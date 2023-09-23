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  4. Суперлига 2023
Тур: 26. Стадион: .
Далянь Профешнл
0:0
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
35' Желтая карточка
Wenneng Xie
90' Желтая карточка
Yan Wu
90'+8

Ход матча

35'
 
Wenneng Xie
46'
 
Жадсон II
Guowen Sun
46'
 
Chen Pu
Zhengyu Huang
46'
Ян Ксиангчуанг
Zhuoyi Lu
 
63'
 
Fernandinho V
Wenneng Xie
63'
 
Мойсес Лима
Кризан
74'
Rong Chen
Zhu Ting
 
78'
Yu Wang
Цонев Борислав
 
90'
Longchang Lin
Ян Ксиангчуанг
 
90'
Yan Wu
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 12
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 196 Количество передач 426
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
30
Yan
Wu
11
Мамба
Стрели
6
Xianjun
Wang
13
Yaopeng
Wang
8
Zhu
Ting
10
Цонев
Борислав
5
Wei
Wu
III
38
Zhuoyi
Lu
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
17
Cesar
Manzoki
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
19
Guowen
Sun
35
Zhengyu
Huang
22
Yuanyi
Li
38
Wenneng
Xie
20
Ляо
Лишэн
9
Кризан
25
Феллайни
Маруан
Далянь Профешнл
4-5-1
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1

История личных встреч

Далянь Профешнл
Шаньдун Тайшань

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

18 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
С
1:3
С
3:0
К
4:0
С
0:1
С
2:3
С
1:0
С
0:1
К
3:0
С
4:3
К
0:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
5:2
С
3:3

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.7

Среднее время на гол

48
128

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.9
2

Среднее время на гол

47
45

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.89
1.28

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

47
70

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Профешнл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cesar Manzoki 6 0.23
Линь Лянмин 5 0.19
Ян Ксиангчуанг 4 0.15
Мамба Стрели 3 0.12
Цонев Борислав 2 0.08
Zhu Ting 0 0
Longchang Lin 0 0
Zhenao Wang 0 0
Yupeng He 0 0
Yin Shang 0 0
Босанчич Неманья 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 11 (1) 0.42
Феллайни Маруан 10 0.38
Chen Pu 5 0.19
Мойсес Лима 4 0.15
Лю Биньбинь 3 0.12
Yuanyi Li 2 0.08
Ляо Лишэн 2 0.08
Fernandinho V 2 0.08
Жадсон II 2 0.08
Wenneng Xie 2 0.08
Chi Zhang 1 0.04
Zhengyu Huang 1 0.04
Matheus Pato 1 (1) 0.04
Guowen Sun 1 0.04
Tong Wang1 0 0
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Цзи Сян 0 0
Lei Tong 0 0

Карточки

Далянь Профешнл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 7 0
Vas Nunez 3 2
Cesar Manzoki 4 1
Yan Wu 5 0
Zhenao Wang 4 0
Yupeng He 4 0
Yu Wang 4 0
Мамба Стрели 2 1
Xianjun Wang 2 1
Линь Лянмин 3 0
Босанчич Неманья 3 0
Zhu Ting 2 0
Wei Wu III 2 0
Yin Shang 2 0
Хие Хуи 1 0
Пен Лю 1 0
Longchang Lin 1 0
Yu Fei 1 0
Yaopeng Wang 1 0
Jiahui Huang 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 6 0
Yuanyi Li 6 0
Жадсон II 1 2
Мойсес Лима 4 0
Лю Ян 3 0
Цзи Сян 3 0
Кризан 3 0
Ван Да-Лэй 2 0
Fernandinho V 2 0
Guowen Sun 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Chi Zhang 1 0
Лю Биньбинь 1 0
Кэ Ши 1 0
Jinghang Hu 1 0
Lei Tong 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Chen Pu 1 0
Tong Wang1 1 0
Wenneng Xie 1 0
Abdurasul Abudulam 1 0

Результаты матчей

Далянь Профешнл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Шаньдун Тайшань
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
11
Далянь Профешнл
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Шаньдун Тайшань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

2
33
Далянь Профешнл
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (11)
50% (13)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
65% (17)
12% (3)
Шаньдун Тайшань
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

24
2

Упущенные победы

10
44

Голы по времени матча

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
4
27%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
6
40%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
4
31%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Забито

8
33
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
3
38%
2
6%
1-15
0
0%
7
21%
16-30
1
13%
6
18%
31-45
0
0%
3
9%
46-60
1
13%
6
18%
61-75
3
38%
9
27%
76-90

Пропущено

23
9
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
5
22%
1
11%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
7
30%
2
22%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
6
26%
3
33%
76-90

Забито

22
48
11 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
5
23%
2
4%
1-15
3
14%
9
19%
16-30
3
14%
10
21%
31-45
1
5%
5
10%
46-60
3
14%
7
15%
61-75
7
32%
15
31%
76-90

Пропущено

35
22
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
5
14%
5
23%
1-15
6
17%
0
0%
16-30
9
26%
4
18%
31-45
3
9%
3
14%
46-60
4
11%
4
18%
61-75
8
23%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Профешнл
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3
Далянь Профешнл - Шэньчжэнь 2:1 Цанчжоу - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Шанхай Шеньхуа 2:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Далянь Профешнл - Чанчунь Ятай 0:0 Наньтун Чжиюнь - Далянь Профешнл 1:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Далянь Профешнл - Циндао Чжуннэн 1:1 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Яньбянь Лонгдинг - Далянь Профешнл 0:2 Далянь Профешнл - Бэйцзин Гоань 2:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Далянь Профешнл - Чжэцзян Профессионал 1:2
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2
Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Дунгуань Юнайтед - Шаньдун Тайшань 1:6 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Далянь Профешнл 2:0 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1

Результаты матчей

Далянь Профешнл
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
0:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
5 раз 19%
1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Далянь Профешнл
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
4
9
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
1
12
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
22
4
5
21
1.5
12
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 0:1 26 17 5 4 54 - 24 56
2.
Шаньдун Тайшань
 26 13 9 4 48 - 22 48
3.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 26 12 7 7 38 - 27 43
5.
Ухань Три Таунс
 0:0 26 11 10 5 42 - 28 43
6.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
7.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 26 8 14 4 30 - 24 38
9.
Чанчунь Ятай
 26 9 8 9 39 - 40 35
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:0 26 8 8 10 30 - 31 32
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 26 8 6 12 40 - 46 30
12.
Цанчжоу
 26 8 6 12 28 - 47 30
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 25 3 10 12 20 - 35 19
15.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 0:1 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 1:0 13 7 3 3 20 - 13 24
6.
Ухань Три Таунс
 0:0 14 6 6 2 21 - 15 24
7.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 13 7 2 4 24 - 16 23
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
9.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:0 13 6 5 2 18 - 10 23
10.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
11.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 13 5 8 0 19 - 13 23
12.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 0:1 13 9 2 2 28 - 8 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 0:0 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 1:0 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
7.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
8.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 13 3 6 4 11 - 11 15
9.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:0 13 2 3 8 12 - 21 9
12.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Wenneng Xie получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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