо Андреас 1 0.04
Льюис Джонатан 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Гальван Бриан 1 (1) 0.04
Наварро Рафа 0 0
Япи Даррен 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 10 0.33
Leo Chu 5 0.17
Руидиас Рауль 5 0.17
Руснак Альберт 3 0.1
Эбер Араужо 2 0.07
Гомес Еймар 2 0.07
Ролдан Кристиан 2 0.07
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Jackson Ragen 0 0
Joao Paulo I 0 0
Reed Baker-Whiting 0 0
Варгас Обед 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абубакар Лалас 8 1
Кабрал Кевин 8 0
Николсон Сэм 6 0
Акоста Бриан 6 0
Присо-Мбонге Ральф 6 0
Уилсон Дэнни 5 0
Бомбито Мойс 3 1
Гальван Бриан 1 2
Барриос Майкл 3 0
Ронен Коннор 3 0
Бассетт Коул 3 0
Max Alves 3 0
Рубио Диего 2 0
Махсо Андреас 2 0
Наварро Рафа 2 0
Розенберри Киган 2 0
Таварес Сидней 2 0
Япи Даррен 2 0
Прайс Джек 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 7 1
Jackson Ragen 7 0
Leo Chu 4 1
Лодейро Николас 5 0
Руснак Альберт 5 0
Толо Нуху 5 0
Рольдан Александер 5 0
Гомес Еймар 4 0
Cody Baker 3 0
Атенсио Джошуа 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
85% (11)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сиэтл Саундерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

5
8
Колорадо Рэпидс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

7
13
Колорадо Рэпидс
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (7)
63% (17)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Сиэтл Саундерс
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

27
12

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

9
20
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
33%
2
10%
31-45
2
22%
7
35%
46-60
3
33%
2
10%
61-75
1
11%
5
25%
76-90

Пропущено

11
18
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
9%
3
17%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 20
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
2
22%
4
27%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Пропущено

29
12
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
10%
2
17%
1-15
7
24%
0
0%
16-30
4
14%
4
33%
31-45
3
10%
2
17%
46-60
4
14%
3
25%
61-75
8
28%
1
8%
76-90

Забито

18
35
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
16 Не забивали 10
2
11%
2
6%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
3
17%
4
11%
31-45
3
17%
9
26%
46-60
5
28%
6
17%
61-75
5
28%
8
23%
76-90

Пропущено

40
30
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
10%
5
17%
1-15
9
23%
3
10%
16-30
7
18%
5
17%
31-45
6
15%
3
10%
46-60
4
10%
9
30%
61-75
10
25%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Колорадо Рэпидс - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0
Толука - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Крю - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1
Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:0
6 раз 46%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
7 раз 26%
2:0
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 59%
1
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
10 раз 34%
1
10 раз 34%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
10
5
3
10
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
16
0.5
Больше Меньше
19
10
6
21
1.5
9
20
1
26
2.5
5
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 30 12 9 9 36 - 30 45
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 29 12 7 10 41 - 32 43
5.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 29 12 7 10 40 - 41 43
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 28 11 8 9 45 - 41 41
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 29 10 10 9 34 - 37 40
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 28 9 10 9 34 - 34 37
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 29 9 9 11 36 - 45 36
10.
Даллас
 0:1 Заявка 28 9 8 11 30 - 32 35
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 7 9 11 35 - 45 30
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 28 4 10 14 18 - 41 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 15 10 3 2 31 - 9 33
2.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
6.
Даллас
 0:1 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 7 3 4 23 - 16 24
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 15 6 4 5 21 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 21 - 17 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 7 5 9 - 12 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 20 22
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 19 20
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:4 Заявка 14 4 4 6 16 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:3 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Даллас
 0:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 19 10
13.
Хьюстон Динамо
 4:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 3:0 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Толо Нуху получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Жоао Пауло сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Лео Чу бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Сиэтл Саундерс.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.57. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.57 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Сиэтл Саундерс
9.92
Реклама, olimp.bet
4.30
Реклама, fon.bet
2.70
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 