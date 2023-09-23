  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 23.
Ландскруна
1:1
Первый тайм: 44'
Эстер
0'
0:1
15' Гол
Вестермарк Йеспер
1:1
32' Гол
Kofi Fosuhene Asare
34' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
43' Желтая карточка

Ход матча

15'
0:1
Вестермарк Йеспер
(Родич Владимир)
32'
Kofi Fosuhene Asare
(Edvin Dahlqvist)
1:1
34'
Эдвардссон Давид
 
43'
 
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Ландскруна
Ничья
Эстер
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Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
5
Edvin
Dahlqvist
47
Kofi
Fosuhene
Asare
9
Frederik
Ihler
8
Дзабич
Робин
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
15
Кричак
Иван
4
Хедлунд
Себастьян
24
Theodor
Johansson
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
Ландскруна
3-4-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Ландскруна
Эстер

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
1:4
С
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0
С
2:3
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
2:3
С
4:0
С
2:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.7

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.55
1.18

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 7 0.3
Kofi Fosuhene Asare 6 (1) 0.26
Дзабич Робин 2 0.09
Camil Jebara 2 0.09
Эдвардссон Давид 2 0.09
Jesper Strid 2 0.09
Melker Widell 1 0.04
Эгнелль Адам 1 (1) 0.04
Рапп Йохан 1 0.04
Frederik Ihler 1 0.04
Йонссон Мелкер 1 0.04
Gustaf Bruzelius 1 0.04
Erik Hedenquist 1 0.04
Edvin Dahlqvist 0 0
Rasmus Wendt 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 16 0.67
Бергмарк-Виберг Адам 12 (2) 0.5
Сёдерберг Никлас 6 0.25
Родич Владимир 3 0.13
Ahmed Bonnah 3 0.13
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Косица Дзенис 1 0.04
Прекович Милое 1 0.04
Кусу Манассе 1 0.04
Theodor Johansson 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 6 0
Эдвардссон Давид 5 0
Дзабич Робин 5 0
Erik Hedenquist 5 0
Camil Jebara 2 1
Edvin Dahlqvist 3 0
Эгнелль Адам 3 0
Йонссон Мелкер 3 0
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Каддура Амр 1 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Рапп Йохан 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 8 0
Карлссон Монц 6 0
Хедлунд Себастьян 6 0
Adam Herdonsson 6 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Ahmed Bonnah 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

4
5
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Эстер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

8
20
Ландскруна
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Эстер
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (5)
52% (12)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
15

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
1
6%
5
24%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
5
31%
2
10%
31-45
4
25%
4
19%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 11
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
31%
4
19%
31-45
4
31%
5
24%
46-60
2
15%
7
33%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
3
27%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
27%
6
26%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Забито

27
44
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 15
5 Не забивали 1
4
15%
8
18%
1-15
1
4%
5
11%
16-30
5
19%
7
16%
31-45
7
26%
10
23%
46-60
6
22%
5
11%
61-75
4
15%
9
20%
76-90

Пропущено

27
32
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 18
5
19%
3
9%
1-15
2
7%
4
13%
16-30
6
22%
4
13%
31-45
6
22%
7
22%
46-60
5
19%
9
28%
61-75
3
11%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4
Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0
Эстер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2
Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1

Результаты матчей

Ландскруна
Эстер

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
5 раз 23%
0
4 раза 18%
3
3 раза 14%
2
8 раз 35%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
7
4
2
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
8
4
1
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
21
2
8
14
1.5
15
8
3
19
2.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 22 14 4 4 41 - 17 46
2.
Вестерос
 22 13 6 3 35 - 18 45
3.
Эстер
 1:1 24 13 5 6 48 - 31 44
4.
ГАИС
 22 11 6 5 39 - 18 39
5.
Ландскруна
 1:1 23 10 4 9 30 - 32 34
6.
Гефле
 22 9 5 8 29 - 29 32
7.
Эстерсунд
 22 6 11 5 31 - 26 29
8.
Браге
 23 8 5 10 26 - 34 29
9.
Эребру
 23 6 10 7 30 - 29 28
10.
Треллеборг
 22 7 6 9 30 - 37 27
11.
Сундсвалль
 23 7 5 11 31 - 44 26
12.
Йёнчёпинг
 22 6 7 9 34 - 40 25
13.
Сирианска Эскильстуна
 23 6 7 10 20 - 31 25
14.
Хельсинборг
 23 6 6 11 25 - 33 24
15.
Эргрюте
 22 5 7 10 25 - 35 22
16.
Сковде АИК
 22 4 4 14 21 - 41 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 27 - 8 26
2.
Гефле
 11 7 2 2 19 - 13 23
3.
ГАИС
 12 7 2 3 25 - 11 23
4.
Браге
 12 7 2 3 20 - 14 23
5.
Вестерос
 10 6 4 0 14 - 3 22
6.
Ландскруна
 1:1 12 6 3 3 18 - 13 21
7.
Эстер
 1:1 11 6 1 4 22 - 12 19
8.
Эребру
 12 4 7 1 16 - 8 19
9.
Йёнчёпинг
 11 5 2 4 19 - 16 17
10.
Треллеборг
 11 5 1 5 15 - 18 16
11.
Сирианска Эскильстуна
 11 4 4 3 12 - 10 16
12.
Эстерсунд
 11 3 6 2 20 - 17 15
13.
Сундсвалль
 12 4 3 5 17 - 22 15
14.
Хельсинборг
 12 4 2 6 13 - 16 14
15.
Сковде АИК
 10 3 3 4 12 - 12 12
16.
Эргрюте
 11 2 5 4 15 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 1:1 13 7 4 2 26 - 19 25
2.
Вестерос
 12 7 2 3 21 - 15 23
3.
Утсиктенс
 11 6 2 3 14 - 9 20
4.
ГАИС
 10 4 4 2 14 - 7 16
5.
Эстерсунд
 11 3 5 3 11 - 9 14
6.
Ландскруна
 1:1 11 4 1 6 12 - 19 13
7.
Эргрюте
 11 3 2 6 10 - 17 11
8.
Сундсвалль
 11 3 2 6 14 - 22 11
9.
Треллеборг
 11 2 5 4 15 - 19 11
10.
Хельсинборг
 11 2 4 5 12 - 17 10
11.
Гефле
 11 2 3 6 10 - 16 9
12.
Эребру
 11 2 3 6 14 - 21 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 12 2 3 7 8 - 21 9
14.
Йёнчёпинг
 11 1 5 5 15 - 24 8
15.
Браге
 11 1 3 7 6 - 20 6
16.
Сковде АИК
 12 1 1 10 9 - 29 4
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 16 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 12 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 11 (2)
Гефле Энглунд Лео 9 (2)
Эребру Хольмберг Карл 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 6
Эргрюте Дротт Джонатан 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Эстер
8.50
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5.00
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