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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
2:1
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
32' Желтая карточка
Марье Поль
35' Желтая карточка
Груэсо Карлос
41' Желтая карточка
Паредес Кристиан
1:0
45' Гол
Паредес Кристиан
2:0
58' Гол
Феррейра Эвандер
2:1
60' Гол
Хопп Мэттью
90' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
90' Желтая карточка
Бингэм Дэвид
90'+9
1
Бингэм
Дэвид
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
6
Акоста
Бриан
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
10
Бланко
Себастьян
7
Боли
Франк
42
Daniel
Fusato1
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
7
Груэсо
Карлос
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
12
Хопп
Мэттью
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

37 матчей

51.4%
32.4%
16.2%
19 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СИЦА
2:0
М
0:0
М
2:1
М
3:2
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
3:0
М
1:6
М
1:1
М
3:1
М
3:0
М
2:1
ОК
2:0
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
3:0
ОК
2:0
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:2
М
3:3
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
1:2
ТМС
1:1
М
1:1
М
1:1
ОК
0:0

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.84
1.33

Среднее время на гол

48
67

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.53

Среднее время на гол

67
171

Всего голов

59
34

Голов в среднем за матч

1.59
0.92

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

56
97

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 9 (1) 0.3
Боли Франк 6 0.2
Асприлья Дайрон 5 0.17
Мора Фелипе 3 0.1
Москера Хуан 2 0.07
Паредес Кристиан 2 0.07
Браво Клаудио III 2 0.07
Santiago Moreno 1 0.03
Чара Йимми 1 0.03
Nathan Fogaca 1 0.03
Бланко Себастьян 1 0.03
Жупарич Дарио 1 0.03
Макгро Зак 1 0.03
Мабьяла Ларрис 1 0.03
Незгода Ярослав 1 0.03
Tega Ikoba 1 0.03
Акоста Бриан 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 12 (4) 0.4
Эбобисс Жереми 9 (1) 0.3
Трауко Мигель 3 0.1
Акапо Карлос 2 0.07
Монтейру Жамиру 1 0.03
Юилл Джексон 1 0.03
Кауэлл Кейд 1 0.03
Tonhao 1 0.03
Скахен Джек 1 0.03
Киканович Бенджамин 1 0.03
Хопп Мэттью 1 0.03
Ousseni Bouda 1 0.03
Груэсо Карлос 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жупарич Дарио 9 0
Чара Диего 7 0
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Асприлья Дайрон 5 0
Паредес Кристиан 5 0
Феррейра Эвандер 5 0
Боли Франк 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Лориа Марвин 3 0
Santiago Moreno 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Бингэм Дэвид 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Антони 1 0
Миллер Эрик 1 0
Араухо Мигель 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
Гриффит Виктор 1 0
David Ayala 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 8 0
Марье Поль 8 0
Жудсон 5 1
Tonhao 6 0
Юилл Джексон 6 0
Монтейру Жамиру 4 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Менса Джонатан 3 0
Акапо Карлос 3 0
Цакирис Нико 3 0
Daniel Fusato1 1 1
Бисон Таннер 1 1
Трауко Мигель 2 0
Эбобисс Жереми 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Томпсон Томми 1 0
Марцинковски Джеймс 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Скахен Джек 1 0
Daniel Munie 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
10
Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

22
6

Упущенные победы

7
20
Портленд Тимберс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (15)
43% (13)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
50% (15)
43% (13)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

14
30

Голы по времени матча

Забито

26
12
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
4
15%
1
8%
1-15
6
23%
2
17%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
4
15%
4
33%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
19%
2
17%
76-90

Пропущено

16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
4
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
7
28%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
9
36%
76-90

Забито

15
22
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
7%
6
27%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
6
40%
4
18%
61-75
4
27%
4
18%
76-90

Пропущено

27
15
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
15%
1
7%
1-15
3
11%
5
33%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
7
26%
1
7%
61-75
4
15%
1
7%
76-90

Забито

41
34
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
5
12%
7
21%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
9
22%
5
15%
61-75
9
22%
6
18%
76-90

