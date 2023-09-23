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  4. Суперлига 2023
Тур: 26. Стадион: .
Мэйчжоу Хакка
0:0
Конец матча
Хэнань Суншань Лунмэн
0'
13' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
16' Желтая карточка
Liang Shi
35' Желтая карточка
Boyuan Feng
45' Красная карточка
Zhao Ke
52' Желтая карточка
Yihao Zhong
82' Желтая карточка
Junjian Liao
88' Желтая карточка
Weihui Rao
90'+6

Ход матча

13'
 
Перейра Илдеберту
16'
Liang Shi
 
28'
 
Yihao Zhong
Перейра Илдеберту
35'
 
Boyuan Feng
45'
 
Zhao Ke
52'
 
Yihao Zhong
59'
 
Межеевски Адриан
Boyuan Feng
59'
 
Tianyu Gao
Zichang Huang
62'
Weihui Rao
Zhechao Chen
 
62'
Wei Cui III
Liang Shi
 
68'
Инь Цуняо
Rodrigo Henrique
 
74'
 
Xin Luo
Songyi Li
75'
 
Tenglong Li
Dilmurat Mawlanyaz
82'
Junjian Liao
 
84'
Ximing Pan
Chugui Ye
 
84'
Yihu Yang
Конраад Тайрон
 
88'
Weihui Rao
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 232 Количество передач 370
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
13
Liang
Shi
44
Котник
Андрей
25
Rodrigo
Henrique
7
Chugui
Ye
8
Конраад
Тайрон
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
3
Shuai
Yang1
23
Шунич
Тони
33
Dilmurat
Mawlanyaz
8
Zichang
Huang
6
Шангуань
Ван
35
Денич
Джордже
31
Перейра
Илдеберту
9
Boyuan
Feng
20
Чович
Неманья
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Хэнань Суншань Лунмэн
4-4-2

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

С
2:1
С
3:2
С
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конраад Тайрон 6 0.23
Rodrigo Henrique 5 0.19
Чао-Шэн Ян 4 0.15
Котник Андрей 4 0.15
Chugui Ye 3 0.12
Дугалич Раде 3 0.12
Инь Цуняо 3 0.12
Косович Небойша 2 0.08
Zhechao Chen 2 0.08
Хунбо Инь 1 0.04
Yihu Yang 1 0.04
Tze-Nam Yue 1 0.04
Liang Shi 1 0.04
Ximing Pan 1 0.04
Yongjia Li 1 0.04
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0
Yuelei Cheng 0 0
Wei Cui III 0 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 14 (3) 0.54
Zichang Huang 3 0.12
Денич Джордже 3 0.12
Boyuan Feng 3 0.12
Межеевски Адриан 2 0.08
Перейра Илдеберту 1 0.04
Пина Томас 1 0.04
Yihao Zhong 1 0.04
Dilemet Tudi 1 0.04
Songyi Li 0 0
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Dong Han 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 6 1
Liang Shi 7 0
Дугалич Раде 5 0
Junjian Liao 5 0
Jie Chen 4 0
Tze-Nam Yue 4 0
Косович Небойша 3 0
Weihui Rao 3 0
Chugui Ye 2 0
Yuelei Cheng 2 0
Хунбо Инь 2 0
Конраад Тайрон 2 0
Инь Цуняо 2 0
Wei Wang 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Yilin Yang 0 1
Yihu Yang 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Чао-Шэн Ян 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0
Yongjia Li 1 0
Junfeng Li 1 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 7 0
Чович Неманья 5 1
Zhao Ke 4 1
Yihao Zhong 4 1
Перейра Илдеберту 5 0
Пина Томас 3 1
Шунич Тони 4 0
Dilemet Tudi 4 0
Межеевски Адриан 3 0
Шангуань Ван 3 0
Songyi Li 3 0
Yuhao Zhao 3 0
Guoming Wang 3 0
Boyuan Feng 3 0
Shuai Yang2 3 0
Цао Гу 2 0
Денич Джордже 2 0
Tianyu Gao 2 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Хэнань Суншань Лунмэн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
9
Мэйчжоу Хакка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Хэнань Суншань Лунмэн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

10
17
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Хэнань Суншань Лунмэн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

32
2

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

22
13
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
18%
1
8%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
7
32%
4
31%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
9
50%
7
35%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
18%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Пропущено

29
11
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
3%
2
18%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
6
21%
1
9%
31-45
4
14%
3
27%
46-60
7
24%
2
18%
61-75
8
28%
2
18%
76-90

Забито

39
30
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
7
18%
3
10%
1-15
5
13%
6
20%
16-30
9
23%
6
20%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
4
10%
7
23%
61-75
7
18%
2
7%
76-90

Пропущено

47
31
18 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
2
4%
5
16%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
11
23%
3
10%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
7
15%
4
13%
61-75
17
36%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0

Результаты матчей

Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн

Точный счет

3:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
5
8
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
18
8
10
16
1.5
8
18
5
21
2.5
4
22
3
23
3.5
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 26 17 5 4 55 - 25 56
2.
Шаньдун Тайшань
 26 13 9 4 48 - 22 48
3.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
4.
Ченду Беттер Сити
 26 12 7 7 39 - 28 43
5.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
6.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
7.
Ухань Три Таунс
 26 11 9 6 42 - 29 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 26 9 13 4 31 - 24 40
9.
Чанчунь Ятай
 26 9 8 9 39 - 40 35
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 26 8 8 10 30 - 31 32
11.
Мэйчжоу Хакка
 26 8 6 12 40 - 46 30
12.
Цанчжоу
 26 8 6 12 28 - 47 30
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 25 3 10 12 20 - 35 19
15.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 13 7 3 3 21 - 14 24
6.
Мэйчжоу Хакка
 13 7 2 4 24 - 16 23
7.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
8.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 6 5 2 18 - 10 23
9.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
10.
Тяньцзинь Тайгер
 13 5 8 0 19 - 13 23
11.
Ухань Три Таунс
 14 6 5 3 21 - 16 23
12.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 13 9 2 2 29 - 9 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Тяньцзинь Тайгер
 13 4 5 4 12 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
8.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
9.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 13 2 3 8 12 - 21 9
12.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
13.
Мэйчжоу Хакка
 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Тяньцзинь Тайгер Мерида Фран 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Яо Вейхуи получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Конраад Тайрон уходит с поля. Yihu Yang выходит вместо него
  • 84'
    Chugui Ye уходит с поля. Ximing Pan выходит вместо него
  • 82'
    Junjian Liao получил желтую карточку от судьи
  • 75'
    Dilmurat Mawlanyaz уходит с поля. Tenglong Li выходит вместо него
  • 74'
    Songyi Li уходит с поля. Xin Luo выходит вместо него
  • 68'
    Rodrigo Henrique уходит с поля. Инь Цуняо выходит вместо него
  • 62'
    Liang Shi уходит с поля. Wei Cui выходит вместо него
  • 62'
    Zhechao Chen уходит с поля. Яо Вейхуи выходит вместо него
  • 59'
    Boyuan Feng уходит с поля. Межеевски Адриан выходит вместо него
  • 59'
    Zichang Huang уходит с поля. Tianyu Gao выходит вместо него
  • 52'
    Yihao Zhong получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Zhao Ke увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 35'
      Boyuan Feng получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Перейра Илдеберту уходит с поля. Yihao Zhong выходит вместо него
    • 16'
      Liang Shi получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Перейра Илдеберту получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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