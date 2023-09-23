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  4. Суперлига 2023
Тур: 26. Стадион: .
Мэйчжоу Хакка
0:0
Первый тайм: 9'
Хэнань Суншань Лунмэн
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Хэнань Суншань Лунмэн
3.15
3.75
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3.80
Все Коэффициенты
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
13
Liang
Shi
44
Котник
Андрей
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
3
Shuai
Yang1
23
Шунич
Тони
33
Dilmurat
Mawlanyaz
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
35
Денич
Джордже
31
Перейра
Илдеберту
9
Boyuan
Feng
20
Чович
Неманья
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Хэнань Суншань Лунмэн
4-4-2

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:1
С
3:2
С
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 6 0.24
Rodrigo Henrique 5 0.2
Чао-Шэн Ян 4 0.16
Котник Андрей 4 0.16
Chugui Ye 3 0.12
Дугалич Раде 3 0.12
Инь Цуняо 3 0.12
Косович Небойша 2 0.08
Zhechao Chen 2 0.08
Хунбо Инь 1 0.04
Yihu Yang 1 0.04
Tze-Nam Yue 1 0.04
Liang Shi 1 0.04
Ximing Pan 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 14 (3) 0.56
Zichang Huang 3 0.12
Денич Джордже 3 0.12
Boyuan Feng 3 0.12
Межеевски Адриан 2 0.08
Перейра Илдеберту 1 0.04
Пина Томас 1 0.04
Yihao Zhong 1 0.04
Dilemet Tudi 1 0.04
Songyi Li 0 0
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 6 1
Liang Shi 6 0
Дугалич Раде 5 0
Jie Chen 4 0
Junjian Liao 4 0
Tze-Nam Yue 4 0
Косович Небойша 3 0
Chugui Ye 2 0
Weihui Rao 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Инь Цуняо 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 7 0
Чович Неманья 5 1
Пина Томас 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 4 0
Перейра Илдеберту 4 0
Zhao Ke 4 0
Dilemet Tudi 4 0
Межеевски Адриан 3 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Guoming Wang 3 0
Shuai Yang2 3 0
Цао Гу 2 0
Денич Джордже 2 0
Boyuan Feng 2 0
Tianyu Gao 2 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хэнань Суншань Лунмэн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
9
Мэйчжоу Хакка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Хэнань Суншань Лунмэн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

10
17
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (11)
28% (7)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (13)
24% (6)
24% (6)
Хэнань Суншань Лунмэн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
36% (9)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
24% (6)
56% (14)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

32
2

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

22
13
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
18%
1
8%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
7
32%
4
31%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
9
50%
7
35%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
18%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Пропущено

29
11
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
3%
2
18%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
6
21%
1
9%
31-45
4
14%
3
27%
46-60
7
24%
2
18%
61-75
8
28%
2
18%
76-90

Забито

39
30
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
7
18%
3
10%
1-15
5
13%
6
20%
16-30
9
23%
6
20%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
4
10%
7
23%
61-75
7
18%
2
7%
76-90

Пропущено

47
31
18 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
2
4%
5
16%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
11
23%
3
10%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
7
15%
4
13%
61-75
17
36%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
3:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
5
1.5
5
8
4
8
2.5
3
10
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
3
9
1
12
2.5
1
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
18
7
10
15
1.5
8
17
5
20
2.5
4
21
3
22
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 0:1 26 17 5 4 54 - 24 56
2.
Шаньдун Тайшань
 26 13 9 4 48 - 22 48
3.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 26 12 7 7 38 - 27 43
5.
Ухань Три Таунс
 0:0 26 11 10 5 42 - 28 43
6.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
7.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 26 8 14 4 30 - 24 38
9.
Чанчунь Ятай
 26 9 8 9 39 - 40 35
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:0 26 8 8 10 30 - 31 32
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 26 8 6 12 40 - 46 30
12.
Цанчжоу
 26 8 6 12 28 - 47 30
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 25 3 10 12 20 - 35 19
15.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 0:1 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 1:0 13 7 3 3 20 - 13 24
6.
Ухань Три Таунс
 0:0 14 6 6 2 21 - 15 24
7.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 13 7 2 4 24 - 16 23
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
9.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:0 13 6 5 2 18 - 10 23
10.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
11.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 13 5 8 0 19 - 13 23
12.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 0:1 13 9 2 2 28 - 8 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 0:0 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 1:0 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
7.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
8.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 13 3 6 4 11 - 11 15
9.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:0 13 2 3 8 12 - 21 9
12.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Хэнань Суншань Лунмэн
3.15
3.75
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3.80
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Хэнань Суншань Лунмэн
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