Тур: 23.
0'
55' Желтая карточкаРедин Понтус
0:1
79' ГолХольмберг Карл
1:1
84' ГолKevin Appiah Nyarko
2:1
90' ГолХеллберг Сет
90'+10
Ход матча
55'
79'
84'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Adam Bark
-
18 Rasmus Bonde
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Браге
Эребру
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|7 (2)
|0.3
|Хеллберг Сет
|4
|0.17
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.17
|Kevin Appiah Nyarko
|3
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.09
|Pontus Jonsson1
|1
|0.04
|Christopher Redenstrand
|1
|0.04
|Jacob Stensson
|1
|0.04
|Викстрём Эмиль
|1
|0.04
|Редин Понтус
|1
|0.04
|Henry Sletsjoee
|1
|0.04
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|9 (1)
|0.39
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.22
|Валкер Кевин
|3
|0.13
|Сегер Давид
|3
|0.13
|Ларссон Джейк
|2
|0.09
|Adam Bark
|2
|0.09
|Кроон Самуэль
|2
|0.09
|Вальгейрссон Вальгейр
|1
|0.04
|Андрессон Аксель
|1
|0.04
|Adi Fisic
|1
|0.04
|Samuel Dahl
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|7
|0
|Хеллберг Сет
|4
|1
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Henry Sletsjoee
|5
|0
|Jacob Stensson
|4
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|4
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Сегер Давид
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Браге
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
9
Браге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
2
Упущенные победы
3
16
Браге
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Эребру
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
7
25
Голы по времени матча
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
6
30%
4
29%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
4
29%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
3
21%
4
19%
61-75
4
29%
7
33%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
33%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
20
8
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
3
15%
1
13%
76-90
Забито
26
30
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
2
8%
6
20%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
27%
5
17%
31-45
6
23%
7
23%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
6
23%
7
23%
76-90
Пропущено
34
29
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
3
9%
4
14%
1-15
5
15%
5
17%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
7
21%
6
21%
61-75
7
21%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0
Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0
Эребру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2
Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0
Результаты матчей
Браге
Эребру
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Браге
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
66
48
210
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
167
Больше Меньше
158
716
914
221
419
122
122
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|15 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|9 (1)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7