  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 23.
Браге
2:1
Конец матча
Эребру
0'
55' Желтая карточка
Редин Понтус
0:1
79' Гол
Хольмберг Карл
1:1
84' Гол
Kevin Appiah Nyarko
2:1
90' Гол
Хеллберг Сет
90'+10
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
14
Jacob
Stensson
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
10
Берггрен
Густав
12
Ieltsin
Camoes
7
Викстрём
Эмиль
1
Эскелинен
Виллиам
6
Крона
Себастьян
5
Хульквист
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
27
Вальгейрссон
Вальгейр
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
7
Сегер
Давид
12
Ларссон
Джейк
11
Кроон
Самуэль
17
Хольмберг
Карл
Браге
4-3-3
Эребру
3-5-2

История личных встреч

Браге
Эребру

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
ТМК
1:1
С
1:3
С
3:0
ТМК
1:1
К
3:3
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 7 (2) 0.3
Хеллберг Сет 4 0.17
Samouil Izountouemoi 4 0.17
Kevin Appiah Nyarko 3 0.13
Берггрен Густав 2 0.09
Pontus Jonsson1 1 0.04
Christopher Redenstrand 1 0.04
Jacob Stensson 1 0.04
Викстрём Эмиль 1 0.04
Редин Понтус 1 0.04
Henry Sletsjoee 1 0.04
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 9 (1) 0.39
Миллескуг Ноэль 5 0.22
Валкер Кевин 3 0.13
Сегер Давид 3 0.13
Ларссон Джейк 2 0.09
Adam Bark 2 0.09
Кроон Самуэль 2 0.09
Вальгейрссон Вальгейр 1 0.04
Андрессон Аксель 1 0.04
Adi Fisic 1 0.04
Samuel Dahl 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Бергмарк Никлас 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 7 0
Хеллберг Сет 4 1
Samouil Izountouemoi 5 0
Henry Sletsjoee 5 0
Jacob Stensson 4 0
Malte Persson 3 0
Асанте Эйрик 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Берггрен Густав 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 4 0
Валкер Кевин 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Вальгейрссон Вальгейр 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Сегер Давид 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Бакман Виктор 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Браге
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Эребру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
9
Браге
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Эребру
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
2

Упущенные победы

3
16
Браге
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
39% (9)
22% (5)
Эребру
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

7
25

Голы по времени матча

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
0
0%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
6
30%
4
29%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
4
29%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
3
21%
4
19%
61-75
4
29%
7
33%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
33%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

20
8
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
10%
2
25%
1-15
3
15%
2
25%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
3
15%
1
13%
76-90

Забито

26
30
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
2
8%
6
20%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
27%
5
17%
31-45
6
23%
7
23%
46-60
3
12%
2
7%
61-75
6
23%
7
23%
76-90

Пропущено

34
29
15 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
3
9%
4
14%
1-15
5
15%
5
17%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
7
21%
6
21%
61-75
7
21%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0
Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0
Эребру
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2
Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0 Утсиктенс - Эребру 2:1 Эребру - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Сковде АИК - Эребру 1:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0

Результаты матчей

Браге
Эребру

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
4:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
2:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
3 раза 13%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Браге
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
4
8
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
7
0.5
Больше Меньше
15
8
7
16
1.5
9
14
2
21
2.5
4
19
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
2.
Вестерос
 22 13 6 3 35 - 18 45
3.
Эстер
 23 13 4 6 47 - 30 43
4.
ГАИС
 22 11 6 5 39 - 18 39
5.
Ландскруна
 22 10 3 9 29 - 31 33
6.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
7.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
8.
Браге
 23 8 5 10 26 - 34 29
9.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
10.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
11.
Сундсвалль
 23 7 5 11 31 - 44 26
12.
Йёнчёпинг
 22 6 7 9 34 - 40 25
13.
Сирианска Эскильстуна
 23 6 7 10 20 - 31 25
14.
Хельсинборг
 23 6 6 11 25 - 33 24
15.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
16.
Сковде АИК
 22 4 4 14 21 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
6.
Ландскруна
 11 6 2 3 17 - 12 20
7.
Эстер
 11 6 1 4 22 - 12 19
8.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
9.
Йёнчёпинг
 11 5 2 4 19 - 16 17
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
14.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
15.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 12 7 3 2 25 - 18 24
2.
Вестерос
 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Ландскруна
 11 4 1 6 12 - 19 13
7.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
8.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
9.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 15 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Эребру Хольмберг Карл 9 (1)
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Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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