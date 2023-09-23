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  4. Суперлига 2023
Тур: 26. Стадион: .
Ухань Три Таунс
0:0
Первый тайм: 9'
Тяньцзинь Тайгер
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Тяньцзинь Тайгер
4.40
3.70
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3.80
Все Коэффициенты
22
Лю
Дяньцзо
2
Yang
Li3
18
Имин
Лю
19
Wentao
Zhang
17
Chen
Yuhao
8
Dinghao
Yan
12
Xiaobin
Zhang
II
15
Чжипэн
Цзян
14
Jing
Luo
4
Вэй
Ши-Хао
24
Liuyu
Duan
22
Jingqi
Fang
32
Yuanjie
Su
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
16
Zihao
Yang
36
Hao
Guo
10
Фарлей
Роса
30
Qiuming
Wang
34
Витанов
Петар
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
Ухань Три Таунс
3-4-3
Тяньцзинь Тайгер
4-1-4-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Тайгер

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
К
3:0
С
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 12 (1) 0.46
Давидсон 5 (1) 0.19
Вэй Ши-Хао 4 0.15
Ademilson 4 (1) 0.15
Се Пэнфэй 3 0.12
Qianglong Tao 3 0.12
Marcao V 3 0.12
Ханьвэнь Дэн 2 0.08
Yang Li3 2 0.08
Станчу Николае 1 0.04
Dinghao Yan 1 0.04
Liuyu Duan 1 0.04
Пак Чжи Су 0 0
Guan He 0 0
Xiaobin Zhang II 0 0
Чао Хэ 0 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берич Роберт 7 0.27
Фарлей Роса 5 0.19
Qiuming Wang 5 0.19
Ба Дунь 4 0.15
Weijun Xie 4 0.15
Мерида Фран 1 (1) 0.04
Hao Guo 1 0.04
Мин Тянь 0 0
Jingqi Fang 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Yuanjie Su 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 5 1
Се Пэнфэй 5 0
Гао Чжуньи 4 0
Чао Хэ 4 0
Вэй Ши-Хао 2 1
Имин Лю 3 0
Ханьвэнь Дэн 1 1
Давидсон 2 0
Dinghao Yan 2 0
Yang Li3 2 0
Станчу Николае 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Пак Чжи Су 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Liuyu Duan 1 0
Denny Wang 1 0
Fei Wu 1 0
Тяньцзинь Тайгер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 6 0
Берич Роберт 4 0
Yuanjie Su 4 0
Давид Андухар 4 0
Weijun Xie 4 0
Yang Yu1 2 1
Fan Yang1 2 1
Jiamin Xu 3 0
Hao Guo 3 0
Pengfei Han 3 0
Yinong Tian 3 0
Qiuming Wang 2 0
Feiya Chang 1 0
Ба Дунь 1 0
Yumiao Qian 1 0
Yan Shi 1 0

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
77% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Тяньцзинь Тайгер
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
6
Ухань Три Таунс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Тяньцзинь Тайгер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

18
18
Ухань Три Таунс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (6)
60% (15)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Тяньцзинь Тайгер
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (3)
56% (14)
32% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

20
9
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
20%
4
44%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
5
25%
1
11%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
5
31%
3
23%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Забито

22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
9%
4
22%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
7
32%
4
22%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
4
18%
5
28%
76-90

Пропущено

12
14
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
25%
3
21%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Забито

42
27
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
6
14%
8
30%
30%
1-15
3
7%
3
11%
16-30
12
29%
5
19%
31-45
5
12%
1
4%
46-60
7
17%
4
15%
61-75
9
21%
6
22%
76-90

Пропущено

28
27
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
5
18%
5
19%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
4
14%
5
19%
31-45
4
14%
4
15%
46-60
7
25%
5
19%
61-75
4
14%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1
Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Ухань Три Таунс - Далянь Профешнл 0:0 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 1:5 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Цанчжоу - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5
Тяньцзинь Тайгер
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Тяньцзинь Тайгер - Далянь Профешнл 1:0 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 2:0 Тяньцзинь Тайгер - Мэйчжоу Хакка 3:1 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Тяньцзинь Тайгер - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Порт - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Тяньцзинь Тайгер - Чанчунь Ятай 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шанхай Порт 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Цанчжоу - Тяньцзинь Тайгер 1:1 Тяньцзинь Тайгер - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Тяньцзинь Тайгер - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тяньцзинь Тайгер 0:2 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 0:0 Тяньцзинь Тайгер - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Профешнл - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тяньцзинь Тайгер 1:1

