  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 23.
Браге
1:1
Второй тайм: 84'
Эребру
0'
55' Желтая карточка
Редин Понтус
0:1
79' Гол
Хольмберг Карл
1:1
84' Гол
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
14
Jacob
Stensson
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
10
Берггрен
Густав
12
Ieltsin
Camoes
7
Викстрём
Эмиль
1
Эскелинен
Виллиам
6
Крона
Себастьян
5
Хульквист
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
27
Вальгейрссон
Вальгейр
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
7
Сегер
Давид
12
Ларссон
Джейк
11
Кроон
Самуэль
17
Хольмберг
Карл
Браге
4-3-3
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Браге
Эребру

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
ТМК
1:1
С
1:3
С
3:0
ТМК
1:1
К
3:3
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 7 (2) 0.3
Samouil Izountouemoi 4 0.17
Хеллберг Сет 3 0.13
Берггрен Густав 2 0.09
Kevin Appiah Nyarko 2 0.09
Pontus Jonsson1 1 0.04
Jacob Stensson 1 0.04
Christopher Redenstrand 1 0.04
Викстрём Эмиль 1 0.04
Редин Понтус 1 0.04
Henry Sletsjoee 1 0.04
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 9 (1) 0.39
Миллескуг Ноэль 5 0.22
Валкер Кевин 3 0.13
Сегер Давид 3 0.13
Ларссон Джейк 2 0.09
Adam Bark 2 0.09
Кроон Самуэль 2 0.09
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Андрессон Аксель 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 7 0
Хеллберг Сет 4 1
Samouil Izountouemoi 5 0
Henry Sletsjoee 5 0
Jacob Stensson 4 0
Malte Persson 3 0
Асанте Эйрик 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 4 0
Валкер Кевин 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Бакман Виктор 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Браге
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
8
Браге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Эребру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

3
16
Браге
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Эребру
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
3

Упущенные победы

7
24

Голы по времени матча

Забито

18
13
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
6
33%
4
31%
31-45
4
22%
4
31%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
2
33%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
3
15%
1
13%
76-90

Забито

24
29
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
2
8%
6
21%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
29%
29%
5
17%
31-45
6
25%
7
24%
46-60
3
13%
2
7%
61-75
4
17%
6
21%
76-90

Пропущено

33
27
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
3
9%
4
15%
1-15
5
15%
5
19%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
7
21%
6
22%
61-75
6
18%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0
Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0
Эребру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2
Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0

Результаты матчей

Браге
Эребру

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
0:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Браге
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
5
5
6
1.5
4
8
2
9
2.5
3
9
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
3
1
10
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
7
0.5
Больше Меньше
14
8
6
16
1.5
9
13
2
20
2.5
4
18
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
2.
Вестерос
 22 13 6 3 35 - 18 45
3.
Эстер
 23 13 4 6 47 - 30 43
4.
ГАИС
 22 11 6 5 39 - 18 39
5.
Ландскруна
 22 10 3 9 29 - 31 33
6.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
7.
Эребру
 1:0 23 7 10 6 30 - 27 31
8.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
9.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
10.
Браге
 0:1 23 7 5 11 24 - 34 26
11.
Сундсвалль
 23 7 5 11 31 - 44 26
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 23 6 8 9 20 - 30 26
13.
Йёнчёпинг
 22 6 7 9 34 - 40 25
14.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
15.
Хельсинборг
 0:0 23 5 7 11 24 - 33 22
16.
Сковде АИК
 22 4 4 14 21 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
5.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
6.
Браге
 0:1 12 6 2 4 18 - 14 20
7.
Эстер
 11 6 1 4 22 - 12 19
8.
Эребру
 1:0 12 4 7 1 16 - 8 19
9.
Йёнчёпинг
 11 5 2 4 19 - 16 17
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
14.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
15.
Хельсинборг
 0:0 12 3 3 6 12 - 16 12
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Ландскруна
 11 4 1 6 12 - 19 13
7.
Эребру
 1:0 11 3 3 5 14 - 19 12
8.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
9.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
10.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
11.
Хельсинборг
 0:0 11 2 4 5 12 - 17 10
12.
Сирианска Эскильстуна
 0:0 12 2 4 6 8 - 20 10
13.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 0:1 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
ГАИС Линдберг Юлиус 8 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Весь список
  • 68'
    Ieltsin Camoes уходит с поля. Kevin Appiah Nyarko выходит вместо него
  • 55'
    Редин Понтус получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Lucas Shlimon уходит с поля. Adam Bark выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Браге.
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Ничья
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