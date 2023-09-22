Тур: 23.
Ход матча
55'
79'
0:1
84'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Adam Bark
-
18 Rasmus Bonde
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Браге
Эребру
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|7 (2)
|0.3
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.17
|Хеллберг Сет
|3
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.09
|Pontus Jonsson1
|1
|0.04
|Jacob Stensson
|1
|0.04
|Christopher Redenstrand
|1
|0.04
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Редин Понтус
|1
|0.04
|Henry Sletsjoee
|1
|0.04
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|9 (1)
|0.39
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.22
|Валкер Кевин
|3
|0.13
|Сегер Давид
|3
|0.13
|Ларссон Джейк
|2
|0.09
|Adam Bark
|2
|0.09
|Кроон Самуэль
|2
|0.09
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Андрессон Аксель
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|7
|0
|Хеллберг Сет
|4
|1
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Jacob Stensson
|4
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
8
Браге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
3
16
Браге
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Эребру
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
22
3
Упущенные победы
7
24
Голы по времени матча
Забито
18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
6
33%
4
31%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
3
23%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
33%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
3
15%
1
13%
76-90
Забито
24
29
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
2
8%
6
21%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
29%
29%
5
17%
31-45
6
25%
7
24%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
4
17%
6
21%
76-90
Пропущено
33
27
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
9%
4
15%
1-15
5
15%
5
19%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
7
21%
6
22%
61-75
6
18%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0
Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0
Эребру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2
Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0
Результаты матчей
Браге
Эребру
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Браге
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
75
56
48
29
39
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
73
110
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
157
Больше Меньше
148
616
913
220
418
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|4
|4
|41 - 17
|46
|2.
|22
|13
|6
|3
|35 - 18
|45
|3.
|23
|13
|4
|6
|47 - 30
|43
|4.
|22
|11
|6
|5
|39 - 18
|39
|5.
|22
|10
|3
|9
|29 - 31
|33
|6.
|22
|9
|5
|8
|29 - 29
|32
|7.
|1:0
|23
|7
|10
|6
|30 - 27
|31
|8.
|22
|6
|11
|5
|31 - 26
|29
|9.
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|10.
|0:1
|23
|7
|5
|11
|24 - 34
|26
|11.
|23
|7
|5
|11
|31 - 44
|26
|12.
|0:0
|23
|6
|8
|9
|20 - 30
|26
|13.
|22
|6
|7
|9
|34 - 40
|25
|14.
|22
|5
|7
|10
|25 - 35
|22
|15.
|0:0
|23
|5
|7
|11
|24 - 33
|22
|16.
|22
|4
|4
|14
|21 - 41
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|11
|7
|2
|2
|19 - 13
|23
|3.
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|6.
|0:1
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|22 - 12
|19
|8.
|1:0
|12
|4
|7
|1
|16 - 8
|19
|9.
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|10.
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|11.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|12.
|11
|3
|6
|2
|20 - 17
|15
|13.
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|14.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|15.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|16.
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|25 - 18
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|21 - 15
|23
|3.
|11
|6
|2
|3
|14 - 9
|20
|4.
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|6.
|11
|4
|1
|6
|12 - 19
|13
|7.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|8.
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|14 - 22
|11
|10.
|11
|2
|5
|4
|15 - 19
|11
|11.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|12.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|0:1
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|8 (6)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7