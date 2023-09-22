Тур: 26. Стадион: Changchun Stadium.
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаYufeng Zhang
0:1
13' ГолАбреу Фабиу
17' Желтая карточкаЙи Тенг
1:1
34' ГолЦуль Петер
47' Желтая карточкаGang Wang
90' Желтая карточкаАбреу Фабиу
90' Желтая карточкаЮань Миньчэн
90' Желтая карточкаMohemati Naibijiang
90'+10
Ход матча
12'
13'
0:1
17'
34'
1:1
47'
56'
65'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
291 Количество передач 320
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
23
Yake
Wu
24
Zhiyu
Yan
26
Йи
Тенг
21
Qi
Cui
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
13
Чанчэн
Чэн
34
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
32
Нгадеу
Майкл
28
Чендун
Чжан
4
Ли
Лэй
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
29
Абреу
Фабиу
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
24 Zhiyu YanЗащитник
- Защитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
28 Zhifeng Wang
-
34 Yiran He
-
25 Zhenyu He
-
-
32 Лукич Ненад
-
27 Li Zhang II
-
-
17 Hong Li
-
-
7 Yun Liu
-
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
34 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
22 Дабао ЮйНападающий
-
43 Wenhao Jiang
-
39 Yaki Yan
-
-
26 Yang Bai
-
20 Ziming Wang
-
-
33 Nureli Abbas
-
44 Dezhi Duan
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Бэйцзин Гоань
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 15 побед
28 матчей
28.6%
10.7%
60.7%
8 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.23
1.2
Среднее время на гол
73
75
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
2
1.46
Среднее время на гол
45
61
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
1.64
1.32
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|13 (1)
|0.5
|Тан Лонг
|9
|0.35
|Цуль Петер
|5
|0.19
|Сержиньо Солер
|4
|0.15
|Jinxian Wang
|2
|0.08
|Chengjian Liao
|2
|0.08
|Чанчэн Чэн
|2
|0.08
|Yufeng Zhang
|1
|0.04
|Yongjing Cao
|1
|0.04
|Окоре Жорес
|1
|0.04
|Zhiyu Yan
|1
|0.04
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кан Сан-У
|7 (1)
|0.27
|Ziming Wang
|7
|0.27
|Абреу Фабиу
|5
|0.19
|Соуза Жосеф
|4
|0.15
|Liyn Yang
|4
|0.15
|Чжанг Сичже
|3 (1)
|0.12
|Адеми Ариян
|2
|0.08
|Hao Fang
|2
|0.08
|Tianyi Gao
|1
|0.04
|Чи Чжунго
|1
|0.04
|Нгадеу Майкл
|1
|0.04
|Boxuan Feng
|1
|0.04
|Mohemati Naibijiang
|1
|0.04
|Пяо Чэн
|1
|0.04
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.04
|Yang Bai
|1
|0.04
|Gang Wang
|0
|0
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|Дабао Юй
|0
|0
|Dezhi Duan
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yufeng Zhang
|6
|0
|Цуль Петер
|4
|0
|Тан Лонг
|3
|0
|Йи Тенг
|3
|0
|Yake Wu
|3
|0
|Chengjian Liao
|3
|0
|Sabit Abdusalam
|3
|0
|Zhiyu Yan
|3
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Юань Миньчэн
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Qi Cui
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Yuda Tian
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
|Chao Fan
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|5
|0
|Gang Wang
|5
|0
|Jiaqi Han
|5
|0
|Соуза Жосеф
|4
|0
|Tianyi Gao
|4
|0
|Чендун Чжан
|3
|0
|Ли Лэй
|3
|0
|Дабао Юй
|3
|0
|Чи Чжунго
|3
|0
|Boxuan Feng
|3
|0
|Hao Fang
|3
|0
|Yang Bai
|3
|0
|Адеми Ариян
|2
|0
|Абреу Фабиу
|2
|0
|Кан Сан-У
|2
|0
|Сень Хоу
|0
|1
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|Чжанг Сичже
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Ziming Wang
|1
|0
|Wenhao Jiang
|1
|0
|Mohemati Naibijiang
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Бэйцзин Гоань
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
9
Чанчунь Ятай
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
9
26
Чанчунь Ятай
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (13)
35% (9)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Бэйцзин Гоань
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
17
35
Голы по времени матча
Забито
22
16
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
5
23%
2
13%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
3
14%
6
38%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
5
26%
2
11%
1-15
1
5%
5
26%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
7
37%
3
16%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
1
5%
4
21%
76-90
Забито
17
27
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 15
0
0%
3
11%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
2
12%
6
22%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
8
47%
7
26%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
5
24%
3
23%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
6
29%
3
23%
61-75
6
29%
1
8%
76-90
Забито
39
43
18 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
5
13%
5
12%
1-15
6
15%
6
14%
16-30
7
18%
8
19%
31-45
4
10%
10
23%
46-60
6
15%
5
12%
61-75
11
28%
9
21%
76-90
Пропущено
40
32
17 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 18
10
25%
5
16%
1-15
2
5%
8
25%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
8
20%
5
16%
46-60
8
20%
5
16%
61-75
7
18%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 2:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Чанчунь Ятай - Наньтун Чжиюнь 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1
Наньтун Чжиюнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Циндао Яс Айленд - Бэйцзин Гоань 1:4 Бэйцзин Гоань - Циндао Чжуннэн 2:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Цзыбо Цышэн - Бэйцзин Гоань 0:1 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 3:2 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Бэйцзин Гоань
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
1
13 раз 50%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
5
2 раза 8%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
67
67
49
49
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
58
310
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
224
1115
917
620
521
224
422
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7