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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 23.
Хельсинборг
0:0
Второй тайм: 83'
Сирианска Эскильстуна
0'
28' Желтая карточка
Худу Абдул Халик
64' Желтая карточка
Mendi I

Ход матча

28'
 
Худу Абдул Халик
46'
Ervin Gigovac
Йенссон Расмус
 
60'
 
Ларссон Адам
Oskar Lindberg
60'
 
Якубу Алию
Emmanuel Duah
64'
 
Mendi I
68'
 
Ishak Shamoun
Паломино Марсело
71'
Amin Al-Hamawi
Amar Muhsin
 
78'
 
Митку Маттиас
Mendi I
78'
 
Адольфссон Маттис
Yagan Sasman
81'
Simon Bengtsson
Олссон Деннис
 
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.75
3.55
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5.30
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Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
11
Ринг
Эрик
21
Веберг
Чарли
3
Вилар
Бернардо
24
Хеллман
Эмиль
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
10
Йенссон
Расмус
20
Олссон
Деннис
13
Лупер
Вильгельм
33
Amar
Muhsin
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
18
Yagan
Sasman
43
Худу
Абдул
Халик
14
Oskar
Lindberg
10
Паломино
Марсело
6
Ryan
Williams
II
20
Emmanuel
Duah
70
Mendi
I
Хельсинборг
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-1-4-1

История личных встреч

Хельсинборг
Сирианска Эскильстуна

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
2:2
С
1:0
А
2:1
А
1:1
С
0:0
С
0:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
90

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 6 (1) 0.26
Amin Al-Hamawi 4 0.17
Ринг Эрик 3 0.13
Лупер Вильгельм 2 0.09
Benjamin Acquah 2 0.09
Simon Bengtsson 1 0.04
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.04
Лима Лукас 1 0.04
Веберг Чарли 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Рогне Томас 1 0.04
Cole Alexander 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 4 0.17
Паломино Марсело 3 (1) 0.13
Модиг Йеспер 2 0.09
Leo Lif 2 0.09
Emmanuel Duah 2 0.09
Oskar Lindberg 2 0.09
Якубу Алию 1 0.04
Карлссон Аджей Симон 1 0.04
Адольфссон Маттис 1 0.04
Anton Ekeroth 1 0.04
Худу Абдул Халик 0 0
Сульич Али 0 0
Yagan Sasman 0 0
Мааруф Самир 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 6 0
Benjamin Acquah 5 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Ринг Эрик 3 0
Cole Alexander 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Вилар Бернардо 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Amar Muhsin 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 5 0
Oskar Lindberg 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Anton Ekeroth 4 0
Robin Sundgren 4 0
Паломино Марсело 3 0
Мааруф Самир 3 0
Сульич Али 2 0
Якубу Алию 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Leo Lif 2 0
Фрайерс Зеки 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ryan Williams II 1 0
Mendi I 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Митку Маттиас 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сирианска Эскильстуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

6
3
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сирианска Эскильстуна
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

8
11
Хельсинборг
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Сирианска Эскильстуна
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
5
45%
2
29%
76-90

Пропущено

17
21
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
18%
4
19%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
12%
5
24%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
8
47%
3
14%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
17%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

23
19
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 10
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
2
9%
6
32%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
9
39%
4
21%
76-90

Пропущено

34
31
12 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 18
6
18%
6
19%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
3
9%
9
29%
29%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
13
38%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3
Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2

Результаты матчей

Хельсинборг
Сирианска Эскильстуна

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
3:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Сирианска Эскильстуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
3
8
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
12
10
7
15
1.5
6
16
1
21
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
2.
Вестерос
 22 13 6 3 35 - 18 45
3.
Эстер
 23 13 4 6 47 - 30 43
4.
ГАИС
 22 11 6 5 39 - 18 39
5.
Ландскруна
 22 10 3 9 29 - 31 33
6.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
7.
Эребру
 1:0 23 7 10 6 30 - 27 31
8.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
9.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
10.
Браге
 0:1 23 7 5 11 24 - 34 26
11.
Сундсвалль
 23 7 5 11 31 - 44 26
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 23 6 8 9 20 - 30 26
13.
Йёнчёпинг
 22 6 7 9 34 - 40 25
14.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 0:0 23 5 7 11 24 - 33 22
16.
Сковде АИК
 22 4 4 14 21 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 0:1 12 6 2 4 18 - 14 20
7.
Эстер
 11 6 1 4 22 - 12 19
8.
Эребру
 1:0 12 4 7 1 16 - 8 19
9.
Йёнчёпинг
 11 5 2 4 19 - 16 17
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
14.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
15.
Хельсинборг
 0:0 12 3 3 6 12 - 16 12
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Ландскруна
 11 4 1 6 12 - 19 13
7.
Эребру
 1:0 11 3 3 5 14 - 19 12
8.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
9.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
10.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
11.
Хельсинборг
 0:0 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 12 2 4 6 8 - 20 10
13.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 0:1 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Худу Абдул Халик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Хельсинборг
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.75
3.55
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Хельсинборг
Сирианска Эскильстуна
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