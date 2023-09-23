Тур: 26. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
13
Liang
Shi
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
23
Шунич
Тони
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
21 Wei Wang
-
-
19 Yilin Yang
-
-
28 Daogang Yao
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
24 Songyi LiЗащитник
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Xin LuoЗащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao Zhong
-
-
14 Tianyu Gao
-
26 Jiahui Liu
-
-
11 Zhao Ke
-
30 Tenglong Li
-
46 Binghan Hu
-
22 Haoran Wang
-
27 Ziyi Niu
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|6
|0.24
|Rodrigo Henrique
|5
|0.2
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.16
|Котник Андрей
|4
|0.16
|Chugui Ye
|3
|0.12
|Дугалич Раде
|3
|0.12
|Инь Цуняо
|3
|0.12
|Косович Небойша
|2
|0.08
|Zhechao Chen
|2
|0.08
|Хунбо Инь
|1
|0.04
|Yihu Yang
|1
|0.04
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Liang Shi
|1
|0.04
|Ximing Pan
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|14 (3)
|0.56
|Zichang Huang
|3
|0.12
|Денич Джордже
|3
|0.12
|Boyuan Feng
|3
|0.12
|Межеевски Адриан
|2
|0.08
|Перейра Илдеберту
|1
|0.04
|Пина Томас
|1
|0.04
|Yihao Zhong
|1
|0.04
|Dilemet Tudi
|1
|0.04
|Songyi Li
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|6
|1
|Liang Shi
|6
|0
|Дугалич Раде
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Junjian Liao
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Weihui Rao
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Инь Цуняо
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|7
|0
|Чович Неманья
|5
|1
|Пина Томас
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Шунич Тони
|4
|0
|Перейра Илдеберту
|4
|0
|Zhao Ke
|4
|0
|Dilemet Tudi
|4
|0
|Межеевски Адриан
|3
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Guoming Wang
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Boyuan Feng
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хэнань Суншань Лунмэн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
9
Мэйчжоу Хакка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Хэнань Суншань Лунмэн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
10
17
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Хэнань Суншань Лунмэн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
24% (6)
56% (14)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
32
2
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
22
13
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
18%
1
8%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
7
32%
4
31%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
9
50%
7
35%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
18%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
3
18%
2
12%
76-90
Пропущено
29
11
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
3%
2
18%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
6
21%
1
9%
31-45
4
14%
3
27%
46-60
7
24%
2
18%
61-75
8
28%
2
18%
76-90
Забито
39
30
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
7
18%
3
10%
1-15
5
13%
6
20%
16-30
9
23%
6
20%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
4
10%
7
23%
61-75
7
18%
2
7%
76-90
Пропущено
47
31
18 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
2
4%
5
16%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
11
23%
3
10%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
7
15%
4
13%
61-75
17
36%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
103
75
58
48
310
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
310
39
112
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
187
1015
817
520
421
322
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|26
|17
|5
|4
|54 - 24
|56
|2.
|26
|13
|9
|4
|48 - 22
|48
|3.
|26
|13
|6
|7
|30 - 28
|45
|4.
|1:0
|26
|12
|7
|7
|38 - 27
|43
|5.
|0:0
|26
|11
|10
|5
|42 - 28
|43
|6.
|25
|12
|6
|7
|40 - 31
|42
|7.
|26
|11
|9
|6
|44 - 31
|42
|8.
|0:0
|26
|8
|14
|4
|30 - 24
|38
|9.
|26
|9
|8
|9
|39 - 40
|35
|10.
|0:0
|26
|8
|8
|10
|30 - 31
|32
|11.
|0:0
|26
|8
|6
|12
|40 - 46
|30
|12.
|26
|8
|6
|12
|28 - 47
|30
|13.
|25
|6
|5
|14
|28 - 37
|23
|14.
|25
|3
|10
|12
|20 - 35
|19
|15.
|26
|3
|10
|13
|20 - 37
|19
|16.
|25
|3
|3
|19
|22 - 65
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|34 - 8
|32
|2.
|0:1
|13
|8
|3
|2
|26 - 16
|27
|3.
|13
|7
|4
|2
|27 - 13
|25
|4.
|13
|7
|4
|2
|16 - 12
|25
|5.
|1:0
|13
|7
|3
|3
|20 - 13
|24
|6.
|0:0
|14
|6
|6
|2
|21 - 15
|24
|7.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|8.
|13
|7
|2
|4
|20 - 13
|23
|9.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|18 - 10
|23
|10.
|13
|6
|5
|2
|23 - 18
|23
|11.
|0:0
|13
|5
|8
|0
|19 - 13
|23
|12.
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|13.
|13
|5
|3
|5
|15 - 19
|18
|14.
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|15.
|12
|3
|1
|8
|12 - 24
|10
|16.
|12
|2
|4
|6
|9 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|28 - 8
|29
|2.
|13
|6
|2
|5
|14 - 16
|20
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 13
|19
|4.
|12
|5
|4
|3
|20 - 18
|19
|5.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|6.
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|7.
|13
|3
|7
|3
|14 - 14
|16
|8.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|9.
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|10.
|13
|3
|3
|7
|13 - 28
|12
|11.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|12.
|13
|1
|6
|6
|11 - 17
|9
|13.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|16 - 30
|7
|14.
|13
|0
|3
|10
|9 - 21
|3
|15.
|13
|0
|3
|10
|8 - 23
|3
|16.
|13
|0
|2
|11
|10 - 41
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Далянь Профешнл
|Цонев Борислав
|7