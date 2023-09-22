Тур: 26. Стадион: Jiangyin Stadium.
2:0
Конец матча
Ход матча
26'
1:0
52'
2:0
78'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
680 Количество передач 431
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
19
Yue
Zhu
14
Hao
Wang
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
28
Цао
Юньдин
11
Малеле
Сефас
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
17
Shihao
Piao
27
Fuyu
Ma
21
Шкорич
Миле
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
19 Yue ZhuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Hao WangПолузащитник
- Полузащитник
-
15 У СиПолузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
35 Longhai He
-
-
29 Junchen Zhou
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
1 Zhen Ma
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
-
27 Fuyu MaПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкорич МилеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Youzu He
-
26 Yunqi Guo
-
35 Jianyi Zhou
-
22 Wei Wu
-
18 Xuchen Yao
-
20 Xinyu Liu1
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Цанчжоу
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.36
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|10
|0.38
|Ханчао Ю
|5
|0.19
|Shenglong Jiang
|4
|0.15
|Амаду Ибраим
|2 (1)
|0.08
|Бассогог Кристиан
|2 (1)
|0.08
|У Си
|2
|0.08
|Цао Юньдин
|1
|0.04
|Haoyang Xu
|1
|0.04
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.04
|Haijian Wang
|1
|0.04
|Yangyang Jin
|1
|0.04
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Zexiang Yang
|0
|0
|Wai-Tsun Dai
|0
|0
|Чжу Чэньцзе
|0
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу-Секьере Деабеас
|8
|0.31
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.27
|Oscar Taty Maritu
|6 (1)
|0.23
|Peng Wang III
|4
|0.15
|Шкорич Миле
|2
|0.08
|Жуков Георгий
|1
|0.04
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
|Xiangshuo Zhang
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|7
|0
|Ханчао Ю
|4
|0
|Малеле Сефас
|4
|0
|Zexiang Yang
|4
|0
|Haoyang Xu
|4
|0
|Haijian Wang
|4
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Амаду Ибраим
|2
|0
|Aidi Fulang Xisi
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|Цао Юньдин
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Jiabao Wen
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Цанчжоу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|7
|0
|Yun Yang
|3
|2
|Honglue Zhao
|6
|0
|Peng Wang III
|5
|0
|Chuangyi Lin
|4
|0
|Puliang Shao
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Kaimu Zheng
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Xiangshuo Zhang
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Цанчжоу
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
7
Шанхай Шеньхуа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Цанчжоу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
11
12
Шанхай Шеньхуа
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Цанчжоу
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
6
35%
3
23%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
11
28
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
18%
5
18%
16-30
4
36%
4
14%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
4
36%
4
14%
61-75
1
9%
5
18%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
14%
5
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
1
7%
5
31%
76-90
Пропущено
16
18
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
6
38%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
5
28%
76-90
Забито
31
29
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
2
6%
6
21%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
5
16%
7
24%
76-90
Пропущено
27
46
17 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 24
2
7%
5
11%
1-15
8
30%
30%
6
13%
16-30
7
26%
9
20%
31-45
1
4%
9
20%
46-60
5
19%
7
15%
61-75
4
15%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1
Цанчжоу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5 Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Цанчжоу
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
18 раз 69%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Цанчжоу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
310
58
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
211
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
197
521
818
224
125
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7