Результаты матчей

Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Тайгер

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
6 раз 24%
2:1
4 раза 16%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
7 раз 28%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
2:1
3 раза 12%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
2
4 раза 16%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
12 раз 48%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ухань Три Таунс
Тяньцзинь Тайгер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
4
9
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
1.5
Больше Меньше
2
10
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
19
6
10
15
1.5
7
18
6
19
2.5
4
21
3
22
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 0:1 26 17 5 4 54 - 24 56
2.
Шаньдун Тайшань
 26 13 9 4 48 - 22 48
3.
Шанхай Шеньхуа
 26 13 6 7 30 - 28 45
4.
Ченду Беттер Сити
 1:0 26 12 7 7 38 - 27 43
5.
Ухань Три Таунс
 0:0 26 11 10 5 42 - 28 43
6.
Чжэцзян Профессионал
 25 12 6 7 40 - 31 42
7.
Бэйцзин Гоань
 26 11 9 6 44 - 31 42
8.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 26 8 14 4 30 - 24 38
9.
Чанчунь Ятай
 26 9 8 9 39 - 40 35
10.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:0 26 8 8 10 30 - 31 32
11.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 26 8 6 12 40 - 46 30
12.
Цанчжоу
 26 8 6 12 28 - 47 30
13.
Циндао Чжуннэн
 25 6 5 14 28 - 37 23
14.
Наньтун Чжиюнь
 25 3 10 12 20 - 35 19
15.
Далянь Профешнл
 26 3 10 13 20 - 37 19
16.
Шэньчжэнь
 25 3 3 19 22 - 65 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шаньдун Тайшань
 13 10 2 1 34 - 8 32
2.
Шанхай Порт
 0:1 13 8 3 2 26 - 16 27
3.
Бэйцзин Гоань
 13 7 4 2 27 - 13 25
4.
Шанхай Шеньхуа
 13 7 4 2 16 - 12 25
5.
Ченду Беттер Сити
 1:0 13 7 3 3 20 - 13 24
6.
Ухань Три Таунс
 0:0 14 6 6 2 21 - 15 24
7.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 13 7 2 4 24 - 16 23
8.
Чжэцзян Профессионал
 13 7 2 4 20 - 13 23
9.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:0 13 6 5 2 18 - 10 23
10.
Чанчунь Ятай
 13 6 5 2 23 - 18 23
11.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 13 5 8 0 19 - 13 23
12.
Циндао Чжуннэн
 12 6 2 4 19 - 16 20
13.
Цанчжоу
 13 5 3 5 15 - 19 18
14.
Далянь Профешнл
 13 3 7 3 12 - 14 16
15.
Шэньчжэнь
 12 3 1 8 12 - 24 10
16.
Наньтун Чжиюнь
 12 2 4 6 9 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай Порт
 0:1 13 9 2 2 28 - 8 29
2.
Шанхай Шеньхуа
 13 6 2 5 14 - 16 20
3.
Ухань Три Таунс
 0:0 12 5 4 3 21 - 13 19
4.
Чжэцзян Профессионал
 12 5 4 3 20 - 18 19
5.
Ченду Беттер Сити
 1:0 13 5 4 4 18 - 14 19
6.
Бэйцзин Гоань
 13 4 5 4 17 - 18 17
7.
Шаньдун Тайшань
 13 3 7 3 14 - 14 16
8.
Тяньцзинь Тайгер
 0:0 13 3 6 4 11 - 11 15
9.
Чанчунь Ятай
 13 3 3 7 16 - 22 12
10.
Цанчжоу
 13 3 3 7 13 - 28 12
11.
Хэнань Суншань Лунмэн
 0:0 13 2 3 8 12 - 21 9
12.
Наньтун Чжиюнь
 13 1 6 6 11 - 17 9
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 13 1 4 8 16 - 30 7
14.
Циндао Чжуннэн
 13 0 3 10 9 - 21 3
15.
Далянь Профешнл
 13 0 3 10 8 - 23 3
16.
Шэньчжэнь
 13 0 2 11 10 - 41 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 16 (5)
Шанхай Порт Лэй У 15 (6)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 14 (2)
Хэнань Суншань Лунмэн Чович Неманья 14 (2)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 12
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 5
Мэйчжоу Хакка Ximing Pan 1 6
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 6
Шанхай Порт Браунинг Тайас 2 4
Далянь Профешнл Цонев Борислав 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hankou Cultural Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ухань Три Таунс
Ничья
Тяньцзинь Тайгер
4.40
3.70
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3.80
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