Тур: 26. Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre.
0:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
16' Желтая карточкаLiang Shi
35' Желтая карточкаBoyuan Feng
45' Красная карточкаZhao Ke
52' Желтая карточкаYihao Zhong
82' Желтая карточкаJunjian Liao
88' Желтая карточкаWeihui Rao
90'+6
Ход матча
16'
35'
45'
52'
62'
82'
84'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
232 Количество передач 370
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
30
Jie
Chen
13
Liang
Shi
19
Guoming
Wang
24
Songyi
Li
23
Шунич
Тони
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
31 Weihui RaoЗащитник
- Защитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
17 Yihu YangПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
-
21 Wei Wang
-
-
19 Yilin Yang
-
-
28 Daogang Yao
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
24 Songyi LiЗащитник
- Защитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Xin LuoЗащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao Zhong
-
-
14 Tianyu Gao
-
26 Jiahui Liu
-
-
11 Zhao Ke
-
30 Tenglong Li
-
46 Binghan Hu
-
22 Haoran Wang
-
27 Ziyi Niu
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конраад Тайрон
|6
|0.23
|Rodrigo Henrique
|5
|0.19
|Чао-Шэн Ян
|4
|0.15
|Котник Андрей
|4
|0.15
|Chugui Ye
|3
|0.12
|Дугалич Раде
|3
|0.12
|Инь Цуняо
|3
|0.12
|Косович Небойша
|2
|0.08
|Zhechao Chen
|2
|0.08
|Хунбо Инь
|1
|0.04
|Yihu Yang
|1
|0.04
|Tze-Nam Yue
|1
|0.04
|Liang Shi
|1
|0.04
|Ximing Pan
|1
|0.04
|Yongjia Li
|1
|0.04
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Yuelei Cheng
|0
|0
|Wei Cui III
|0
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|14 (3)
|0.54
|Zichang Huang
|3
|0.12
|Денич Джордже
|3
|0.12
|Boyuan Feng
|3
|0.12
|Межеевски Адриан
|2
|0.08
|Перейра Илдеберту
|1
|0.04
|Пина Томас
|1
|0.04
|Yihao Zhong
|1
|0.04
|Dilemet Tudi
|1
|0.04
|Songyi Li
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|6
|1
|Liang Shi
|7
|0
|Дугалич Раде
|5
|0
|Junjian Liao
|5
|0
|Jie Chen
|4
|0
|Tze-Nam Yue
|4
|0
|Косович Небойша
|3
|0
|Weihui Rao
|3
|0
|Chugui Ye
|2
|0
|Yuelei Cheng
|2
|0
|Хунбо Инь
|2
|0
|Конраад Тайрон
|2
|0
|Инь Цуняо
|2
|0
|Wei Wang
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Yilin Yang
|0
|1
|Yihu Yang
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
|Yongjia Li
|1
|0
|Junfeng Li
|1
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|7
|0
|Чович Неманья
|5
|1
|Zhao Ke
|4
|1
|Yihao Zhong
|4
|1
|Перейра Илдеберту
|5
|0
|Пина Томас
|3
|1
|Шунич Тони
|4
|0
|Dilemet Tudi
|4
|0
|Межеевски Адриан
|3
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Yuhao Zhao
|3
|0
|Guoming Wang
|3
|0
|Boyuan Feng
|3
|0
|Shuai Yang2
|3
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Денич Джордже
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Хэнань Суншань Лунмэн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
9
Мэйчжоу Хакка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Хэнань Суншань Лунмэн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
10
17
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Хэнань Суншань Лунмэн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
32
2
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
22
13
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
18%
1
8%
1-15
2
9%
3
23%
16-30
7
32%
4
31%
31-45
3
14%
2
15%
46-60
2
9%
3
23%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Пропущено
18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
6%
3
15%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
9
50%
7
35%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
18%
2
12%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
4
24%
4
24%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
3
18%
2
12%
76-90
Пропущено
29
11
10 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
3%
2
18%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
6
21%
1
9%
31-45
4
14%
3
27%
46-60
7
24%
2
18%
61-75
8
28%
2
18%
76-90
Забито
39
30
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 8
7
18%
3
10%
1-15
5
13%
6
20%
16-30
9
23%
6
20%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
4
10%
7
23%
61-75
7
18%
2
7%
76-90
Пропущено
47
31
18 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 19
2
4%
5
16%
1-15
5
11%
3
10%
16-30
11
23%
3
10%
31-45
5
11%
7
23%
46-60
7
15%
4
13%
61-75
17
36%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 5:1 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Циндао Чжуннэн 1:0
Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 4:2 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1 Мэйчжоу Хакка - Далянь Профешнл 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:6 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Мэйчжоу Хакка 2:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 3:1 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 3:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 3:0 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Цанчжоу 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Порт 0:2
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 3:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шэньчжэнь 3:1 Далянь Профешнл - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 2:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 3:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Шанхай Порт - Хэнань Суншань Лунмэн 3:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Далянь Профешнл 1:0
Результаты матчей
Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн
Точный счет
3:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Мэйчжоу Хакка
Хэнань Суншань Лунмэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
76
58
49
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
310
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
188
1016
818
521
422
323
125
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|16 (5)
|Шанхай Порт
|Лэй У
|15 (6)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|14 (2)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Чович Неманья
|14 (2)
|Ухань Три Таунс
|Якубу Абдул-Азиз
|12
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 5
|Мэйчжоу Хакка
|Ximing Pan
|1 6
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 6
|Шанхай Порт
|Браунинг Тайас
|2 4
|Тяньцзинь Тайгер
|Мерида Фран
|7