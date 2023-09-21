Тур: 1. Стадион: Провиденс.
2:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаМарье Поль
35' Желтая карточкаГруэсо Карлос
41' Желтая карточкаПаредес Кристиан
1:0
45' ГолПаредес Кристиан
2:0
58' ГолФеррейра Эвандер
2:1
60' ГолХопп Мэттью
90' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
90' Желтая карточкаБингэм Дэвид
90'+9
Ход матча
32'
35'
41'
45'
1:0
58'
2:0
60'
2:1
62'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Москера
Хуан
18
Макгро
Зак
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
12
Хопп
Мэттью
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
80 АнтониПолузащитник
- Нападающий
-
44 Лориа МарвинНападающий
-
Главный тренер: Miles Joseph
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Хопп МэттьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Кауэлл КейдЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
-
24 Daniel Munie
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
37 матчей
51.4%
32.4%
16.2%
19 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.8%
37.8%
24.4%
14 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.84
1.33
Среднее время на гол
48
67
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.53
Среднее время на гол
67
171
Всего голов
59
34
Голов в среднем за матч
1.59
0.92
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
56
97
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|9 (1)
|0.3
|Боли Франк
|6
|0.2
|Асприлья Дайрон
|5
|0.17
|Мора Фелипе
|3
|0.1
|Москера Хуан
|2
|0.07
|Паредес Кристиан
|2
|0.07
|Браво Клаудио III
|2
|0.07
|Santiago Moreno
|1
|0.03
|Чара Йимми
|1
|0.03
|Nathan Fogaca
|1
|0.03
|Бланко Себастьян
|1
|0.03
|Жупарич Дарио
|1
|0.03
|Макгро Зак
|1
|0.03
|Мабьяла Ларрис
|1
|0.03
|Незгода Ярослав
|1
|0.03
|Tega Ikoba
|1
|0.03
|Акоста Бриан
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Лориа Марвин
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|12 (4)
|0.4
|Эбобисс Жереми
|9 (1)
|0.3
|Трауко Мигель
|3
|0.1
|Акапо Карлос
|2
|0.07
|Монтейру Жамиру
|1
|0.03
|Юилл Джексон
|1
|0.03
|Кауэлл Кейд
|1
|0.03
|Tonhao
|1
|0.03
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Киканович Бенджамин
|1
|0.03
|Хопп Мэттью
|1
|0.03
|Ousseni Bouda
|1
|0.03
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жупарич Дарио
|9
|0
|Чара Диего
|7
|0
|Браво Клаудио III
|7
|0
|Макгро Зак
|7
|0
|Асприлья Дайрон
|5
|0
|Паредес Кристиан
|5
|0
|Феррейра Эвандер
|5
|0
|Боли Франк
|4
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Лориа Марвин
|3
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Бингэм Дэвид
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|Гриффит Виктор
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|8
|0
|Марье Поль
|8
|0
|Жудсон
|5
|1
|Tonhao
|6
|0
|Юилл Джексон
|6
|0
|Монтейру Жамиру
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Менса Джонатан
|3
|0
|Акапо Карлос
|3
|0
|Цакирис Нико
|3
|0
|Daniel Fusato1
|1
|1
|Бисон Таннер
|1
|1
|Трауко Мигель
|2
|0
|Эбобисс Жереми
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Марцинковски Джеймс
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Скахен Джек
|1
|0
|Daniel Munie
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
10
Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
22
6
Упущенные победы
7
20
Портленд Тимберс
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (15)
43% (13)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
50% (15)
43% (13)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
14
30
Голы по времени матча
Забито
26
12
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
4
15%
1
8%
1-15
6
23%
2
17%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
4
15%
4
33%
46-60
3
12%
1
8%
61-75
5
19%
2
17%
76-90
Пропущено
16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
4
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
7
28%
31-45
5
31%
3
12%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
9
36%
76-90
Забито
15
22
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
1
7%
6
27%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
6
40%
4
18%
61-75
4
27%
4
18%
76-90
Пропущено
27
15
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
15%
1
7%
1-15
3
11%
5
33%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
3
11%
3
20%
46-60
7
26%
1
7%
61-75
4
15%
1
7%
76-90
Забито
41
34
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 14
8 Не забивали 6
5
12%
7
21%
1-15
6
15%
4
12%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
6
15%
7
21%
46-60
9
22%
5
15%
61-75
9
22%
6
18%
76-90
Пропущено
43
40
18 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
6
14%
5
13%
1-15
3
7%
5
13%
16-30
9
21%
11
28%
31-45
8
19%
6
15%
46-60
9
21%
3
8%
61-75
8
19%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Остин - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:1
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 5:0 Монтеррей - Портленд Тимберс 1:0 Тигрес - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Портленд Тимберс - Коламбус Крю 3:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Тигрес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
10 раз 67%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
9 раз 30%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
87
96
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
246
1218
1020
327
129
129
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|56 - 38
|50
|2.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|37 - 31
|45
|3.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|44 - 34
|44
|4.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|41 - 33
|43
|5.
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|46 - 41
|41
|6.
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|40 - 44
|40
|7.
|Заявка
|30
|10
|10
|10
|35 - 39
|40
|8.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|38 - 46
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|33 - 32
|38
|10.
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|37 - 38
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|39 - 43
|35
|12.
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|39 - 48
|33
|14.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|19 - 42
|22
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|47 - 33
|59
|2.
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 36
|50
|3.
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|51 - 35
|48
|4.
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|47 - 34
|48
|5.
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|60 - 41
|48
|6.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|57 - 46
|46
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|35 - 27
|43
|8.
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 41
|37
|9.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|38 - 39
|36
|10.
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|30 - 36
|34
|11.
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|36 - 45
|33
|12.
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|32 - 45
|33
|13.
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|36 - 44
|31
|14.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|25 - 34
|31
|15.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|24 - 45
|22
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 15
|30
|4.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|23 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|25 - 17
|27
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 19
|23
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 10
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 23
|19
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|17 - 15
|17
|14.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 13
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 12
|34
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|29 - 10
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|37 - 19
|30
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|21 - 10
|29
|7.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 9
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 16
|25
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 17
|21
|12.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|20 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|20 - 21
|20
|15.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|2.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 21
|21
|3.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 23
|20
|4.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|5.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 25
|16
|6.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|7.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|8.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|20 - 31
|13
|9.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 24
|12
|10.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 29
|12
|11.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|12 - 25
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 23
|10
|14.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 29
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|21 - 20
|25
|2.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 24
|22
|3.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 25
|18
|4.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|5.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 27
|16
|6.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 21
|15
|7.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|8.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|9.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|10.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 28
|12
|11.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|12.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|13.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|14.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 18
|8
|15.
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|7 - 28
|4
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мухтар Хани
|15 (8)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|14 (8)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|14 (5)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|14
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|13 (7)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 10
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 9
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|10
|Остин
|Даниэль Перейра
|1 8
|Колорадо Рэпидс
|Абубакар Лалас
|1 8