Тур: 23.
2:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолВестермарк Йеспер
1:1
32' ГолKofi Fosuhene Asare
34' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
43' Желтая карточкаЙонссон Мелкер
2:1
58' ГолЭгнелль Адам
2:2
88' ГолAdam Herdonsson
90'+7
Ход матча
15'
32'
34'
43'
58'
2:1
88'
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Вейга УнайПолузащитник
-
28 Sam Hegdal
-
-
22 Rasmus Wendt
-
23 Max Nilsson
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Ландскруна
Эстер
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
22 матча
22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
13.6%
54.5%
31.9%
3 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.7
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.55
1.18
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|7
|0.3
|Kofi Fosuhene Asare
|6 (1)
|0.26
|Дзабич Робин
|2
|0.09
|Camil Jebara
|2
|0.09
|Эдвардссон Давид
|2
|0.09
|Jesper Strid
|2
|0.09
|Эгнелль Адам
|2 (1)
|0.09
|Melker Widell
|1
|0.04
|Рапп Йохан
|1
|0.04
|Frederik Ihler
|1
|0.04
|Йонссон Мелкер
|1
|0.04
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.04
|Erik Hedenquist
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|16
|0.67
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (2)
|0.5
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.25
|Родич Владимир
|3
|0.13
|Ahmed Bonnah
|3
|0.13
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Косица Дзенис
|1
|0.04
|Прекович Милое
|1
|0.04
|Adam Herdonsson
|1
|0.04
|Кусу Манассе
|1
|0.04
|Theodor Johansson
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ousmane Diawara
|6
|0
|Эдвардссон Давид
|5
|0
|Дзабич Робин
|5
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Йонссон Мелкер
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Эгнелль Адам
|3
|0
|Samuel Kotto
|1
|1
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|8
|0
|Карлссон Монц
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|6
|0
|Adam Herdonsson
|6
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Люнг Даниэль
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Ahmed Bonnah
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
6
7
Ландскруна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Эстер
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
8
20
Ландскруна
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
35% (8)
26% (6)
Эстер
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (5)
54% (13)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
18
23
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
1
6%
6
26%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
6
33%
2
9%
31-45
5
28%
4
17%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
2
11%
6
26%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
3
20%
1
4%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
27%
5
22%
31-45
4
27%
6
26%
46-60
2
13%
7
30%
61-75
1
7%
2
9%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
3
27%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
3
27%
6
26%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
4
17%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
21%
2
18%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Забито
29
46
11 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 16
5 Не забивали 1
4
14%
9
20%
1-15
1
3%
5
11%
16-30
6
21%
7
15%
31-45
8
28%
10
22%
46-60
6
21%
5
11%
61-75
4
14%
10
22%
76-90
Пропущено
29
34
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 19
6
21%
3
9%
1-15
2
7%
4
12%
16-30
6
21%
5
15%
31-45
6
21%
8
24%
46-60
5
17%
9
26%
61-75
4
14%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4
Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Эстер - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эребру 3:2 Вестерос - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Ландскруна - Гефле 1:0
Эстер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2
Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1
Результаты матчей
Ландскруна
Эстер
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
6 раз 26%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
3
5 раз 21%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
66
74
210
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
38
94
110
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
222
914
168
320
717
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|23
|14
|6
|3
|37 - 18
|48
|2.
|22
|14
|4
|4
|41 - 17
|46
|3.
|24
|13
|5
|6
|49 - 32
|44
|4.
|5:0
|23
|12
|6
|5
|44 - 18
|42
|5.
|23
|10
|4
|9
|31 - 33
|34
|6.
|0:5
|23
|9
|5
|9
|29 - 34
|32
|7.
|23
|8
|5
|10
|26 - 34
|29
|8.
|0:4
|23
|6
|11
|6
|31 - 30
|29
|9.
|1:0
|23
|7
|7
|9
|35 - 40
|28
|10.
|23
|6
|10
|7
|30 - 29
|28
|11.
|22
|7
|6
|9
|30 - 37
|27
|12.
|0:2
|24
|7
|5
|12
|31 - 46
|26
|13.
|23
|6
|7
|10
|20 - 31
|25
|14.
|23
|6
|6
|11
|25 - 33
|24
|15.
|0:1
|23
|5
|7
|11
|25 - 36
|22
|16.
|4:0
|23
|5
|4
|14
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|27 - 8
|26
|2.
|2:0
|11
|7
|4
|0
|16 - 3
|25
|3.
|5:0
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|5.
|0:5
|12
|7
|2
|3
|19 - 18
|23
|6.
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|7.
|1:0
|12
|6
|2
|4
|20 - 16
|20
|8.
|11
|6
|1
|4
|22 - 12
|19
|9.
|12
|4
|7
|1
|16 - 8
|19
|10.
|11
|5
|1
|5
|15 - 18
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|12.
|4:0
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|13.
|0:4
|11
|3
|6
|2
|20 - 17
|15
|14.
|0:2
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|15.
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|0:1
|11
|2
|5
|4
|15 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|27 - 20
|25
|2.
|2:0
|12
|7
|2
|3
|21 - 15
|23
|3.
|11
|6
|2
|3
|14 - 9
|20
|4.
|5:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 7
|19
|5.
|0:4
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|6.
|11
|4
|1
|6
|12 - 19
|13
|7.
|11
|2
|5
|4
|15 - 19
|11
|8.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|9.
|0:2
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|11.
|0:5
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|14 - 21
|9
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|14.
|1:0
|11
|1
|5
|5
|15 - 24
|8
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 20
|6
|16.
|4:0
|12
|1
|1
|10
|9 - 29
|4
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|16 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|12 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|11 (2)
|ГАИС
|Селик Мерван
|9 (4)
|Гефле
|Энглунд Лео
|9 (2)
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|7