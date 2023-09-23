Тур: 26. Стадион: Dalian Sports Center Stadium.
0:0
Конец матча
Ход матча
35'
46'
46'
63'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 12
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
196 Количество передач 426
-
30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
38
Zhuoyi
Lu
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
19
Guowen
Sun
22
Yuanyi
Li
38
Wenneng
Xie
20
Ляо
Лишэн
9
Кризан
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
11 Мамба СтрелиЗащитник
- Защитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
-
8 Zhu TingЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Zhuoyi LuПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Le Liu
-
28 Yu Fei
-
26 Ming'an Cui
-
22 Rong Chen
-
-
35 Yu Wang
-
-
20 Tengda Wang
-
-
15 Jianbo Zhao
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
19 Guowen SunЗащитник
- Полузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
38 Wenneng XieПолузащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
9 КризанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
39 Long SongЗащитник
- Защитник
-
2 Lei TongЗащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
- Нападающий
-
-
29 Chen Pu
-
34 Feifan Jia
-
31 Jianfei Zhao
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Далянь Профешнл
Шаньдун Тайшань
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
18 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.7
Среднее время на гол
48
128
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.9
2
Среднее время на гол
47
45
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.28
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
47
70
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Профешнл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cesar Manzoki
|6
|0.23
|Линь Лянмин
|5
|0.19
|Ян Ксиангчуанг
|4
|0.15
|Мамба Стрели
|3
|0.12
|Цонев Борислав
|2
|0.08
|Zhu Ting
|0
|0
|Longchang Lin
|0
|0
|Zhenao Wang
|0
|0
|Yupeng He
|0
|0
|Yin Shang
|0
|0
|Босанчич Неманья
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|11 (1)
|0.42
|Феллайни Маруан
|10
|0.38
|Chen Pu
|5
|0.19
|Мойсес Лима
|4
|0.15
|Лю Биньбинь
|3
|0.12
|Yuanyi Li
|2
|0.08
|Ляо Лишэн
|2
|0.08
|Fernandinho V
|2
|0.08
|Жадсон II
|2
|0.08
|Wenneng Xie
|2
|0.08
|Chi Zhang
|1
|0.04
|Zhengyu Huang
|1
|0.04
|Matheus Pato
|1 (1)
|0.04
|Guowen Sun
|1
|0.04
|Tong Wang1
|0
|0
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Цзи Сян
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
Карточки
Далянь Профешнл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|7
|0
|Vas Nunez
|3
|2
|Cesar Manzoki
|4
|1
|Yan Wu
|5
|0
|Zhenao Wang
|4
|0
|Yupeng He
|4
|0
|Yu Wang
|4
|0
|Мамба Стрели
|2
|1
|Xianjun Wang
|2
|1
|Линь Лянмин
|3
|0
|Босанчич Неманья
|3
|0
|Zhu Ting
|2
|0
|Wei Wu III
|2
|0
|Yin Shang
|2
|0
|Хие Хуи
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Longchang Lin
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Yaopeng Wang
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|6
|0
|Yuanyi Li
|6
|0
|Жадсон II
|1
|2
|Мойсес Лима
|4
|0
|Лю Ян
|3
|0
|Цзи Сян
|3
|0
|Кризан
|3
|0
|Ван Да-Лэй
|2
|0
|Fernandinho V
|2
|0
|Guowen Sun
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Chi Zhang
|1
|0
|Лю Биньбинь
|1
|0
|Кэ Ши
|1
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Lei Tong
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
|Chen Pu
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
|Wenneng Xie
|1
|0
|Abdurasul Abudulam
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Шаньдун Тайшань
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
11
Далянь Профешнл
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
2
33
Далянь Профешнл
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (11)
50% (13)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
65% (17)
12% (3)
Шаньдун Тайшань
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
24
2
Упущенные победы
10
44
Голы по времени матча
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
6
40%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Забито
8
33
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
3
38%
2
6%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
1
13%
6
18%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
1
13%
6
18%
61-75
3
38%
9
27%
76-90
Пропущено
23
9
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
22%
1
11%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
30%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
6
26%
3
33%
76-90
Забито
22
48
11 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
5
23%
2
4%
1-15
3
14%
9
19%
16-30
3
14%
10
21%
31-45
1
5%
5
10%
46-60
3
14%
7
15%
61-75
7
32%
15
31%
76-90
Пропущено
35
22
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
5
14%
5
23%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
9
26%
4
18%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
8
23%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Профешнл
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1
Результаты матчей
Далянь Профешнл
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Далянь Профешнл
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
49
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
112
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
224
521
1214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|26
|17
|5
|4
|54 - 24
|56
|2.
|26
|13
|9
|4
|48 - 22
|48
|3.
|26
|13
|6
|7
|30 - 28
|45
|4.
|1:0
|26
|12
|7
|7
|38 - 27
|43
|5.
|0:0
|26
|11
|10
|5
|42 - 28
|43
|6.
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|42
|7.
|26
|11
|9
|6
|44 - 31
|42
|8.
|0:0
|26
|8
|14
|4
|30 - 24
|38
|9.
|26
|9
|8
|9
|39 - 40
|35
|10.
|0:0
|26
|8
|8
|10
|30 - 31
|32
|11.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|40 - 46
|30
|12.
|26
|8
|6
|12
|28 - 47
|30
|13.
|25
|6
|5
|14
|28 - 37
|23
|14.
|25
|3
|10
|12
|20 - 35
|19
|15.
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
|16.
|25
|3
|3
|19
|22 - 65
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 8
|32
|2.
|0:1
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|27 - 13
|25
|4.
|13
|7
|4
|2
|16 - 12
|25
|5.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 13
|24
|6.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|21 - 15
|24
|7.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|8.
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|9.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|10.
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|11.
|0:0
|13
|5
|8
|0
|19 - 13
|23
|12.
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 19
|18
|14.
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 24
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|28 - 8
|29
|2.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|5.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|6.
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|7.
|13
|3
|7
|3
|14 - 14
|16
|8.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|13 - 28
|12
|11.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|12.
|13
|1
|6
|6
|11 - 17
|9
|13.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|16 - 30
|7
|14.
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|15.
|13
|0
|3
|10
|8 - 23
|3
|16.
|13
|0
|2
|11
|10 - 41
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7