Тур: 26. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium.
1:0
Первый тайм: 9'
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
90 Владение мячом, % 10
Прогноз на матч от Liveresult
16
Tao
Jian
23
Yiming
Yang
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
18
Andrigo
21
Фелипе
2
Ли
Ан
20
Ян
Шиюань
7
Лэй
У
16
Xin
Xu
- Основной состав
-
16 Tao JianВратарь
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УПолузащитник
-
18 AndrigoНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
- Полузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
22 Chu WangПолузащитник
-
13 Ху Цзин
-
24 Chuang Tang
-
19 Yanfeng Dong
-
36 Гоу Чжунчен
-
2 Ху Хетао
-
26 Лю Тао
-
27 Лю2 Бин
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
-
16 Xin XuНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Защитник
-
34 Каллон ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лукаш ЖоауНападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
45 Xiaolong Liu
-
43 Ван Ивэй
-
29 Чжан Хуачэнь
-
15 Ли Шеньюань
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Шанхай Порт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|9
|0.35
|Ким Мин-У
|6
|0.23
|Элкесон Кардосо
|5 (1)
|0.19
|Ромуло
|3
|0.12
|Andrigo
|3
|0.12
|Чоу Тим
|3
|0.12
|Мяо Тан
|2
|0.08
|Тан Синь
|1
|0.04
|Zhuoyi Feng
|1
|0.04
|Ruibao Hu
|1
|0.04
|Лю Тао
|1
|0.04
|Chuang Tang
|1
|0.04
|Паласиос Мануэль
|0
|0
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
|Mutellip Iminqari
|0
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|15
|0.58
|Оскар дос Сантос
|8 (5)
|0.31
|Каллон Исса
|5
|0.19
|Вэньцзюнь Люй
|5
|0.19
|Шэньчао Ван
|4
|0.15
|Лукаш Жоау
|3
|0.12
|Паулиньо Пауло
|3
|0.12
|Ли Шенглонг
|3
|0.12
|Варгас Матиас
|1
|0.04
|Пинк Маркус
|1
|0.04
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0.04
|Чжэнь Вэй
|1
|0.04
|Браунинг Тайас
|1
|0.04
|Ли Шуай I
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|6
|0
|Тан Синь
|4
|0
|Yiming Yang
|4
|0
|Чжан Янь
|2
|1
|Фелипе
|2
|1
|Zhuoyi Feng
|0
|2
|Ган Чао
|3
|0
|Ruibao Hu
|3
|0
|Yanfeng Dong
|3
|0
|Мяо Тан
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Элкесон Кардосо
|1
|0
|Паласиос Мануэль
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
|Ху Хетао
|1
|0
|Mutellip Iminqari
|1
|0
|Tao Jian
|1
|0
Шанхай Порт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|4
|2
|Линьпэн Чжан
|5
|0
|Мирахметджан Музеппер
|4
|0
|Чжэнь Вэй
|4
|0
|Ли Шуай I
|3
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|2
|0
|Шэньчао Ван
|2
|0
|Хуэй-Кан Цай
|2
|0
|Оскар дос Сантос
|1
|0
|Ян Шиюань
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Xin Xu
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Шанхай Порт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
2
Ченду Беттер Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Шанхай Порт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
21
Ченду Беттер Сити
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Шанхай Порт
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
7
2
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
19
27
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
4
21%
2
7%
1-15
5
26%
2
7%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
3
16%
11
41%
61-75
2
11%
6
22%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
3
38%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Забито
18
25
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
6%
2
8%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
3
17%
6
24%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
6
33%
5
20%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
21%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Забито
37
52
18 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 17
6 Не забивали 2
5
14%
4
8%
1-15
9
24%
6
12%
16-30
4
11%
8
15%
31-45
7
19%
7
13%
46-60
4
11%
16
31%
61-75
8
22%
11
21%
76-90
Пропущено
27
25
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 16
4
15%
2
8%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
7
26%
6
24%
31-45
6
22%
1
4%
46-60
2
7%
8
32%
61-75
6
22%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Шанхай Порт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1
Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Шанхай Порт
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
0:5
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 32%
1
8 раз 32%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
2
8 раз 32%
1
6 раз 24%
3
6 раз 24%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Шанхай Порт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
75
94
210
58
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
58
84
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
232
1213
178
421
916
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|26
|17
|5
|4
|54 - 24
|56
|2.
|26
|13
|9
|4
|48 - 22
|48
|3.
|26
|13
|6
|7
|30 - 28
|45
|4.
|1:0
|26
|12
|7
|7
|38 - 27
|43
|5.
|0:0
|26
|11
|10
|5
|42 - 28
|43
|6.
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|42
|7.
|26
|11
|9
|6
|44 - 31
|42
|8.
|0:0
|26
|8
|14
|4
|30 - 24
|38
|9.
|26
|9
|8
|9
|39 - 40
|35
|10.
|0:0
|26
|8
|8
|10
|30 - 31
|32
|11.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|40 - 46
|30
|12.
|26
|8
|6
|12
|28 - 47
|30
|13.
|25
|6
|5
|14
|28 - 37
|23
|14.
|25
|3
|10
|12
|20 - 35
|19
|15.
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
|16.
|25
|3
|3
|19
|22 - 65
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 8
|32
|2.
|0:1
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|27 - 13
|25
|4.
|13
|7
|4
|2
|16 - 12
|25
|5.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 13
|24
|6.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|21 - 15
|24
|7.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|8.
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|9.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|10.
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|11.
|0:0
|13
|5
|8
|0
|19 - 13
|23
|12.
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 19
|18
|14.
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 24
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|28 - 8
|29
|2.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|5.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|6.
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|7.
|13
|3
|7
|3
|14 - 14
|16
|8.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|13 - 28
|12
|11.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|12.
|13
|1
|6
|6
|11 - 17
|9
|13.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|16 - 30
|7
|14.
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|15.
|13
|0
|3
|10
|8 - 23
|3
|16.
|13
|0
|2
|11
|10 - 41
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7