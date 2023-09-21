Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
4:3
Конец матча
0'
1:0
16' ГолШарп Билли
1:1
19' ГолПукки Теэму
27' Желтая карточкаMiguel Tapias
28' Желтая карточкаГрегуш Ян
29' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
1:2
41' ГолХлонгвейн Бонгокуле
1:3
45' ГолХлонгвейн Бонгокуле
54' Желтая карточкаБристоу Итан
54' Желтая карточкаБойд Тайлер
2:3
63' ГолШарп Билли
67' Желтая карточкаШарп Билли
3:3
71' ГолШарп Билли
74' Вторая желтая карточкаБристоу Итан
81' Желтая карточкаДельгадо Марко
4:3
82' ГолФагундес Диего
88' Желтая карточкаТажури-Шради Исмаэль
90' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
90'+7
Ход матча
16'
1:0
19'
1:1
27'
28'
29'
41'
45'
54'
54'
63'
2:3
67'
71'
3:3
74'
81'
82'
4:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Мавинга
Крис
11
Бойд
Тайлер
27
Шарп
Билли
20
Трапп
Уилл
24
Грегуш
Ян
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бойд ТайлерНападающий
-
27 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.6
1.29
Среднее время на гол
34
70
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
54
56
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуч Рикард
|6 (1)
|0.21
|Бойд Тайлер
|6
|0.21
|Шарп Билли
|6 (1)
|0.21
|Йовелич Деян
|3 (1)
|0.11
|Preston Judd
|3
|0.11
|Дельгадо Марко
|2
|0.07
|Бругман Гастон
|2 (1)
|0.07
|Касерес Мартин
|2
|0.07
|Ёсида Мая
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|1
|0.04
|Леердам Келвин
|1
|0.04
|Чичарито
|1
|0.04
|Родригес Мемо
|1
|0.04
|Нил Джален
|1
|0.04
|Daniel Aguirre
|1
|0.04
|Коста Дуглас
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Серрильо Эдвин
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|8
|0.28
|Emanuel Reynoso2
|6 (1)
|0.21
|Пукки Теэму
|4
|0.14
|Mender Garcia
|3
|0.1
|Ариага Кервин
|2
|0.07
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.07
|Дотсон Хассани
|1
|0.03
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Чжон Сан Бин
|1
|0.03
|Грегуш Ян
|1
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Miguel Tapias
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|1
|0.03
|Devin Padelford
|1
|0.03
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Сент-Клэр Дейн
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|7
|0
|Пуч Рикард
|7
|0
|Julian Aude
|6
|0
|Дельгадо Марко
|5
|0
|Чичарито
|3
|1
|Касерес Мартин
|2
|1
|Коста Дуглас
|2
|1
|Мавинга Крис
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Бойд Тайлер
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Calegari
|2
|0
|Mauricio Cuevas
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Preston Judd
|2
|0
|Шарп Билли
|1
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|7
|0
|Тейлор Ди Джей
|6
|0
|Трапп Уилл
|5
|0
|Miguel Tapias
|5
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Дотсон Хассани
|3
|0
|Emanuel Reynoso2
|3
|0
|Бристоу Итан
|1
|1
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Ирвин Клинт
|1
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
9
10
Лос-Анджелес Гэлакси
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Миннесота Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
10
12
Лос-Анджелес Гэлакси
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Миннесота Юнайтед
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
28
8
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
24
20
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
4%
2
10%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
3
13%
4
20%
46-60
7
29%
29%
1
5%
61-75
7
29%
29%
5
25%
76-90
Пропущено
21
23
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
19%
3
13%
1-15
4
19%
6
26%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
1
5%
4
17%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
3
14%
7
30%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
3
20%
3
21%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
5
33%
1
7%
61-75
1
7%
4
29%
76-90
Пропущено
27
18
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
7%
0
0%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
7
26%
5
28%
31-45
3
11%
5
28%
46-60
8
30%
30%
1
6%
61-75
4
15%
4
22%
76-90
Забито
39
34
13 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 12
9 Не забивали 7
1
3%
3
9%
1-15
7
18%
8
24%
16-30
5
13%
7
21%
31-45
6
15%
5
15%
46-60
12
31%
2
6%
61-75
8
21%
9
26%
76-90
Пропущено
48
41
25 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
6
13%
3
7%
1-15
7
15%
9
22%
16-30
12
25%
6
15%
31-45
4
8%
9
22%
46-60
12
25%
3
7%
61-75
7
15%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Леон 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Филадельфия Юнион 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Нэшвилл - Миннесота Юнайтед 5:0 Толука - Миннесота Юнайтед 2:2 Коламбус Крю - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 2:3 Пуэбла - Миннесота Юнайтед 0:4 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 0:3 Миннесота Юнайтед - Остин 1:4 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 2:2 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
7 раз 50%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
1
16 раз 55%
0
5 раз 17%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
95
212
311
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
123
59
69
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
245
1414
821
523
425
127
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|3.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 34
|44
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 33
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|46 - 41
|41
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|40 - 44
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|37 - 38
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|47 - 33
|59
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|51 - 35
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|57 - 46
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 41
|37
|9.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 39
|36
|10.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|36 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|14.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|6.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8