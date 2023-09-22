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  3. Китай
  4. Суперлига 2023
Тур: 26. Стадион: .
Шанхай Шеньхуа
2:0
Конец матча
Цанчжоу
0'
1:0
26' Гол
Малеле Сефас
2:0
52' Пенальти
Амаду Ибраим
78' Красная карточка
Yun Yang
90'+6

Ход матча

26'
Малеле Сефас
(Цао Юньдин)
1:0
42'
 
Жуков Георгий
Шкорич Миле
52'
Амаду Ибраим
2:0
62'
Yangyang Jin
Shunkai Jin
 
70'
 
Chuangyi Lin
Xiangshuo Zhang
70'
 
Honglue Zhao
Zihao Yan
70'
 
Youzu He
Fuyu Ma
77'
Ernanduo Fei
Цао Юньдин
 
78'
 
Yun Yang
90'
Junchen Zhou
Hao Wang
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 680 Количество передач 431
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yaxiong
Bao
19
Yue
Zhu
32
Aidi
Fulang
Xisi
3
Shunkai
Jin
2
Хинг-Гловер
Макарио
14
Hao
Wang
6
Амаду
Ибраим
15
У
Си
20
Ханчао
Ю
28
Цао
Юньдин
11
Малеле
Сефас
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
15
Peng
Wang
III
17
Shihao
Piao
5
Zihao
Yan
27
Fuyu
Ma
33
Xiangshuo
Zhang
21
Шкорич
Миле
31
Овусу-Секьере
Деабеас
10
Oscar
Taty
Maritu
Шанхай Шеньхуа
3-5-2
Цанчжоу
5-4-1

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Цанчжоу

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
К
0:2
К
5:1
С
0:3
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.36
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
76

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 10 0.38
Ханчао Ю 5 0.19
Shenglong Jiang 4 0.15
Амаду Ибраим 2 (1) 0.08
Бассогог Кристиан 2 (1) 0.08
У Си 2 0.08
Цао Юньдин 1 0.04
Haoyang Xu 1 0.04
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.04
Haijian Wang 1 0.04
Yangyang Jin 1 0.04
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Zexiang Yang 0 0
Wai-Tsun Dai 0 0
Чжу Чэньцзе 0 0
Цанчжоу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу-Секьере Деабеас 8 0.31
Локадия Юрген 7 (2) 0.27
Oscar Taty Maritu 6 (1) 0.23
Peng Wang III 4 0.15
Шкорич Миле 2 0.08
Жуков Георгий 1 0.04
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0
Xiangshuo Zhang 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 7 0
Ханчао Ю 4 0
Малеле Сефас 4 0
Zexiang Yang 4 0
Haoyang Xu 4 0
Haijian Wang 4 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Амаду Ибраим 2 0
Aidi Fulang Xisi 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
Цао Юньдин 1 0
У Си 1 0
Jiabao Wen 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Цанчжоу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 7 0
Yun Yang 3 2
Honglue Zhao 6 0
Peng Wang III 5 0
Chuangyi Lin 4 0
Puliang Shao 4 0
Shihao Piao 4 0
Жуков Георгий 2 1
Kaimu Zheng 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Локадия Юрген 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Овусу-Секьере Деабеас 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Xiaotian Yang 1 0
Xiangshuo Zhang 1 0
Fuyu Ma 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Цанчжоу
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
7
Шанхай Шеньхуа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Цанчжоу
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

11
12
Шанхай Шеньхуа
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Цанчжоу
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
6
35%
3
23%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

11
28
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
2
18%
5
18%
16-30
4
36%
4
14%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
4
36%
4
14%
61-75
1
9%
5
18%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
14%
5
31%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
1
7%
5
31%
76-90

Пропущено

16
18
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
6
38%
1
6%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
3
19%
5
28%
76-90

Забито

31
29
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
2
6%
6
21%
1-15
7
23%
3
10%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
5
16%
5
17%
46-60
5
16%
3
10%
61-75
5
16%
7
24%
76-90

Пропущено

27
46
17 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 24
2
7%
5
11%
1-15
8
30%
30%
6
13%
16-30
7
26%
9
20%
31-45
1
4%
9
20%
46-60
5
19%
7
15%
61-75
4
15%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чунцин Тунлян Лонг - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 2:1
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 3:0 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Чжэцзян Профессионал - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Юньнань Юкунь - Шанхай Шеньхуа 1:2 Циндао Чжуннэн - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1
Цанчжоу
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Цанчжоу - Бэйцзин Гоань 1:5 Чанчунь Ятай - Цанчжоу 3:1 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0
Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Цанчжоу - Шэньчжэнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Цанчжоу 1:2 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Циндао Чжуннэн - Цанчжоу 1:1 Цанчжоу - Чжэцзян Профессионал 2:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Циндао Яс Айленд - Цанчжоу 2:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Цанчжоу - Шанхай Шеньхуа 0:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Цанчжоу 6:2 Цанчжоу - Чанчунь Ятай 2:4 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 1:1

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Цанчжоу

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
0:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
3:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 23%
2:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
2:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
18 раз 69%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Цанчжоу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
5
8
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
2
11
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
19
7
5
21
1.5
8
18
2
24
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 25 17 5 3 54 - 23 56
2.
Шаньдун Тайшань
 25 13 8 4 48 - 22 47
3.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
4.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
5.
Ухань Три Таунс
 25 11 9 5 42 - 28 42
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ченду Беттер Сити
 25 11 7 7 37 - 27 40
8.
Тяньцзинь Тайгер
 25 8 13 4 30 - 24 37
9.
Чанчунь Ятай
 26 9 8 9 39 - 40 35
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 25 8 7 10 30 - 31 31
11.
Цанчжоу
 26 8 6 12 28 - 47 30
12.
Мэйчжоу Хакка
 25 8 5 12 40 - 46 29
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 25 3 10 12 20 - 35 19
15.
Далянь Профешнл
 25 3 9 13 20 - 37 18
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
6.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
7.
Ухань Три Таунс
 13 6 5 2 21 - 15 23
8.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
9.
Тяньцзинь Тайгер
 13 5 8 0 19 - 13 23
10.
Мэйчжоу Хакка
 12 7 1 4 24 - 16 22
11.
Ченду Беттер Сити
 12 6 3 3 19 - 13 21
12.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 12 3 6 3 12 - 14 15
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 12 9 2 1 28 - 7 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
7.
Шаньдун Тайшань
 12 3 6 3 14 - 14 15
8.
Тяньцзинь Тайгер
 12 3 5 4 11 - 11 14
9.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
12.
Хэнань Суншань Лунмэн
 12 2 2 8 12 - 21 8
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Hao Wang уходит с поля. Junchen Zhou выходит вместо него
  • 78'
    УДАЛЕНИЕ! - Yun Yang увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 77'
    Цао Юньдин уходит с поля. Ernanduo Fei выходит вместо него
  • 70'
    Fuyu Ma уходит с поля. Youzu He выходит вместо него
  • 70'
    Zihao Yan уходит с поля. Жао Хонглуе выходит вместо него
  • 70'
    Xiangshuo Zhang уходит с поля. Chuangyi Lin выходит вместо него
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