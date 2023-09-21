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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
2:3
Второй тайм: 69'
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
16' Гол
Шарп Билли
1:1
19' Гол
Пукки Теэму
27' Желтая карточка
Miguel Tapias
28' Желтая карточка
Грегуш Ян
29' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
1:2
41' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
1:3
45' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
54' Желтая карточка
Бристоу Итан
55' Желтая карточка
Бойд Тайлер
2:3
64' Гол
Шарп Билли
68' Желтая карточка
Шарп Билли
1
Бонд
Джонатан
18
Леердам
Келвин
4
Ёсида
Мая
17
Мавинга
Крис
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
16
Росель
Ориоль
6
Пуч
Рикард
11
Бойд
Тайлер
27
Шарп
Билли
20
Серрильо
Эдвин
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
8
Росалес
Джозеф
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
31
Дотсон
Хассани
22
Пукки
Теэму
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:3
М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
2:2
М
3:0
М
1:2

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.6
1.29

Среднее время на гол

34
70

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

54
56

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуч Рикард 6 (1) 0.21
Бойд Тайлер 6 0.21
Шарп Билли 4 (1) 0.14
Йовелич Деян 3 (1) 0.11
Preston Judd 3 0.11
Дельгадо Марко 2 0.07
Бругман Гастон 2 (1) 0.07
Касерес Мартин 2 0.07
Леердам Келвин 1 0.04
Ёсида Мая 1 0.04
Чичарито 1 0.04
Родригес Мемо 1 0.04
Эдвардс Рахим 1 0.04
Нил Джален 1 0.04
Daniel Aguirre 1 0.04
Коста Дуглас 0 0
Росель Ориоль 0 0
Серрильо Эдвин 0 0
Calegari 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 8 0.28
Emanuel Reynoso2 6 (1) 0.21
Пукки Теэму 4 0.14
Mender Garcia 3 0.1
Ариага Кервин 2 0.07
Амарилья Луис 2 (2) 0.07
Дотсон Хассани 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Фрагапане Франко 1 0.03
Чжон Сан Бин 1 0.03
Грегуш Ян 1 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Miguel Tapias 1 0.03
Росалес Джозеф 1 0.03
Devin Padelford 1 0.03
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Сент-Клэр Дейн 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 7 0
Эдвардс Рахим 6 0
Julian Aude 6 0
Чичарито 3 1
Дельгадо Марко 4 0
Касерес Мартин 2 1
Коста Дуглас 2 1
Мавинга Крис 2 1
Бругман Гастон 3 0
Бойд Тайлер 3 0
Йовелич Деян 3 0
Нил Джален 3 0
Родригес Мемо 2 0
Calegari 2 0
Mauricio Cuevas 2 0
Daniel Aguirre 2 0
Preston Judd 2 0
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 7 0
Тейлор Ди Джей 6 0
Трапп Уилл 5 0
Miguel Tapias 5 0
Ариага Кервин 4 0
Дотсон Хассани 3 0
Emanuel Reynoso2 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Грегуш Ян 1 0
Ирвин Клинт 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Бристоу Итан 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

9
7
Лос-Анджелес Гэлакси
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

10
12
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (5)
54% (15)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

25
8

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

20
17
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
5%
2
12%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
6
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
22%
3
16%
1-15
3
17%
5
26%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
6
32%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
1
7%
4
29%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
7
26%
5
28%
31-45
3
11%
5
28%
46-60
8
30%
30%
1
6%
61-75
4
15%
4
22%
76-90

Забито

35
31
12 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
1
3%
3
10%
1-15
6
17%
7
23%
16-30
5
14%
5
16%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
10
29%
2
6%
61-75
7
20%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

45
37
22 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
6
13%
3
8%
1-15
6
13%
8
22%
16-30
10
22%
6
16%
31-45
4
9%
9
24%
46-60
12
27%
1
3%
61-75
7
16%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
7 раз 50%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
0:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
5 раз 19%
3
4 раза 15%
1
16 раз 57%
0
5 раз 18%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
5
1.5
2
12
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
23
5
13
14
1.5
7
21
4
23
2.5
3
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 7 10 41 - 33 43
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 11 8 9 46 - 41 41
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 11 7 11 40 - 44 40
7.
Миннесота Юнайтед
 3:2 Заявка 29 10 10 9 37 - 36 40
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
9.
Портленд Тимберс
 2:1 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
10.
Даллас
 Заявка 28 10 8 10 33 - 32 38
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:3 Заявка 28 7 9 12 37 - 48 30
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 2:1 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:3 Заявка 14 5 4 5 23 - 20 19
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 5 4 6 21 - 23 19
13.
Миннесота Юнайтед
 3:2 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 3:2 Заявка 15 7 2 6 20 - 21 23
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 2:1 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2:3 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:2 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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