Пропущено

43
40
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
6
14%
5
13%
1-15
3
7%
5
13%
16-30
9
21%
11
28%
31-45
8
19%
6
15%
46-60
9
21%
3
8%
61-75
8
19%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
9 раз 30%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
9
6
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
24
6
12
18
1.5
10
20
3
27
2.5
1
29
1
29
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 30 15 5 10 56 - 38 50
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 12 9 9 37 - 31 45
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 12 8 9 44 - 34 44
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 29 12 7 10 41 - 33 43
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 28 11 8 9 46 - 41 41
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 29 11 7 11 40 - 44 40
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 10 10 10 35 - 39 40
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 10 9 11 38 - 46 39
9.
Даллас
 Заявка 28 10 8 10 33 - 32 38
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 29 9 10 10 37 - 38 37
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 30 9 8 13 39 - 43 35
12.
Остин
 Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 28 8 9 11 39 - 48 33
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 28 4 10 14 19 - 42 22

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 29 17 8 4 47 - 33 59
2.
Орландо Сити
 Заявка 29 14 8 7 45 - 36 50
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 28 14 6 8 51 - 35 48
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 28 13 9 6 47 - 34 48
5.
Коламбус Крю
 Заявка 29 14 6 9 60 - 41 48
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 12 10 8 57 - 46 46
7.
Нэшвилл
 Заявка 28 12 7 9 35 - 27 43
8.
ФК Монреаль
 Заявка 29 11 4 14 29 - 41 37
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 9 9 12 38 - 39 36
10.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 7 13 10 30 - 36 34
11.
Шарлотт
 Заявка 28 7 12 9 36 - 45 33
12.
Чикаго Файр
 Заявка 29 8 9 12 32 - 45 33
13.
Интер Майами
 Заявка 28 9 4 15 36 - 44 31
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 29 7 10 12 25 - 34 31
15.
Торонто
 Заявка 29 4 10 15 24 - 45 22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 10 2 3 37 - 14 32
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 3 3 31 - 15 30
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 8 5 2 23 - 14 29
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 8 3 4 25 - 17 27
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
7.
Даллас
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 7 2 6 25 - 19 23
9.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 5 4 17 - 10 23
10.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
11.
Остин
 Заявка 14 6 3 5 20 - 15 21
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 5 4 6 21 - 23 19
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 3 8 3 17 - 15 17
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 7 5 10 - 13 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 14 12 1 1 27 - 9 37
2.
Коламбус Крю
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 10 4 0 32 - 12 34
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 9 3 1 29 - 10 30
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 9 3 3 37 - 19 30
6.
ФК Монреаль
 Заявка 15 9 2 4 21 - 10 29
7.
Нэшвилл
 Заявка 13 8 3 2 22 - 9 27
8.
Орландо Сити
 Заявка 14 7 4 3 24 - 16 25
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 6 6 3 19 - 16 24
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 6 5 4 18 - 16 23
11.
Интер Майами
 Заявка 14 6 3 5 22 - 17 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 5 6 3 20 - 17 21
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 5 6 4 26 - 18 21
14.
Шарлотт
 Заявка 15 4 8 3 20 - 21 20
15.
Торонто
 Заявка 15 4 6 5 17 - 17 18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 6 3 5 19 - 21 21
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 6 2 7 20 - 23 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 3 7 19 - 24 18
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 4 4 6 17 - 25 16
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 3 5 6 13 - 19 14
7.
Даллас
 Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
8.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 20 - 31 13
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 6 7 14 - 24 12
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 2 6 7 13 - 29 12
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 5 8 12 - 25 11
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 14 2 4 8 10 - 23 10
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 2 3 9 9 - 29 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 15 7 4 4 21 - 20 25
2.
Цинциннати
 Заявка 15 5 7 3 20 - 24 22
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 3 7 22 - 25 18
4.
Нэшвилл
 Заявка 15 4 4 7 13 - 18 16
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 7 5 20 - 27 16
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 3 8 12 - 21 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
8.
Шарлотт
 Заявка 13 3 4 6 16 - 24 13
9.
Коламбус Крю
 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
10.
Чикаго Файр
 Заявка 15 3 3 9 12 - 28 12
11.
Интер Майами
 Заявка 14 3 1 10 14 - 27 10
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 1 7 7 11 - 20 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 1 5 8 7 - 18 8
15.
Торонто
 Заявка 14 0 4 10 7 - 28 4
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мухтар Хани 15 (8)
Цинциннати Акоста Лусиано 14 (8)
Лос-Анджелес Буанга Денис 14 (5)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 14
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 10
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 9
Шарлотт Джонс Деррик 10
Остин Даниэль Перейра 1 8
Колорадо Рэпидс Абубакар Лалас 1 8
Весь список
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