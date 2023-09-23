  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023
Тур: 26. Стадион: .
Ченду Беттер Сити
2:1
Конец матча
Шанхай Порт
0'
1:0
3' Гол
Ган Чао
27' Желтая карточка
Xin Xu
29' Красная карточка
Виндбихлер Рихард
34' Желтая карточка
Фелипе
2:0
52' Пенальти
Элкесон Кардосо
61' Желтая карточка
Чоу Тим
76' Желтая карточка
Ян Шиюань
90' Желтая карточка
Chuang Tang
2:1
90' Гол
Пинк Маркус
90' Желтая карточка
Tao Jian
90'+9

Ход матча

3'
Ган Чао
1:0
27'
 
Xin Xu
29'
Виндбихлер Рихард
 
34'
Фелипе
 
40'
 
Лукаш Жоау
Мирахметджан Музеппер
46'
 
Линьпэн Чжан
Шэньчао Ван
52'
Элкесон Кардосо
2:0
56'
 
Пинк Маркус
Xin Xu
61'
Чоу Тим
 
66'
Chuang Tang
Элкесон Кардосо
 
76'
 
Ян Шиюань
81'
Лю2 Бин
Чоу Тим
 
81'
Yanfeng Dong
Мяо Тан
 
83'
 
Ли Шенглонг
Вэньцзюнь Люй
83'
 
Xiaolong Liu
Ян Шиюань
89'
Лю Тао
Ган Чао
 
89'
Паласиос Мануэль
Фелипе
 
90'
Chuang Tang
 
90'
2:1
Пинк Маркус
(Оскар дос Сантос)
90'
Tao Jian
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 326 Количество передач 443
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
16
Tao
Jian
23
Yiming
Yang
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
39
Ган
Чао
11
Ким
Мин-У
18
Andrigo
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
2
Ли
Ан
11
Вэньцзюнь
Люй
25
Мирахметджан
Музеппер
20
Ян
Шиюань
24
Варгас
Матиас
8
Оскар
дос
Сантос
7
Лэй
У
16
Xin
Xu
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Шанхай Порт
4-2-3-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шанхай Порт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
0:1
К
0:4
К
4:0
С
0:0
С
3:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 9 0.35
Ким Мин-У 6 0.23
Элкесон Кардосо 6 (2) 0.23
Ромуло 3 0.12
Andrigo 3 0.12
Чоу Тим 3 0.12
Мяо Тан 2 0.08
Ган Чао 1 0.04
Тан Синь 1 0.04
Zhuoyi Feng 1 0.04
Ruibao Hu 1 0.04
Лю Тао 1 0.04
Chuang Tang 1 0.04
Паласиос Мануэль 0 0
Жуй Ган 0 0
Gong Zhang 0 0
Mutellip Iminqari 0 0
Шанхай Порт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 15 0.58
Оскар дос Сантос 8 (5) 0.31
Каллон Исса 5 0.19
Вэньцзюнь Люй 5 0.19
Шэньчао Ван 4 0.15
Лукаш Жоау 3 0.12
Паулиньо Пауло 3 0.12
Ли Шенглонг 3 0.12
Пинк Маркус 2 0.08
Варгас Матиас 1 0.04
Мирахметджан Музеппер 1 0.04
Чжэнь Вэй 1 0.04
Браунинг Тайас 1 0.04
Ли Шуай I 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 7 0
Фелипе 3 1
Тан Синь 4 0
Yiming Yang 4 0
Чжан Янь 2 1
Zhuoyi Feng 0 2
Ган Чао 3 0
Ruibao Hu 3 0
Yanfeng Dong 3 0
Мяо Тан 2 0
Gong Zhang 2 0
Tao Jian 2 0
Виндбихлер Рихард 0 1
Элкесон Кардосо 1 0
Паласиос Мануэль 1 0
Ромуло 1 0
Лю2 Бин 1 0
Chuang Tang 1 0
Ху Хетао 1 0
Mutellip Iminqari 1 0
Шанхай Порт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 4 2
Линьпэн Чжан 5 0
Мирахметджан Музеппер 4 0
Чжэнь Вэй 4 0
Ли Шуай I 3 0
Цзюнь-Лин Янь 2 0
Шэньчао Ван 2 0
Хуэй-Кан Цай 2 0
Ян Шиюань 2 0
Xin Xu 2 0
Оскар дос Сантос 1 0
Цзин Фэн 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Шанхай Порт
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
3
Ченду Беттер Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Шанхай Порт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
21
Ченду Беттер Сити
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Шанхай Порт
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

7
2

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

21
28
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
5
24%
2
7%
1-15
5
24%
2
7%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
5
24%
1
4%
46-60
3
14%
11
39%
61-75
2
10%
7
25%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

18
25
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
6%
2
8%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
3
17%
6
24%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
6
33%
5
20%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
21%
2
12%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Забито

39
53
19 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 17
6 Не забивали 2
6
15%
4
8%
1-15
9
23%
6
11%
16-30
4
10%
8
15%
31-45
8
21%
7
13%
46-60
4
10%
16
30%
61-75
8
21%
12
23%
76-90

Пропущено

28
27
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 17
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
1
4%
16-30
7
25%
6
22%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
2
7%
8
30%
30%
61-75
7
25%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:2 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Чанчунь Ятай - Ченду Беттер Сити 1:0
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 3:2 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ченду Беттер Сити - Далянь Профешнл 4:1 Цанчжоу - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Чунцин Тунлян Лонг - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Шанхай Порт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шанхай Порт - Чанчунь Ятай 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Шанхай Порт - Бангкок Гласс 2:3 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1
Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Циндао Чжуннэн - Шанхай Порт 0:5 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай Порт 0:5 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Шанхай Порт - Цанчжоу 3:0 Шэньчжэнь - Шанхай Порт 1:4 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Шанхай Порт - Далянь Профешнл 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Порт 1:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Порт 1:3 Шанхай Порт - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 0:1 Чанчунь Ятай - Шанхай Порт 0:3 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Шанхай Порт

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
0:5
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
3
6 раз 23%
0
2 раза 8%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Шанхай Порт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
9
4
2
11
2.5
5
8
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
8
5
2
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
24
2
13
13
1.5
17
9
4
22
2.5
9
17
1
25
3.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 26 17 5 4 55 - 25 56
2.
Шаньдун Тайшань
 26 13 9 4 48 - 22 48
3.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
4.
Ченду Беттер Сити
 26 12 7 7 39 - 28 43
5.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 26 11 9 6 42 - 29 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 26 9 13 4 31 - 24 40
9.
Чанчунь Ятай
 26 9 8 9 39 - 40 35
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
11.
Мэйчжоу Хакка
 26 8 6 12 40 - 46 30
12.
Цанчжоу
 26 8 6 12 28 - 47 30
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 25 3 10 12 20 - 35 19
15.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
7.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
10.
Тяньцзинь Тайгер
 13 5 8 0 19 - 13 23
11.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
12.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 13 9 2 2 29 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
12.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Tao Jian получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Пинк Маркус бьет в цель!
  • 90'
    Chuang Tang получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Felipe уходит с поля. Паласиос Мануэль выходит вместо него
  • 89'
    Ган Чао уходит с поля. Tao Liu выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Мирахметджан Музеппер уходит с поля. Лукаш Жоау выходит вместо него
    • 34'
      Felipe получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Виндбихлер Рихард увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 27'
      Xin Xu получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Г О О О О Л - Ган Чао бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Порт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     