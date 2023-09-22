Тур: 23.
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаХуду Абдул Халик
64' Желтая карточкаMendi I
85' Желтая карточкаХеллман Эмиль
90' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
90' Желтая карточкаМодиг Йеспер
90' Желтая карточкаErvin Gigovac
90' Желтая карточкаКабаши Ариан
90' Желтая карточкаСульич Али
1:0
90' ГолAmin Al-Hamawi
90'+8
Ход матча
28'
64'
77'
85'
90'
90'
90'
90'
90'
1:0
11
Ринг
Эрик
21
Веберг
Чарли
33
Amar
Muhsin
21
Сульич
Али
18
Yagan
Sasman
70
Mendi
I
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ринг ЭрикЗащитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
-
18 Yagan SasmanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Mendi IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tony Andersson
История личных встреч
Хельсинборг
Сирианска Эскильстуна
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
90
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.26
|Amin Al-Hamawi
|5
|0.22
|Ринг Эрик
|3
|0.13
|Лупер Вильгельм
|2
|0.09
|Benjamin Acquah
|2
|0.09
|Simon Bengtsson
|1
|0.04
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.04
|Лима Лукас
|1
|0.04
|Веберг Чарли
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Рогне Томас
|1
|0.04
|Cole Alexander
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|4
|0.17
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.13
|Модиг Йеспер
|2
|0.09
|Leo Lif
|2
|0.09
|Emmanuel Duah
|2
|0.09
|Oskar Lindberg
|2
|0.09
|Якубу Алию
|1
|0.04
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Anton Ekeroth
|1
|0.04
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Сульич Али
|0
|0
|Yagan Sasman
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|6
|0
|Benjamin Acquah
|5
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Хеллман Эмиль
|3
|0
|Ринг Эрик
|3
|0
|Cole Alexander
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Вилар Бернардо
|2
|0
|Ervin Gigovac
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|6
|0
|Oskar Lindberg
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Сульич Али
|3
|0
|Паломино Марсело
|3
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Якубу Алию
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Leo Lif
|2
|0
|Фрайерс Зеки
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Mendi I
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сирианска Эскильстуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
3
Хельсинборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сирианска Эскильстуна
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
8
11
Хельсинборг
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Сирианска Эскильстуна
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
48% (11)
39% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
6
50%
2
29%
76-90
Пропущено
17
22
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
18%
4
18%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
12%
5
23%
31-45
2
12%
4
18%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
8
47%
4
18%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
2
17%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
18%
2
20%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
1
6%
4
40%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
24
19
8 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
2
8%
2
11%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
2
8%
6
32%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
10
42%
4
21%
76-90
Пропущено
34
32
12 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
6
18%
6
19%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
3
9%
9
28%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
13
38%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3
Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Сирианска Эскильстуна - Фок Фарста 4:3 Слейпнер - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Ханинге 0:3
Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Мьельбю АИ ФФ - Сирианска Эскильстуна 3:0 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 1:3 ГАИС - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 1:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Нака Илирия - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 3:0 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2
Результаты матчей
Хельсинборг
Сирианска Эскильстуна
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
0
8 раз 67%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
0
11 раз 48%
1
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Сирианска Эскильстуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
83
48
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
48
38
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
1211
716
617
122
221
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|9 (1)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7